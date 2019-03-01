Игра на понижение. Как Кабмин «сотой долей» бьет по рукам облгазы

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Игра на понижение. Как Кабмин «сотой долей» бьет по рукам облгазы

12:46 01.03.2019 |

Новости ТЭК

 Денис ЛАВНИКЕВИЧ / Деловая столица

Правительство снизит нормы потребления газа при отсутствии счетчика до 3,28 кубических метров на одного человека. Так Кабмин отбивается от судебных решений, запрещающих ему ограничивать нормы потребления, а с ними - и прибыль газовых компаний.

"Уловка 0,01"

Кабинет Министров подготовил проект постановления, по которому месячная норма потребления газа населением при отсутствии счетчика будет снижена с 3,29 куб. м до 3,28 кубов на одного человека в месяц для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением. Для этого Кабмину предстоит отменить пункты 1-3 своего же постановления №63 от 30 января 2019 г., которое, в свою очередь, устанавливало норму 3,29 куб. м.

Эта бюрократическая игра документами - элемент противостояния между правительством и облгазами/газсбытами, идущего с марта 2016 г. Дело в том, что облгазы не согласны с установленными правительством нормами потребления газа для населения, считают их то ли взятыми с потолка, то ли вообще "политически мотивированными". По мнению региональных газовиков, нормы потребления газа необходимо поднять до 7,24 куб. м на человека.

Манипулировать нормами потребления участникам рынка приходится из-за того, что, согласно постановлению Кабмина №867, тариф на газ для нужд домохозяйств закреплен до конца 2019 г. на уровне 8981 грн (базовая цена), с поправкой на дисконт: сейчас - 0,6943, с 1 мая - 0,8. Плюс налоги, транспорт и распределение (около 37% наценки).

Постановление №63 решило оспорить ЧАО "Кременчукгаз" - оно подало иск в Окружной административный суд Киева, который 21 февраля приостановил действие пунктов 1-3 указанного документа.

Предыдущая итерация этого спора имела место 27 ноября 2018-го, когда Верховный суд Украины по иску ПАО "Хмельницкгаз" отменил действие норм потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков, которые утвердил Кабмин в марте 2016 г. (постановление №203 "О нормах потребления природного газа населением в случае отсутствия газовых счетчиков"). Тот документ устанавливал нормы потребления газа на уровне 3,3 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и ЦГВ, на уровне 5,4 куб. м для домохозяйств с газовой плитой, без ЦГВ и водонагревателя, на уровне 10,5 куб. м - с газовой плитой и водонагревателем.

Когда его отменили, автоматически вступили в силу предыдущие нормы, которые в правительстве считают завышенными в несколько раз. В частности, нормы устанавливались на уровне 9,8 куб. м, 18,3 куб. м и 23,6 куб. м на одного человека соответственно.

Ответом Кабмина и стало принятие 30 января новых норм потребления, лишь чуть-чуть сниженных. Тогда же премьер-министр Владимир Гройсман откровенно сказал, что правительство далее будет действовать именно так: в случае оспаривания облгазами/газсбытами в судах существующих норм, будет в ответ целенаправленно их снижать на 0,01 кубометр.

Вопрос прибыли

Корень конфликта в том, что облгазам выгодно, чтобы конечные потребители, не установившие себе счетчики газа, платили за него по более высокому тарифу. А тариф привязан к объему потребления, который определяется "по умолчанию" (то есть в отсутствие данных со счетчика). Конечно, тут самый выгодный для облгазов вариант - считать по 9,8 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и ЦГВ. Но они согласны считать и по 7,24 куб. м на человека, указывая, что этот объем "не является явно заниженным".

Однако правительство, опасаясь роста социального напряжения, "обрезает" рентабельность региональных газораспределительных и газопоставляющих компаний, выставляя те самые нормы потребления домохозяйствами, которые облгазы считают безбожно заниженными. Соответственно, газовики, защищая свои интересы, находят спорные процедурные моменты, идут с ними в суды, и там уже суд отменяет действие правительственных постановлений, тем самым автоматически восстанавливая в силе предыдущие нормы.

