Десант в рясах: Чем известны российские политтехнологи, которых связывают с Тимошенко

Ігор Петренко / Depo.ua

Депутат парламента Владимир Арьев на своей странице в Фейсбук сообщил: группу российских политтехнологов еще в 2014 году перебросили из РФ в Украину, где они работали на выборах. "Засветились" гастролеры и в схеме подкупа избирателей в президентской кампании-2019, в которой фигурируют нардепы от фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко Валерий Дубиль и Руслан Богдан.

Напомним, на этой неделе в Службе безопасности Украины заявили о разоблачении преступной организации с участием российских граждан, созданной для фальсификации результатов президентских выборов в нашей стране. СБУ записала переговоры участников схемы и провела более 30 обысков в нескольких регионах государства.

Было сообщено, что созданием "избирательных пирамид" руководил один из народных депутатов. Информагентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник сообщает, что речь идет о нардепе из фракции "Батькивщина" Валерии Дубиле, который якобы координировал и финансировал уголовную избирательную схему. В каждой области организация имела своего представителя. Одним из них, как утверждается, был член парламентской фракции ВО "Батькивщина" Руслан Богдан.

В "Батькивщине" обвинения опровергают. Тем не менее, Государственное бюро расследований (ГБР) пригласило Валерия Дубиля пообщаться по поводу участия политтехнологов из России для создания сети покупки голосов. Но в определенный день, 28 февраля, тот в бюро не явился.

"Мы в Закрытой Зоне (телепрограмма журналистских расследований, где работал до депутатства Арьев - Ред.) не раз исследовали вмешательства русской церкви в украинские дела и использование религиозных организаций спецслужбами РФ, - пишет в Фейсбук депутат Арьев. - Выяснилось, что все россияне прибыли в Украину по приглашению УПЦ МП, точнее, Черниговского епархиального управления этой церкви. В конце концов, можно было и не сомневаться, что УПЦ МП используют для прикрытия в темных антиукраинских делах из России". И называет русских "парашютистов" поименно.

Что за люди

Нина Клебанова - российский политтехнолог, лично знакома с Тимошенко и Дубилем, присутствовала на съезде "Батькивщины" (в киевском Дворце спорта 22 января э.г., на котором Тимошенко выдвинули в президенты - Ред.), тесно работает с К. Матвиенко (киевский политолог Константин Матвиенко, сотрудничает со штабом Тимошенко - Ред.).

Анна Остапчук - российский политтехнолог, а также, как она утверждает, маг, таролог, каббалист. Интересно, что это ей не мешает

Борис Коновалов - российский политтехнолог, специалист по части спецтехнологий, занимался избирательными компаниями ряда депутатов "Батькивщины".

Сергей Лукин - российский политтехнолог, организатор работы на уровне ряда областей Украины.

Роман Мартин - российский политтехнолог.

Алексей Шевченко - российский политтехнолог, который работал с 2014 года, но осенью 2018 вернулся на Россию после конфликта с Валерием Дубилем, занимался организацией форумов Тимошенко.

Александр Королев - российский политтехнолог, занимался агитматериалами, но вернулся на Россию после конфликта с Валерием Дубилем.

Все это согласно информации Арьева.

По его словам, почти все участники группы прибыли из России в Украину одновременно - в июле 2014 года, за месяц до того, как российские оккупационные войска вторглись на украинский Донбасс.

"В последнее время, говорят, чаще всего русских, которые остались в схеме, видели в офисе народного депутата Валерия Дубиля на улице Васильковской в Киеве, - пишет Арьев. - А вот руководителя группы российских политтехнологов Нину Клебанову сфотографировали на том самом скандальном съезде, где выдвинули Тимошенко. Еще и рядом с людьми в форме украинских военных!".

