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Дефицит платежного баланса в январе-2019 снизился в 6,6 раза к январю-2018
14:26 04.03.2019 |
Дефицит платежного баланса Украины в январе 2019 года снизился по сравнению с предыдущим в 6,6 раза - до $68 млн, такие предварительные данные обнародовал Национальный банк Украины (НБУ).
"Сальдо платежного баланса было близким к нулю, а валовые международные резервы с начала года почти не изменились", - отметил регулятор в своем макроэкономическом обзоре.
Согласно данным НБУ, в январе этого года традиционный профицит текущего счета увеличился до $446 млн со $119 млн в январе прошлого года благодаря сужению дефицита торговли товарами.
Центробанк указывает, что этому способствовал рост экспорта товаров до 9,2% (с 4,2% в декабре) прежде всего за счет продовольственных товаров (рост ускорился до 22,9% год к году), тогда как импорт увеличился лишь на 1,2%. В абсолютных величинах экспорт товаров составил $3,72 млрд тогда как импорт - $4,04 млрд.
Как отмечается в обзоре, рекордный урожай кукурузы 2018 четвертый месяц подряд обеспечивал высокие темпы роста экспорта зерновых культур: в январе физические объемы экспорта кукурузы увеличились в 1,6 раза год к году. В результате экспорт зерновых культур достиг рекордных для января физических объемов - 4,6 млн тонн, что на фоне роста мировых цен способствовало увеличению стоимостных объемов их экспорта в 1,6 раза год к году.
Нацбанк добавляет, что также возобновился рост экспорта мясной и молочной продукции - 18,2% и 8,2% год к году соответственно - благодаря наращиванию поставок продукции птицеводства, в частности мяса птицы и яиц. Согласно документу, несколько сдерживало рост экспорта продовольственных товаров замедление экспорта подсолнечного масла и масляного жмыха - соответственно до 4,5% и 52,5% год к году. Несмотря на возобновление роста мировых цен, производители масла не спешили с поставками на внешние рынки в ожидании дальнейшего их повышения, считают в центробанке.
Его эксперты указали, что в январе возобновился рост экспорта продукции металлургии - на 7,8% год к году, в том числе физические объемы экспорта черных металлов выросли на 13% год к году и достигли наивысшего значение с апреля 2016 - 2 млн тонн. В частности, существенно увеличились поставки чугуна в США и полуфабрикатов в страны Европы.
Что касается импорта, то, как отмечает НБУ, импорт энергоносителей уменьшился на 10% год к году, прежде всего, за счет уменьшения закупок природного газа: они были на 69% ниже, чем в январе прошлого года, и на 48% ниже по сравнению с декабрем. Кроме того, уменьшился импорт угля - на 5,9% год к году - благодаря дальнейшей переориентации энергогенерирующих предприятий на использование украинского газового угля. Однако высокими темпами продолжался рост импорта нефтепродуктов - на 23,7% год к году, добавляет центробанк.
"Сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке на фоне совершенствования системы анализа рисков по индикативным ценам привело к некоторому ослаблению спроса на импорт. В результате роста импорта продовольственных товаров оставалось умеренным - 9,6% год к году, а импорт промышленных и химических изделий сократился - соответственно на 7,2% и 9,3% год к году", - говорится в обзоре.
Согласно ему, одновременно ускорился рост импорта продукции машиностроения - до 21,7% год к году - прежде всего за счет легковых автомобилей. Это было обусловлено растаможкой значительного количества автомобилей с иностранной регистрацией, а следовательно охватом их таможенной статистики: объемы "импорта" легковых автомобилей увеличились в 2,4 раза год к году. Кроме того, импорт электрооборудования возрос в 1,3 раза год к году вследствие дальнейшего наращивания закупок оборудования для альтернативной энергетики.
Рост экспорта услуг за январь составил 8,8% - до $1,2 млрд, тогда как импорт - 4,9%, до $1,14 млрд.
Денежные переводы в Украину от работающих за рубежом за первый месяц этого года Нацбанк оценил в $948 млн, что на 6,9% выше показателя января-2018.
Как отмечается в отчете, в отличие от предыдущих месяцев в январе Украина была чистым кредитором относительно внешнего мира - на $509 млн против $568 млн в январе прошлого года. В частности, увеличились чистые внешние активы частного сектора, прежде всего за счет дебиторской задолженности по торговым кредитам реального сектора. Чистые погашения правительством валютных ОВГЗ, среди других причин, привели к росту чистых внешних активов банковского сектора.
В то же время по государственному сектору наблюдался чистый приток капитала вследствие увеличения инвестиций нерезидентов в гривневые ОВГЗ - $200 млн против $116 млн в январе прошлого года.
Приток прямых иностранных инвестиций, по данным НБУ, составил в январе этого года $168 млн, что на 27,2% лучше показателя января-2018. Центробанк указывает, что 63% из этого объема составляли инвестиции в акционерный капитал реального сектора.
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