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Украина привлекла второй кредит €529 млн под гарантию Всемирного банка
17:19 01.03.2019 |
28 февраля 2019 года Украина привлекла кредит в размере 529 млн евро, предоставленный DeutscheBank под гарантию на поддержку государственной политики в сфере экономического роста и фискально устойчивых услуг от Всемирного банка.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, передают Українські Новини.
Deutsche Bank предоставил кредит в размере 529 млн евро двумя траншами: траншем A в размере 240 млн евро со сроком погашения 4 года и траншем B в размере 289 млн евро со сроком погашения 10 лет.
По этому кредиту было использовано вторую часть гарантии на общую сумму в размере 750 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, 18 декабря Всемирный банк предоставил гарантии Украине на 750 млн долларов.
В конце декабря Украина получила кредит 349,3 млн евро под гарантию Всемирного банка.
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