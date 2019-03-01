В погоне за синергией. Когда Гриценко возглавит «Самопомич»

Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Решения Андрея Садового сняться с выборов в пользу Анатолия Гриценко делает практически неизбежным слияние "Гражданской позиции" и "Самопомочи". При этом такое слияние вполне может пройти в формате поглощения партии более сильного кандидата партией более слабого.

То, что Садовый может отказаться от участия в выборах, было достаточно ожидаемо. К такому решению мэра Львова уже давно склонял и сам Анатолий Степанович и, что самое главное неутешительные президентские рейтинги. Собственно, и сам Андрей Иванович слишком больших иллюзий на счет своего президентства, или хотя бы выхода во второй тур, не питал никогда. Как не единожды отмечалось, его решение баллотироваться было продиктовано в первую очередь намерением сохранить на плаву свою политсилу "Самопомич", которая крайне успешно выстрелила на парламентских выборах в 2014-м, но потом стала неуклонно терять позиции. Мусорный скандал, выход из фракции половины депутатов, скандалы у партийных организаций в регионах - все это поставило вопрос повторения парламентского успеха на следующих выборах под большой вопрос.

Баллотирование Садового в президенты рейтингу партии не слишком помогло. В начале все шло вроде бы неплохо, но появление в числе кандидатов в президенты комика Владимира Зеленского крайне болезненно ударило по перспективам тех, кто пытался использовать запрос избирателя на "третью силу" и "новых лиц". И если Гриценко благодаря показательному объединению с рядом политиков уже вышедших в тираж вроде Анатолия Томенко, Николая Катеринчука или Виктора Чумака кое-как держится на плаву, то Садовому и объединяться оказалось особенно не с кем, и рейтинг его все также баллансировал на грани статистической погрешности. Рассчитывать на преодоление проходного барьера в парламент партии, рейтинг лидера которой почти в двое меньше 5% - это слишком оптимистично даже для оптимистичного Садового.

Сам Андрей Иванович оглашение своего решения сняться в пользу Гриценко предварил результатами соцопроса агентства "Фама" (которую связывают с самим Садовым), согласно которому рейтинг лидера "Самопомочи" 4,4%, в то время как у Гриценко 8%. Так что все выглядит более-менее логично. Чисто математически Гриценко теперь получит 12,4%, что позволит тому обогнать Бойко и в притык приблизиться к Тимошенко, у которой 14,3%. При этом и Садовый и Гриценко явно рассчитывают на синергетический эффект от объединения и если избиратель оценит принесение в жертву Садовым своих амбиций, а рейтинг Тимошенко продолжит падать, то у Гриценко появляется некий шанс оставить Юлию Владимировну за спиной и попытаться побороться за второй тур. И даже если эта борьба не будет успешной, кандидат, занявший третье место может не беспокоиться на счет перспектив провести свою политсилу в парламент.

Правда, все эти расчеты могут быть далеко не такими оптимистичными, если взять за основу рейтинги других социологических служб, где у Садового не 4,4%, а, например - 2,2%, как это в исследовании Центра Разумкова. У Гриценко, согласно этому исследованию, результат также скромнее - 7,3%. В сумме это дает 9,5% и побороться с Тимошенко будет уже сложнее. Но, как бы там ни было, для Садового в нынешней ситуации очевидно выгоднее не идти на выборы вообще, примкнув к Гриценко, чем получить там позорные 2% с риском оказаться даже не в первой десятке.

Что же касается парламентских выборов, то Садовый сразу же после своего самоотвода заверил, что его политсила будет принимать в них участие "с намного большей силой и твердостью" и напомнил, что уже призывал либерально-демократические силы на платформе "Самопомочи". Все это вполне можно расценить, как часть соглашения с Гриценко, детали которого Садовый обещал обнародовать позднее.

Дело в том, что у Садового, не смотря на низкий рейтинг, есть фракция в парламенте, партийная структура и какая-никакая команда, в то время, как у Гриценко есть только относительно высокий персональный рейтинг, который он в 2014-м так и не смог конвертировать в партийный. Тогда, не смотря на итоговое четвертое место и результат 5,48%, Гриценко так и не провел в парламент свою фракцию. Все это вполне может повториться и в 2019-м. Наличие новых политических партнеров в лице Томенко, Катеринчука, Чумака и им подобных может быть полезно с точки зрения позиционирования себя как центра объединения демократических сил, но вряд ли серьезно добавит очков партии на парламентских выборах. Таким образом "синергия" Гриценко и Садового может заключаться как раз в своеобразном обмене - Садовый отдает Гриценко президентские выборы, а партия Гриценко "Гражданская позиция" поглощается "Самопомочью" под парламентские выборы и Анатолий Степанович с его высоким рейтингом должен будет провести и Садового, и его партию в парламент.

Вряд ли созданная подобным образом фракция будет жизнеспособной в будущем парламенте, учитывая специфический характер Гриценко, эгоцентричность обоих лидеров и наличие у каждого из них персональных амбиций. Однако сегодня это, похоже, не волнует ни Садового, ни Гриценко.