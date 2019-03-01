Нацбанк замедлил падение курса доллара на межбанке 1 марта

Денис Вергун / UBR.ua

Нацбанк продолжает удерживать американскую валюту от падения. Сегодня межбанк открылся на уровне вчерашнего старта: 26,86-26,90 грн./$. И невзирая на вступившее в силу постановление НБУ, уменьшившее норму обязательной продажи валюты до 30%, курс доллара двинулся вниз. Дошли до дневного минимума 26,835-26,85 грн./$.

Дальнейшее падение котировок остановил Нацбанк, который вышел скупать доллар в резервы по 26,85 грн./$. В результате, торги закрылись на уровне 26,84-26,87 грн./$, рассказал директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем свободной ликвидности снизился на 3,2 млрд грн. и составил 116,9 млрд грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 2,4 млрд грн. и составили 49,6 млрд грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 0,7 млрд грн. и составил 67,3 млрд грн.

Куда динамичнее реагировали на безналичные настроения менялы. Наличный рынок открылся вчерашними котировками 26,85-26,89 грн./$, но к середине дня они снизились до 26,82-26,86 грн./$. Факторами влияния на курсы валют сегодняшнего дня стала низкая активность участников рынка, формирующих свои валютные стратегии в первый день месяца, за исключением традиционного энтузиазма регулятора.

«По нашему мнению, в понедельник торги будут проходить в диапазоне 26,90-27,00 грн./$», - резюмировал Куринной.