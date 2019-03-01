Игра на понижение. Как Кабмин «сотой долей» бьет по рукам облгазы

Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Правительство снизит нормы потребления газа при отсутствии счетчика до 3,28 кубических метров на одного человека. Так Кабмин отбивается от судебных решений, запрещающих ему ограничивать нормы потребления, а с ними - и прибыль газовых компаний.

"Уловка 0,01"

Кабинет Министров подготовил проект постановления, по которому месячная норма потребления газа населением при отсутствии счетчика будет снижена с 3,29 куб. м до 3,28 кубов на одного человека в месяц для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением. Для этого Кабмину предстоит отменить пункты 1-3 своего же постановления №63 от 30 января 2019 г., которое, в свою очередь, устанавливало норму 3,29 куб. м.

Эта бюрократическая игра документами - элемент противостояния между правительством и облгазами/газсбытами, идущего с марта 2016 г. Дело в том, что облгазы не согласны с установленными правительством нормами потребления газа для населения, считают их то ли взятыми с потолка, то ли вообще "политически мотивированными". По мнению региональных газовиков, нормы потребления газа необходимо поднять до 7,24 куб. м на человека.

Манипулировать нормами потребления участникам рынка приходится из-за того, что, согласно постановлению Кабмина №867, тариф на газ для нужд домохозяйств закреплен до конца 2019 г. на уровне 8981 грн (базовая цена), с поправкой на дисконт: сейчас - 0,6943, с 1 мая - 0,8. Плюс налоги, транспорт и распределение (около 37% наценки).

Постановление №63 решило оспорить ЧАО "Кременчукгаз" - оно подало иск в Окружной административный суд Киева, который 21 февраля приостановил действие пунктов 1-3 указанного документа.

Предыдущая итерация этого спора имела место 27 ноября 2018-го, когда Верховный суд Украины по иску ПАО "Хмельницкгаз" отменил действие норм потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков, которые утвердил Кабмин в марте 2016 г. (постановление №203 "О нормах потребления природного газа населением в случае отсутствия газовых счетчиков"). Тот документ устанавливал нормы потребления газа на уровне 3,3 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и ЦГВ, на уровне 5,4 куб. м для домохозяйств с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя, на уровне 10,5 куб. м - с газовой плитой и водонагревателем.

Когда его отменили, автоматически вступили в силу предыдущие нормы, которые в правительстве считают завышенными в несколько раз. В частности, нормы устанавливались на уровне 9,8 куб. м, 18,3 куб. м и 23,6 куб. м на одного человека соответственно.

Ответом Кабмина и стало принятие 30 января новых норм потребления, лишь чуть-чуть сниженных. Тогда же премьер-министр Владимир Гройсман откровенно сказал, что правительство далее будет действовать именно так: в случае оспаривания облгазами/газсбытами в судах существующих норм, будет в ответ целенаправленно их снижать на 0,01 кубометр.

Вопрос прибыли

Корень конфликта в том, что облгазам выгодно, чтобы конечные потребители, не установившие себе счетчики газа, платили за него по более высокому тарифу. А тариф привязан к объему потребления, который определяется "по умолчанию" (то есть в отсутствие данных со счетчика). Конечно, тут самый выгодный для облгазов вариант - считать по 9,8 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и ЦГВ. Но они согласны считать и по 7,24 куб. м на человека, указывая, что этот объем "не является явно заниженным".

Однако правительство, опасаясь роста социального напряжения, "обрезает" рентабельность региональных газораспределительных и газопоставляющих компаний, выставляя те самые нормы потребления домохозяйствами, которые облгазы считают безбожно заниженными. Соответственно, газовики, защищая свои интересы, находят спорные процедурные моменты, идут с ними в суды, и там уже суд отменяет действие правительственных постановлений, тем самым автоматически восстанавливая в силе предыдущие нормы.

Социальная важность происходящего крайне велика - ведь без отдельных газовых счетчиков живут несколько миллионов человек, или 782 тыс. домохозяйств (оценка Нацкомиссии, регулирующей рынок электроэнергии и коммунальных услуг). Причем это по большей части люди с не самыми высокими доходами.

Получается, что главная проблема - как определять, какой именно объем газа подлежит оплате, если невозможно подсчитать, сколько реально потратил человек. Должна быть некая цифра, определяемая "по умолчанию" и с учетом того, насколько семье часто и много приходится потреблять газ. Казалось бы, посчитать это - задача несложная: достаточно взять средний многоквартирный жилой дом, выяснить его общее потребление газа в месяц, после чего посчитать индивидуальное потребление поможет самый простой калькулятор.

Но это в идеальном мире. В реальном, где противостоят друг другу интересы поставщиков газа и правительства, в зависимости от политической воли могут признаваться адекватными и нормы из расчета 3,29 куб. м на человека, и 9,8 куб. м. При этом потребители постоянно рискуют в следующем месяце получить платежки с ценой на газ в три раза выше, чем в предыдущем. В Минсоцполитике, как мы знаем, призывают не платить за газ по завышенным нормам.

Но на самом деле все еще веселее - ведь у любого потребителя возникает вопрос, в конце концов уменьшат ли ему задолженность и вернут ли разницу за газ, оплаченный по высоким тарифам? С одной стороны, поставляющие газ предприятия обязаны будут на основании нового постановления Кабмина сделать корректировку (пересчитать) потребителю размер задолженности с учетом изменений. С другой - юристы региональных газовиков могут оспорить это как обратное действие норм закона, что недопустимо.

Впрочем, все, рассказанное выше, - это только "первый акт Марлезонского балета" (и он еще не закончен). Впереди второй акт, под названием: "кто должен устанавливать газовые счетчики?". По версии Кабмина - "Нафтогаз" (вместе с облгазами). По словам Владимира Гройсмана, в постановлении о снижении норм потребления от 30 января правительство именно "Нафтогазу" "рекомендовало" (читай, предписало) обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками. Более того, премьер-министр считает, что деньги на это будут предусмотрены в финансовом плане нацкомпании. Альтернативную версию своим постановлением озвучил Верховный суд Украины. Он возложил на газораспределительные организации обязанность устанавливать индивидуальные приборы учета природного газа для населения. Дело в том, что по закону в тариф за газ уже заложены деньги на счетчики. В любом случае несложно предположить, что процесс всеобщей установки счетчиков может растянуться на многие годы. Достаточно вспомнить, что в этом году вступил в силу закон, который откладывает обязательную установку счетчиков на газ до 1 января 2021 г.