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Инвесторы 5 марта конвертировали доллар под покупку гривневых облигаций Минфина
23:55 05.03.2019 |
Курс доллара сильно провалился на безналичном рынке. 5 марта он рухнул на межбанке сразу на 25 копеек, и зафиксировался к вечеру возле отметки 26,60 грн/$, сообщил начальник управления дилинговых операций банка «Пивденный» Олег Ропяк.
«Торги проходили с выраженным понижательным уклоном. В первой трети торговой сессии цена находилась в узком диапазоне 26,80-26,83 грн/$. Затем, развилось активное движение вниз: сначала к 26,70 грн/$, а затем к 26,60 грн/$, где торговая сессия и завершилась», - рассказал он о ходе торгов.
Что происходит
Иностранные и наши инвесторы готовились выкупать 6 марта новую партию гривневых облигаций у Минфина, потому активно конвертировали свои доллары.
«Ключевым фактором укрепления гривны на сегодняшних торгах стало превышение предложения валюты над спросом ввиду потребности участников рынка в гривне для проведения хозяйственных платежей в начале месяца и завтрашних расчетов за приобретенные на аукционе ОВГЗ», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
И отметил рост интереса иностранцев к нашим долгам.
«С начала года нерезиденты нарастили портфель гривневых ОВГЗ с 6,1 млрд грн до 12,5 млрд грн. Нацбанк традиционно притушил ревальвационную динамику, но не остановил ее, выкупив около 15 млн долларов по курсу 26,8 грн./$», - сказал Куринной.
Бизнес также активно сбрасывал доллар. Валютные поступления экспортеров увеличиваются благодаря хорошей ценовой конъюнктуре на внешних рынках. «Растут валютные поступления для обеих экспортных категорий - и у аграриев, и у металлургов», - заверил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.
Продолжает сокращаться спрос на валюту. И не только из-за небольшого спроса на импортную продукцию со стороны потребителей, но и из-за проблем на таможне. Бизнес жалуется на проблемы с прохождением товаров через границу, где грузы стопорятся по 20-30 дней.
Провал безналичных цен на доллар, конечно же, повлиял на курс валют в кассах. Минимальный курс доллара на продаже людям провалился к 26,66 грн./$, его ставил небольшой Юнекс Банк. Максимальный застопорился на уровне 27,10 грн./$, с ним работал Банк Аркада.
Не во всех банках поверили, что доллар продолжит дешеветь. Потому массово снижения цены продажи валюты для населения не произошло. И средний курсовой диапазон к вечеру 5 марта был достаточно широким - 26,75-26,90 грн./$. В него уместилось много больших структур: ТАСкомбанк, ОТП Банк, Правэкс-Банк, Креди Агриколь Банк, ПУМБ, Альфа-Банк, Приватбанк.
Большим был и ценовой диапазон на выкупе валюты у людей - 26,50-26,79 грн./$.
Финансисты считают, что совокупно всех этих факторов может быть достаточно для дальнейшего снижение стоимости доллара на безналичном рынке.
«Уверенное пробитие поддержки на уровне 26,80 грн/$ открывает дорогу к дальнейшему снижению курса со стратегической целью в области 26,20 грн/$. Но скорее всего, в этой фазе снижения мы этого значения не достигнем», - спрогнозировал Олег Ропяк.
Олег Куринной подстраховался и заложил на 6 марта коррекцию вверх - 26,70-26,80 грн./$.
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