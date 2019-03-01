Украина привлекла второй кредит €529 млн под гарантию Всемирного банка

28 февраля 2019 года Украина привлекла кредит в размере 529 млн евро, предоставленный DeutscheBank под гарантию на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Всемирного банка.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.

Deutsche Bank предоставил кредит в размере 529 млн евро двумя траншами: траншем A в размере 240 млн евро со сроком погашения 4 года и траншем B в размере 289 млн евро со сроком погашения 10 лет.

По этому кредиту было использовано вторую часть гарантии на общую сумму в размере 750 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, 18 декабря Всемирный банк предоставил гарантии Украине на 750 млн долларов.

В конце декабря Украина получила кредит 349,3 млн евро под гарантию Всемирного банка.