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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Вторая лига джентльменов. Зачем Гриценко заигрывает с националистами

22:49 05.03.2019 |

Политика

 Денис САРБЕЙ / Деловая столица

В предвыборной гонке уже вырисовались явные лидеры - Зеленский, Тимошенко и Порошенко, а есть категория кандидатов, которые не имеют шансов победить, но способны добиться своих целей.

В последнее время самым упоминаемым кандидатом из второй лиги стал лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко. Все дело в решении прежнего конкурента Гриценко Андрея Садового сняться с выборов в пользу экс-министра обороны.

Собственно, Анатолий Степанович эксплуатирует имидж главного объединителя от "демократической оппозиции" уже достаточно давно. Правда, до "альтруистического" поступка Садового он мог похвастаться объединением даже не с второлиговыми, а с третьелиговыми игроками. Речь идет о "Рідній країні" Николая Томенко, "Хвилі" Виктора Чумака, Европейской партии Николая Катеринчука, "Альтернативе" Егора Фирсова, "Демократическом альянсе" Василия Гацко и парламентской группе еврооптимистов. Имена последних хоть и на слуху, но большой поддержкой избирателя эти политики явно не располагают. Однако возможное объединение с Садовым создало некий тренд, в русле которого Гриценко решил двигаться дальше.

Как только шум вокруг самоотвода Садового начал утихать, Гриценко анонсировал новые объединения. Дескать, объединятся (читай - снимутся в его пользу) "все, для кого на самом деле Украина выше личных амбиций или какого-либо личного интереса", а он сам уже ведет переговоры с Игорем Смешко, Русланом Кошулинским, Дмитрием Добродомовым, Романом Безсмертным и Виктором Кривенко.

Желание Гриценко записать себе в союзники еще пять второлиговых участников выборов вполне очевидно и понятно, вот только вероятность того, что все они по примеру Садового снимутся с выборов ради победы "единого кандидата от демократических сил", как нескромно называет себя Анатолий Степанович, крайне мала.

Например, выдвиженец националистических сил Руслан Кошулинский делегирован на эти выборы партией "Свобода" не для того, чтобы занять президентский пост (националисты прекрасно знают свой реальный уровень поддержки у избирателей), а чтобы помочь "Свободе" преодолеть проходной барьер на выборах в парламент. Кроме того, лично для себя Кошулинский рассчитывает на победу на выборах мэра Львова в 2020 г. Так что никаких причин бросать все и сниматься ради Гриценко у него нет. Да и поддержки националистом Кошулинским "либерала" Гриценко не поймут не только члены "Свободы" и избиратели этой партии, но и в союзнических политсилах - "Правом секторе", ОУН, и С14.

Что же касается остальных "претендентов" на объединение с Гриценко, то, к примеру, для Добродомова, Безсмертного и Кривенко участие в президентской гонке - это способ укрепить позиции в своих мажоритарных округах, с чем снятие в пользу Гриценко, да и кого бы то ни было другого, крайне плохо корреспондируется.

Немного особняком здесь стоит Смешко, слухи об объединении которого с Гриценко ходили в СМИ еще до обнародования решения Садового. Однако сам экс-глава СБУ назвал эту информацию фейком, дав понять, что ни с кем ни в какие объединения вступать не намерен.

Зачем же Гриценко на всю страну анонсировать объединения, которые с очень малой вероятностью могут быть реализованы? На самом деле все достаточно просто. Несмотря на весь пиар, серьезных электоральных баллов от объединения с тем же Садовым, чей рейтинг составляет 2-3%, Гриценко не получит. В еще большей степени это справедливо и в отношении остальных кандидатов из третьей лиги. Так что, получив по итогам выборов достаточно скромный результат (скорее всего, это будет максимум четвертое место), Анатолий Степанович будет иметь возможность оправдываться, дескать, я всем предлагал объединяться, но личные амбиции и нехватка патриотической жертвенности отдельных кандидатов распорошили голоса и во второй тур вышли "нечестные". Мол, не я виноват, а разные политические "нарциссы".

Достаточно показательно, что Гриценко ни разу не упомянул, даже ради простого пиара, о возможном объединении с еще одним кандидатом из второй лиги - Олегом Ляшко и другими политиками левой направленности.

Главный любитель украинских коров на этих выборах преследует одну простую цель - получить больше 5% электоральной поддержки, чтобы иметь условную гарантию прохождения Радикальной партии в парламент. С таким заделом можно смело идти на парламентские выборы, приблизительно понимая, сколько людей он сможет привести в Раду. А учитывая специфический политический стиль главного "радикала", даже намек на объединение с ним приведет к шквалу ругани в адрес намекающего и лишнему пиару самого Ляшко. Так что ни у кого и в мыслях нет даже задумываться о возможном союзе с этим кандидатом. Все то же самое справедливо и по отношению к "младшим собратьям" Ляшко в нише "борцов за справедливость" - Илье Киве и Сергее Каплине.

А вот кто подхватил объединительный тренд, так это кандидаты с пророссийского фланга. Александр Вилкул, представляющий подконтрольный Ринату Ахметову осколок "Оппоблока", на днях похвастал, что его кандидатуру в президенты поддержали "Христианские социалисты" Михаила Добкина, Партия мира Вадима Новинского и "Сильная Украина" Сергея Тигипко, которую ныне возглавляет Светлана Фабрикант.

Мало того что все эти партии-карлики не имеют особенного электорального веса, так еще и большинство "группы поддержки" Вилкула в лице Новинского и Добкина уже давно находятся в орбите Ахметова. Складывается впечатление, что Новинский и Добкин в прошлом году творили свои партии в том числе и с целью в нужный момент публично выступить за Вилкула, создавая таким образом иллюзию широкой поддержки этого кандидата.

В целом же бурная имитация объединительных процессов игроков из второй и третьей лиг вряд ли приведет к каким-то серьезным результатам. Интересы этих политиков во многом несовместимы, поэтому примеру Садового вряд ли кто-то последует - прыжка в первую лигу не будет. Вместо этого каждый из кандидатов будет решать свои задачи с большим или меньшим успехом.
 

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