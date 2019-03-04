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Порошенко уволил первого замсекретаря СНБО Гладковского
14:18 04.03.2019 |
Президент Петр Порошенко увролил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Об этом он сообщил в ходе визита в Николаевскую область, передают Українськi Новини.
"На прошлой неделе было журналистское расследование, которое базировалась на вытоке из правоохранительных органов о возможных злоупотреблениях в сфере оборонных закупок. Оно вызвало большой общественный резонанс. Общество хочет и имеет право знать правду. Все хотят знать правду, и я, как Президент, тоже хочу знать правду. Поэтому сейчас для этого созданы все условия. Сегодня утром перед отлетом в Николаев я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. Также он снят с должности главы межведомственной комисиии по военно-техническому сотрудничсетву и экспортному контролю", - сказал он.
26 февраля пресс-секретарь Президента Святослав Цеголко сообщил, что Порошенко поддержал отстранение Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев сообщил, что глава государства приостановил полномочия Гладковского.
В то же время соответствующий указ Президента не был обнародован.
Как сообщали Українськi Новини, Гладковский отрицает обвинения в свой адрес и просит политиков прекратить силовое давление на его семью и на следствие.
Государственный концерн "Укроборонпром" и Гладковский намерены подать иск в суд против журналистов программы "Наші гроші" о защите чести и достоинства.
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