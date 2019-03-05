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Главные опасения и страхи казначеев, которые ждали сокращения валютных продаж на межбанке, не оправдались
19:39 04.03.2019 |
Валютная неделя на межбанке началась с 2-копеечного снижения курса доллара: 4 марта он зафиксировался к вечеру в рамках 26,82-26,85 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Большой курсовой раскачки на торгах не фиксировалось, котировки двигались в рамках 2-3 копеек. Не оправдались главные опасения и страхи казначеев, которые ждали сокращения валютных продаж из-за вступления в силу нового правила по продаже доллара.
«Ключевые факторы влияния на курсовые тренды сегодняшнего дня: не оправдавшиеся ожидания дисбаланса в сторону спроса в связи со вступлением в силу решения НБУ о снижении с 1 марта нормы обязательной продажи экспортной выручки с 50% до 30%, календарный период вывода дивидендов нерезидентами, а также утренний выход регулятора с выкупом валюты в формате Matching по курсу 26,8-26,81 грн./$», - перечислил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
По оценкам казначеев, НБУ приобрел на межбанке порядка $15 млн. Вместе с ним скупались иностранцы и импортеры. Еще были слухи о приобретениях некоторых банков себе на позицию, однако они не подтвердились.
Валютного предложения было предостаточно. Бизнес продолжает конвертировать доллар под уплату годовых налогов, хотя основные суммы уже ушли в госбюджет. Рассказывают, что из-за нехватки денег в Кабмине настоятельно просили крупные корпорации уплатить все налоги еще до 1 марта, и многие это сделали. Хотя небольшие компании будут перечислять деньги, как положено, до 11 марта (с учетом выходного 8 марта).
Курсы валют в кассах банков сегодня двигались в ногу с межбанком.
«Наличный рынок открылся котировками 26,82-26,87 грн./$, к середине диапазон сократился до 26,82-26,86 грн./$», - уточнил Куринной.
На завтра финансисты дают разные прогнозы.
«Думаю, межбанк будет открываться в рамках 26,79-26,85 грн./$. Сегодня не фиксировалось серьезной волатильности на торгах - работали в рамках 5 копеек. И, похоже, завтра ее тоже не будет», - считает Юрий Гриненко. В тоже время Олег Куринной все-таки допускает движение к 26,90-27,0 грн./$.
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