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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Финиш коллаборанта. Что будет в «ЛНР» после замены чекиста Пасечника

09:57 04.03.2019 |

Политика

 Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Пока Лубянка не только не погружена с головой в луганские страсти, которых, по сути, еще нет, но и занята "наведением порядка" в донецких широтах.

Навязчивые слухи о болезни Пасечника.

Всю уходящую неделю для жителей оккупированной Луганщины главной темой обсуждений было состояние здоровья главаря российской оккупационной администрации в ОРЛО Пасечника. Более того, слухи о том, что данный ставленник ФСБ болен неизлечимой болезнью и вот-вот окочурится, вышли далеко за пределы Луганска и округи и стали настолько навязчивыми, что "глава ЛНР" после продолжительного перерыва вынужден был-таки "выйти в люди". 1 марта Пасечник провел торжественную встречу со студентами давно захваченного оккупантами Луганского национального университета им. Тараса Шевченко, где премного улыбался и показывал в общении чрезмерную живость на камеру местного пропагандистского телеканала "Луганск 24".

Правда, это нисколько не означает, что бывший полковник СБУ, предавший присягу украинскому народу, реально пышет здоровьем, а не явился на постановочный спектакль со студентами, допустим, под обезболивающими и наркотическими средствами. К тому же Пасечник уже пропадал куда-то после нового года на более чем месяц (по слухам, именно в этот период он перенес в Москве не совсем удачную операцию на сердце), вернувшись в Луганск в начале февраля, он спешно сделал несколько фотосессий и одно видеообращение, после чего опять исчез с информпространства.

Но даже если этот бравый чекист здоров как бык, упорные обсуждения его возможной болезни свидетельствуют о приближении его если не физического, то уж точно квазиполитического конца. Тем более что московские хозяева Пасечника с Лубянки и их конкуренты-сурковцы действительно могут выражать недовольство по поводу крайнего упадка ОРЛО во всех отношениях, когда времена Плотницкого кажутся чуть ли не "рассветом народной республики". А это означает, что нынешний "глава ЛНР" семимильными шагами движется к финишу своего "царствования" попросту по причине своей профнепригодности.

Впрочем, в случае замены Пасечника на другую кремлевскую марионетку глобально в оккупированных Россией районах Луганщины мало что изменится. Единственное, сюда опять переместится эпицентр противостояния разных башен Кремля, а это, конечно, на руку Украине. К примеру, ГРУ желало бы видеть в главном кресле в ОРЛО своего давнего агента, действующего "премьера ЛНР" Козлова, Сурков не прочь бы вернуть в Луганск своего Плотницкого, хотя это выглядит из разряда фантастики. Ну а ФСБ, организовавшая осенью 2017 г. свержение сурковского любимца, могла б вместо Пасечника поставить на "главу МВД ЛНР" Корнета, чьими руками и был осуществлен тот приснопамятный ноябрьский переворот.

Подвал для бывшего топ-"регионала"

Пока же Лубянка не только не погружена с головой в луганские страсти, которых, по сути, еще нет, но и занята "наведением порядка" в донецких широтах. На прошедшей неделе под раздачу ФСБ попал любитель "распила бюджета" при любых власть предержащих - 63-летний Загоруйко, ныне являющийся "директором департамента стратегического анализа и планирования Совмина ДНР", а в дооккупационный период занимавший высокий пост главы фракции Партии регионов в Донецком облсовете.

Загоруйко был внезапно отправлен "на подвал" 27 февраля то ли за "воровство госсредств в особо крупных размерах", то ли как "агент СБУ", то ли по тому, и по другому обвинению одновременно. Само собой, закамуфлированное под "МГБ ДНР" донецкое подразделение ФСБ никакими официальными сообщениями по этому поводу не делится, но факт ареста этого коллаборанта подтверждают многочисленные источники в оккупированном Донецке.

До 2014-го Загоруйко многие годы удачно лавировал между командой Ахметова и "семьей" Януковича, а с приходом оккупантов втерся в доверие к главному "минсдоху республики" Тимофееву по кличке Ташкент и даже возглавил карманный тимофеевский "Оплот Донбасса". Однако тут нюх старого чинуши стал его подводить. Очевидцы утверждают, что и до ликвидации Захарченко в последний день прошлого лета, и после сего эпохального происшествия в донецком ресторане "Сепар" Загоруйко называл "врагами народной республики" не абы кого, а саму южноосетинскую корпорацию генералов ФСБ "Внешторгсервис". А ей принадлежит фактически вся отжатая промышленность в ОРДЛО и кресло "премьера ДНР" для ее ставленника Ананченко в придачу. Да и гебисты, как известно, даже старых обид никому не прощают.

Впечатления московской писательницы

Безусловно, в отсутствии хлеба даже такими зрелищами, как внутривидовые разборки в оккупационной администрации, сыт не будешь. А о том, как нынче совсем не припеваючи живется простым донетчанам, поделилась в свежем блоге для русской службы "Радио Свобода" московская писательница Елизавета Александрова - Зорина, недавно вернувшаяся из захваченного российскими "ихтамнетами" Донецка.

В частности, она поведала о космических по здешним мерках зарплатах - 15 тыс. руб. (чуть более 6 тыс. грн), которые получают только так называемые "ополченцы". Поэтому многие жители довольствуются суммами и в 5 тыс. руб. (2 тыс. грн). "Все только и говорят, что о еде. И так нежно, словно речь о чем-то родном, близком. Не хлеб, а хлебушек, не молоко, а молочко, не кровяная колбаса, а "кровяночка". Это лексика бедняков, которые недоедают. Из второго города Украины Донецк превратился в город нищих", - резюмировала в литературных красках Александрова - Зорина.

И добавила, что в магазине "Обжора" в центре Донецка старушка, просившая милостыню, поцеловала ей руку, когда она протянула ей 50-рублевую купюру. А если в магазине оплатить пожилому человеку покупки, то есть риск, что он будет рыдать у вас на груди, потому что 200 рублей (порядка 82 грн), которые отдашь кассиру, - это "огромные, огромные деньги".
 

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