Порошенко уволил первого замсекретаря СНБО Гладковского

Президент Петр Порошенко увролил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом он сообщил в ходе визита в Николаевскую область, передают Українськi Новини.

"На прошлой неделе было журналистское расследование, которое базировалась на вытоке из правоохранительных органов о возможных злоупотреблениях в сфере оборонных закупок. Оно вызвало большой общественный резонанс. Общество хочет и имеет право знать правду. Все хотят знать правду, и я, как Президент, тоже хочу знать правду. Поэтому сейчас для этого созданы все условия. Сегодня утром перед отлетом в Николаев я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Также он снят с должности главы межведомственной комисиии по военно-техническому сотрудничсетву и экспортному контролю", - сказал он.

26 февраля пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко сообщил, что Порошенко поддержал отстранение Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев сообщил, что глава государства приостановил полномочия Гладковского.

В то же время соответствующий указ Президента не был обнародован.

Как сообщали Українськi Новини, Гладковский отрицает обвинения в свой адрес и просит политиков прекратить силовое давление на его семью и на следствие.

Государственный концерн "Укроборонпром" и Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы "Наші гроші" о защите чести и достоинства.