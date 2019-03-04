Первый пошел: Когда Порошенко начнет большие чистки в «Укроборонпроме»

Юрій Васильченко / Depo.ua

Сегодня Петр Порошенко сделал несколько важных заявлений, которые способны снять общественное напряжение вокруг громкого скандала с "Укроборонпромом". И, заодно, стать проблемой для некоторых его нынешних оппонентов.

Петр Порошенко подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Так же он снят и с поста председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. "Моя задача - создать такие условия, чтобы люди поверили в честность и непредвзятость объективного расследования. В подобных ситуациях, когда доказана вина, не спасают ни должность, ни связи, ни давние знакомства с президентом", - подчеркнул он.

Другое заявление Порошенко касалась созыва заседания СНБО. "Мы уже давно планировали заседание Совета национальной безопасности и обороны с вопросом реформирования "Укроборонпрома" и усиления прозрачности его деятельности", - заявил президент. И добавил: считает своим долгом защитить армию от коррупции, но так же и от политиканов, "которые на основе отдельных реальных недостатков, или вообще фейков, пытаются очернить и извратить все сдвиги в укреплении обороноспособности нашего государства, которые были достигнуты на протяжении последних пяти лет".

И, наконец, третье заявление касалось расследования. Порошенко обратился к НАБУ с призывом "расследовать резонансные публикации и расставить все точки над "и". "Если кто виноват - к ответу! Кто добросовестно работает на укрепление обороноспособности, тем дать возможность защитить свое честное имя", - подчеркнул он.

Реакции конкурентов Порошенко за президентский пост пока нет. Однако нетрудно ее предугадать. Объявленные решения могут назвать запоздалыми, ведь со дня обнародования Bihus.Info скандальной переписки прошла ровно неделя. Также обязательно обратят внимание на фразу о "политиканах" - она якобы указывает на Юлию Тимошенко, Анатолия Гриценко и еще ряд кандидатов в президенты и их политических соратников, которые в течение последней недели эффективно использовали скандал для понижения рейтинга действующего главы государства.

Попробуем разобраться, что значат заявления Порошенко, и сможет ли он менее чем за месяц до первого тура выборов если не избавиться, то хотя бы уменьшить влияние негатива, который получил из-за обнародования результатов расследования журналистов-антикоррупционеров.

Первое: увольнение Гладковского, которого считают одним из ближайших соратников Порошенко, можно истолковать не только как символический жест, но и как сигнал другим соратникам: за подрыв авторитета президента будут последствия. Особенно для друзей. Однако этого, пожалуй, маловато. В нынешних условиях, когда у власти постоянно рвется там, где тонко, логичными выглядят и дальнейшие кадровые чистки.

Второе: скорее всего, итогом заседания СНБО станет, с одной стороны, усиление сделанных сегодня заявлений, с другой - какие-то конкретные шаги, например, решение о масштабной проверке предприятий "Укроборонпрома". Проверки будут несколько тормозить работу этих предприятий, однако лучше так, чем постоянно получать удары в спину.

Третье, и самое интересное. Именно НАБУ расследует дело о хищениях в оборонной отрасли, и от темпов следствия будет зависеть то, как быстро и с какими потерями Порошенко выйдет из нынешней сложной ситуации. Depo.ua раньше анализировал варианты поведения ведомства Сытника. Первый - расследование будет происходить тихо, без утечек информации, как того требует закон. Второй - НАБУ переведет расследования в пиар-плоскость. И от этого выиграют оппоненты Порошенко. Какой из сценариев выберет Сытник - увидим. В любом случае, заявления президента развязывают ему руки: Гладковский и компания не являются священными коровами.

Однако в этой истории есть и плохая новость и для НАБУ, и для желающих прямо сейчас получить выгодный для них результат. То есть, доказан факт хищения. Это дело непростое. Во-первых, из того, что есть на сегодня, обвинительный акт не слепишь, нужны документы, подписи должностных лиц. То, что обнародовали журналисты, придется детально проверять, на это понадобится время. Более того, должны быть установлены источники получения информации. "Нам прислали ссылку на файлообменник" - в таких делах не аргумент. Таким образом, на допросах в Бюро могут оказаться не только фигуранты дела, имена которых обнародованы, но и возможные виновники "слива" массива информации. А это новые скандалы, которых избежать не удастся.

Во-вторых, если речь идет о получении деталей контрабандным путем из России, то никаких ответов на свои вопросы оттуда НАБУ не получит. А без информации оттуда что-то установить достоверно очень сложно. Кстати, интересно, что российский Следком до сих пор не возбудил дело относительно этой контрабанды. Или расследует тихо, или вообще там решили замолчать собственный позор, что кто-то распродает Россию по деталям.

В-третьих, предвыборная кампания будет стимулировать ее участников что-то заявлять, что-то требовать у Сытника, заставлять его действовать с помощью судебных решений: любимая тема многих политиков - получить судебное постановление, которое обязывает антикоррупционный орган возбудить дело против кого-то, а потом на этом пиариться. Проще говоря, к НАБУ будет приковано излишнее внимание, которое не будет способствовать его эффективности. Как пройти по тонкой грани между процессуальными моментами и политикой - сложный вопрос для Бюро и его руководителя.

В-четвертых, речь идет о поставках деталей в первые годы войны, в то время Украина была еще очень далекой от импортозамещения. Более того, распродажа армейского имущества в предыдущие годы, при предыдущих министрах обороны и премьер-министрах, привела к ситуации, когда, похоже, не оставалось других вариантов получить запчасти для советской техники, которую оперативно возвращали в строй, кроме контрабанды из России. Конечно, это не оправдывает дельцов, однако позволяет взглянуть на ситуацию несколько иначе. Если представить, что расследование НАБУ когда-то дойдет до суда, а это уже должен быть антикоррупционный суд, то в судебном процессе вынуждены будут учесть и этот нюанс.

То есть, для полного понимания картины, в ходе расследования придется выяснять не только то, что касается этой истории, но и ее глубинные причины - пренебрежение проблемами оборонки в течение десятилетий. Отсутствие дееспособной военной техники и деталей для ее ремонта - все имеет свои имена и фамилии. Так что в итоге это дело обещает, как минимум, для многих стать основанием ходить на допросы в качестве свидетелей, а, как максимум, оказаться под следствием. Причем, независимо от того, сменится президент весной, или же останется на своей должности. Ибо, как поется в песне, "этот дождь надолго"...