"28 февраля в ГБР должны были допрашивать Валерия Дубиля, но он не пришел, хотя мог бы рассказать о нескольких десятках россиян, интегрированных московским патриархатом в украинские выборы. А чем закончилось предыдущее вмешательство русской церкви в событиях в Украине, о котором мы в Закрытой Зоне не раз рассказывали - так Крым и Донбасс являются яркими последствиями. И мне трудно представить чем могло бы закончиться вмешательство агентов, прикрытых русским православием, теперь", - резюмировал депутат.

Позже Арьев опубликовал в Фейсбуке еще один пост, где проиллюстрировал обнародованную информацию фотографией списка российских политтехнологов Тимошенко, ввезенных в Украину в 2014 году под прикрытием русской церкви, - с паспортными данными. А также показал фото политтехнолога Нины Клебановой на форуме Тимошенко среди людей в украинской военной форме.

Depo.ua решило найти больше информации о российских технологах, которые работают или работали в избирательном штабе одного из основных претендентов на пост президента Украины. И вот что мы узнали.

Что интересного известно о технологах

Прежде всего отметим, что пользоваться советами российских политических консультантов - давняя традиция Юлии Владимировны. Ради справедливости стоит отметить, что с русскими работают и немало других украинских политиков, хотя своеобразная"мода" иметь консультанта из России, которая появилась в 2000-х, сейчас уже, кажется, прошла - многие из них оказались банальными аферистами, "продавцами воздуха".

Еще с середины 90-х, на старте в большую политику, Тимошенко пользовалась услугами бывшего сотрудника избирательного штаба Бориса Ельцина, политтехнолога Алексея Сытникова. Консультировал он лидера "Батькивщины" и в 2004 году, во время "Оранжевой революции". В интервью газете Metro Сытников рассказывал, что "не без его участия" Тимошенко стала премьер-министром Украины. В 2018-м Сытникову запретили въезд в Украину.

В начале ноября прошлого года информацию о присутствии россиян в окружении Тимошенко обнародовал журналист Дмитрий Вовнянко. На своей странице в Фейсбук он написал пространный пост, где со ссылкой на своего неназванного, но осведомленного читателя сообщил, что скрыть от общественности работу российских политтехнологов в штабах "Батькивщины" удается потому, что работают те под легендой "религиозных волонтеров".

По данным источника Вовнянко, которые полностью совпадают с информацией Арьева, в июле 2014 года в Украину прибыла "великолепная семерка" российских специалистов по проведению выборов: Нина Клебанова, Сергей Лукин, Борис Коновалов, Анна Остапчук, Александр Королев, Алексей Шевченко и Роман Мартин.

Почти сразу все указанные лица получили вид на жительство в Украине, причем хлопотало за них Черниговское епархиальное управление УПЦ МП.

"Конкретно ходатайство подписал секретарь Черниговского епархиального управления, протоиерей Федор Мандзюк. Официально все перечисленные лица должны были заниматься религиозной, благотворительной и просветительской деятельностью в православных общинах (УПЦ МП) Черниговской области", - информирует журналист.

При чем здесь ВО "Батькивщина" и какое отношение имеет к ней Черниговская епархия? Автор сообщения пишет, что протоиерей Мандзюк связан с Валерием Дубилем, который в "Батькивщине" возглавляет именно Черниговскую областную организацию партии. Одновременно он активно интересуется вопросами религии - с уклоном в сторону кремлевского патриархата: участвует в акциях Черниговской епархии УПЦ МП, является членом Международного института Афонского наследия в Украине, который занимается изучением и популяризацией афонской культурно-исторического наследия в Украине.

В парламент Дубиль впервые попал в 2012 году, выиграв мажоритарный округ №205 в областном центре. В январе 2019 года его роль в "Батькивщине" выросла до уровня первого заместителя лидера. И нынешний прокол с избирательными пирамидами может стоить ему карьеры.

О Валерии Дубиле раздел "Персоны" интернет-издания "Левый берег" сообщает следующее: "Политические оппоненты обвиняют политика в том, что тот имел и сейчас имеет связи с преступным миром. В ряде СМИ публиковалась информация о том, что в начале 90-х Дубиль состоял в организованной преступной группировке, которая носила название «Европейцы». Она контролировала скупку цветных и черных металлов в Николаевской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской и Киевской областях. Одна из версий говорит о том, что Валерий Александрович занимался "расчисткой рынка от недоброжелателей и конкурентов".

