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Садовый решил снять свою кандидатуру с выборов Президента в пользу Гриценко
13:58 01.03.2019 |
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Объединение "Самопомич" Андрей Садовый снял свою кандидатуру в пользу лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Об этом он сказал в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.
"Я бы хотел, чтобы были изменения в Украине. Я хочу поблагодарить, всех, кто нас поддерживает. Сегодня мы имеем шанс. Наша задача ("Самопомочи", - ред.) побеждать на выборах парламента, в органы местного самоуправления. Сейчас мы имеем шанс избрать президента Украины. Я принял решение: я отзываю свою кандидатуру и объявляю о поддержке Анатолия Гриценко кандидатом в президенты Украины", - отметил Садовый.
При этом лидер партии "Самопомич" подчеркнул, что у него не было никаких договоренностей с Гриценко. Добавим, лидер партии "Гражданская позиция" поблагодарил Садового за это решение.
"Остался месяц до 31 марта. Я прекрасно понимаю, какая непростая ситуация. Я вижу настроения в обществе. Люди этого хотят сегодня (объединения, - ред.). Я бы очень хотел, чтобы это решение дало победу для единого кандидата. У меня нет никаких договоренностей с Анатолием Гриценко", - сказал политик.
Отметим, из исследования, проведенного с 16 по 23 февраля Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг", следовало, что в случае объединения Гриценко и Садового лидер партии "Гражданская позиция" может получить более 15% голосов избирателей.
Напомним, в начале февраля политические партии "Самопомич" и "Демократический альянс" приняли соглашения о союзе между партиями, предусматривающий поддержку единого кандидата в президенты Украины от "проукраинских демократических неолигархических сил" на выборах 2019.
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