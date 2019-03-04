НБУ зафиксировал легализацию публичными лицами доходов через операции с ОВГЗ, рекомендует банкам усилить надзор

Национальный банк Украины (НБУ) заявляет о распространении в стране схемы, особенно среди публичных деятелей и связанных с ними лиц, по получению инвестиционной прибыли с целью искусственного формирования доходов для дальнейшей их легализации во время декларирования.

Как сообщается на сайте центробанка, речь идет о так называемых "циклических операциях", особенностью которых является покупка и продажа одних и тех же облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в течение короткого промежутка времени, в том числе одного рабочего дня.

Как объясняет НБУ, указанная схема может реализовываться через финансовых посредников на фондовом рынке и происходить в несколько этапов:

- на первом этапе брокер, действуя от своего имени, за счет и по распоряжению юрлица покупает у банка пакет ОВГЗ и перепродает его другому брокеру по цене, ниже приобретения (но в пределах рыночных цен);

- на втором этапе этот же пакет ОВГЗ вновь, по более высокой цене, выкупает первый брокер, действующий от своего имени, но за счет и по распоряжению юрлица, но в дальнейшем он снова перепродает этот пакет в пользу физлица по более низкой цене;

- затем физическое лицо продает пакет этих бумаг банку по более привлекательной цене.

"В результате таких циклических операций физическое лицо получает инвестиционный доход, а юридические лица - инвестиционный убыток в таком же размере", - отмечает НБУ.

Нацбанк рекомендует банкам уделять особое внимание мониторингу подобных финансовых операций, в том числе ОВГЗ, номинированным в иностранной валюте, характер которых может свидетельствовать о легализации "грязных" денег.

По данным центробанка, индикаторами рисковых операций является: отсутствие экономического смысла, покупка ценных бумаг на слишком короткий срок, цикличность транзакций, связанность участников и наличие у них, среди прочего, признаков фиктивности, а также получение одной стороной регулярных убытков, а другой - регулярных доходов, размер которых существенно превышает сумму инвестиций.

"Для предотвращения подобных схем банкам следует всесторонне анализировать финансовые операции купли/продажи ОВГЗ. В частности, тщательно изучать своих клиентов, отдельно - брокеров, анализировать условия купли/продажи ценных бумаг и брокерские отчеты, выяснять источники происхождения средств физлиц", - отмечено в сообщении.

Соответствующие рекомендации содержатся в письме НБУ, направленном банкам 4 марта 2019 года.

В случае выявления подобных операций банки обязаны применять к своим клиентам меры, предусмотренные нормами закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", то есть отказываться от проведения таких транзакций и обслуживания клиента. При этом банки обязаны уведомлять уполномоченные госорганы о таких случаях.

В то же время, добавляет НБУ, усиление финансового мониторинга с целью выявления схем не должно создавать препятствия для легальных операций бизнеса и населения по приобретению ОВГЗ и долгосрочного инвестирования с целью получения прибыли.

Нацбанк также сообщил банкам, что в описанных схемах обычно участвуют профессиональные участники фондового рынка, которые неэффективно исполняют обязанности субъектов первичного финансового мониторинга. НБУ не осуществляет надзор за этими финансовыми посредниками, поэтому информация о выявленных схемах будет направлена регулятору этого рынка - Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Как сообщалось, СБУ в октябре 2018 года провела серию обысков в офисах ряда профессиональных участников фондового рынка и по месту жительства их должностных лиц.

Следователь службы обосновал ходатайство о необходимости получения от НКЦБФР, а также от Расчетного центра информации об операциях с рядом выпусков ОВГЗ утверждением, что должностные лица АБ "Укргазбанк", АО "Альфа-банк" и АО "Банк "Альянс" в сговоре с должностными лицами ПАО "Фондовая биржа ПФТС", ПАО "Украинская биржа", ООО "Универ Капитал", ООО "КУА "Универ Менеджмент", ООО "И-Инвест", ЧАО "Мастер Брок", ООО "Навигатор-инвест", ЧАО "Инвестиционная финансовая компания "Арт Капитал" (все - Киев), а также с кипрскими компаниями Opexier Limited и Greencliff Enterprises Limited и физическими лицами в 2017-2018 гг. совершили операции купли-продажи ОВГЗ в режиме так называемого "группового отчета" с целью сокрытия более 86 млн грн незаконного происхождения.

Шевченковский райсуд Киева 12 октября 2018 года посчитал достаточными предъявленные следователем основания и утвердил получение сотрудниками СБУ доступа к запрашиваемой информации в отношении указанных лиц, а также ПАО "ЗНКИФ "Альпари Плюс" (Киев).