Вовнянко добавляет, что на почве привязанности к кремлевской церкви Валерий Дубиль поддерживает дружеские отношения с известным "оппоблоковцем" (сейчас - главой фракции Оппозиционного блока в парламенте) Вадимом Новинским (его называют "главным спонсором и куратором московского православия в Украине).

Но вид на жительство - вчерашний день для "политических гастарбайтеров". Все упомянутые российские специалисты сейчас имеют серьезные "ксивы": в 2017 году Нина Клебанова и Анна Остапчук оформили свидетельства на постоянное проживание в Украине. Вид на жительство в Украине для осуществления волонтерской деятельности получил Борис Коновалов - ходатайствовало за него ОО «Элеос-Украина». Роману Мартину, Алексею Шевченко и Александру Королеву временный вид оформили по ходатайству ОО «Художественная инвестиция».

"Все упомянутые лица продолжают заниматься "религиозной и просветительской работой", но не в общинах УПЦ МП на Черниговщине, а в штабах ВО "Батькивщины" в Киеве. Говорят - даже регулярно встречаются с САМОЙ!", - пишет журналист Вовнянко.

В комментарии под постом Вовнянко пользователь соцсети под псевдонимом Zoreslav Valter уточняет: "Клебанова, Остапчук и Коновалов сотрудничают с Тимошенко еще с 2008 года. А последний также сотрудничал с Николаем Диобой (настоящее имя известного националиста, бывшего командира батальона "ОУН" Николая Кохановского - Ред.)".

Профиль Нины Клебановой есть в соцсети Фейсбук. Местом жительства она указывает Нью-Йорк (где, судя по фотографиям, побывала в августе 2018-го). Но на самом деле это, очевидно, выдача желаемого за действительное: большинство ее постов за последнее время - фотографии из Киева, Харькова, Запорожья, Львова. О политике и профессиональных моментах - ни слова. Под некоторыми постами есть комментарии людей из штаба Тимошенко. В частности, ее личного пресс-секретаря Марины Сороки. В друзьях - некоторые нардепы из "Батькивщины", в том числе Елена Кондратюк, которую называют в числе технологов штаба Тимошенко.

"Засветил" сотрудничество с "Батькивщиной" и Борис Коновалов из упомянутой группы технологов. В 1990-1993 годах он был депутатом Госдумы, работал в комитете по СМИ, связям с общественными организациями, массовыми движениями граждан и изучению общественного мнения.

В СМИ можно найти информацию, что с 2013 года Коновалов работал в Украине - якобы возглавлял избирательный штаб лидера Николаевской облорганизации "Батькивщины" Михаила Соколова, которому приписывают украинофобские взгляды. Коновалов работал на Николаевщине вместе со своим российским коллегой - Романом Мартиным, чье имя также фигурирует в списке российских политтехнологов штаба Тимошенко.

На кого завязана упомянутая группа на России? Журналисты Depo.ua нашли в сети регистрационные данные российской организации НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА "ТЕЛЕМА", председателем правления которой числилась некая Наталья Пучкова. Юридический адрес - Москва, ул. Мясницкая, д. 35а, 20. Согласно уставу занималась эта фирмочка издательской и другой зрелищно-развлекательной деятельностью. В частности, была учредителем "первого магического" журнала "Святой Грааль". Действительно, магия и мистика - не чуждые для российских политических консультантов сферы...

Среди шести ее основателей встречаем имена уже известных нам специалистов по политическим технологиям - Нины Юрьевны Клебановой (российский индивидуальный налоговый номер 772823852801) и Анны Валерьевны Остапчук (ИНН 771774226941). 18 ноября 2013 года «ТЕЛЕМА» прекратила деятельность и была исключена из российского Единого государственного реестра юридических лиц. Чуть более чем через полгода после ликвидации фирмы эти дамы в составе "российского политтехнологического десанта" появляются в Украине...

Тем временем Анна Остапчук числится в российских базах данных генеральным директором зарегистрированного 16 июня 2005 года в Москве (ул. Краснопрудная, д.12/1, корп.1, пом.15) Межрегионального фонда "Национальная стратегия", который существует до сих пор и занимается «изучением общественного мнения».

Учредителем фонда является Межрегиональная общественная организация по изучению проблем социально-политической и экономической жизни общества "Совет по национальной стратегии". Это ОО является действующим, руководит им Иосиф Дискин, заместитель директора Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук, член Общественной палаты РФ. В 2003 году Дискин, российский политолог Станислав Белковский и другие авторы от имени совета по национальной безопасности РФ опубликовали доклад, где рассказали про олигархический переворот на России, который готовится во главе с Михаилом Ходорковским: считается, что это стало идеологическим обоснованием для разгрома группы "ЮКОС".

Интересная деталь: сопредседателем "Совета по нацстратегии" является одиозный прокремлевский политолог, депутат Госдумы РФ Сергей Марков, а упомянутый Станислав Белковский упомянут в числе собственников организации.

Вот куда простираются контакты вероятных консультантов Юлии Тимошенко. И это откровенно беспокоит, особенно с учетом того, что Украина находится в состоянии гибридной войны с Россией. На кого в действительности работают упомянутые лица и какие идеи и пути их достижения предлагают своей нынешней патронессе - можем только догадываться.

Косвенно на присутствие россиян в штабе ЮВТ указывает то, что в избирательной риторике Юлии Владимировны несложно найти немало тезисов, разработанных кремлевской пропагандистской машиной и используемых в гибридной войне против Украины: пересмотр условий сотрудничества с НАТО, создание гибридного формата переговоров "Будапешт плюс", военный кабинет для наработки стратегии мира. Не имеет ли отношения к этим и многим другим идеям команда технологов под церковным прикрытием?

После появления расследования Вовнянко общественная организация УНА-УНСО на своем сайте опубликовала сообщение "О проверке российских политтехнологов Тимошенко", где пишет "о гражданах России, политтехнологах, которые прибыли в Украину де-юре - для проведения просветительской и религиозной деятельности (согласно Ходатайству №95 от 18.07.2014 г. Черниговского Епархиального Управления в Управление Государственной миграционной службы Украины в Черниговской области); а де-факто - для поддержки политической деятельности политической партии ВО "Батькивщина".

Ниже список этих лиц:

1. Клебанова Нина Юрьевна, 25.08.1970 г. р.;

2. Лукин Сергей Анатольевич 12.04.1969 г. р.;

3. Коновалов Борис Андреевич, 09.03.1959 г. р.;

4. Остапчук Анна Валерьевна, 24.01.1968 г. р.;

5. Королев Александр Александрович, 17.12.1972 г. р;

6. Шевченко Алексей Владимирович, 02.07.1972 г. р.;

7. Мартин Роман Станиславович, 10.03.1974 г. р.»

Учитывая сложившиеся в Украине обстоятельства, ОО "УНСО" считает этих лиц такими, которые могут быть причастны к действиям, связанным с выполнением преступных задач Российской Федерации и политическим шпионажем. Поэтому организация направила обращение в СБУ и Генеральную прокуратуру Украины, где просит проверить этих граждан на предмет законности и соответствия целям их пребывания на территории Украины а также законности сотрудничества или предоставления услуг этими лицами политической партии ВО "Батькивщина".

О реакции упомянутых компетентных органов информации нет. А жаль, ведь похоже, что правоохранительные органы должны были бы заинтересоваться обстоятельствами попадания в Украину и особенностями работы группы россиян. "Украина, - пишет Дмитрий Вовнянко, - уже имела в истории кандидата в президенты, в штабе которого сидели российские политтехнологи. Опыт Небесной сотни показывает, что закончилось это очень плохо". Добавим - особенно плохо для президента, которому в конце концов пришлось бежать на родину своих политических советников.