Социальная важность происходящего крайне велика - ведь без отдельных газовых счетчиков живут несколько миллионов человек, или 782 тыс. домохозяйств (оценка Нацкомиссии, регулирующей рынок электроэнергии и коммунальных услуг). Причем это по большей части люди с не самыми высокими доходами.

Получается, что главная проблема - как определять, какой именно объем газа подлежит оплате, если невозможно подсчитать, сколько реально потратил человек. Должна быть некая цифра, определяемая "по умолчанию" и с учетом того, насколько семье часто и много приходится потреблять газ. Казалось бы, посчитать это - задача несложная: достаточно взять средний многоквартирный жилой дом, выяснить его общее потребление газа в месяц, после чего посчитать индивидуальное потребление поможет самый простой калькулятор.

Но это в идеальном мире. В реальном, где противостоят друг другу интересы поставщиков газа и правительства, в зависимости от политической воли могут признаваться адекватными и нормы из расчета 3,29 куб. м на человека, и 9,8 куб. м. При этом потребители постоянно рискуют в следующем месяце получить платежки с ценой на газ в три раза выше, чем в предыдущем. В Минсоцполитике, как мы знаем, призывают не платить за газ по завышенным нормам.

Но на самом деле все еще веселее - ведь у любого потребителя возникает вопрос, в конце концов уменьшат ли ему задолженность и вернут ли разницу за газ, оплаченный по высоким тарифам? С одной стороны, поставляющие газ предприятия обязаны будут на основании нового постановления Кабмина сделать корректировку (пересчитать) потребителю размер задолженности с учетом изменений. С другой - юристы региональных газовиков могут оспорить это как обратное действие норм закона, что недопустимо.

Впрочем, все, рассказанное выше, - это только "первый акт Марлезонского балета" (и он еще не закончен). Впереди второй акт, под названием: "кто должен устанавливать газовые счетчики?". По версии Кабмина - "Нафтогаз" (вместе с облгазами). По словам Владимира Гройсмана, в постановлении о снижении норм потребления от 30 января правительство именно "Нафтогазу" "рекомендовало" (читай, предписало) обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками. Более того, премьер-министр считает, что деньги на это будут предусмотрены в финансовом плане нацкомпании. Альтернативную версию своим постановлением озвучил Верховный суд Украины. Он возложил на газораспределительные организации обязанность устанавливать индивидуальные приборы учета природного газа для населения. Дело в том, что по закону в тариф за газ уже заложены деньги на счетчики. В любом случае несложно предположить, что процесс всеобщей установки счетчиков может растянуться на многие годы. Достаточно вспомнить, что в этом году вступил в силу закон, который откладывает обязательную установку счетчиков на газ до 1 января 2021 г.

 

ПО РУБРИКАМ

12:26 Справочный курс гривни опустился на 1,03 коп. до 26,8649 грн

11:59 Остатки средств на корсчетах банков 01.03.19

11:54 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 1 марта 2019 г

11:51 Биржи АТР 1 марта закрылись ростом на статистике из Китая

11:36 Курсы валют по карточным операциям на 01.03.19

10:46 НБУ продал 28 февраля банкам депозитные сертификаты на 21,7 млрд гривен

10:42 28 февраля НБУ выдал банкам рефинансирование 3,5 млн гривен

10:39 27 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $24,4 млн до $270,3 млн

09:32 Снижение лимита расчетов наличными не повредит легальному бизнесу – ЕБА

09:13 НБУ решил пересмотреть критерии определения системно важных банков

08:23 Список нарушителей нормативов НБУ вырос до 22 банков

08:11 Золото дешевеет 1 марта на укреплении курса доллара

08:00 Доллар дорожает к иене на данных по ВВП США

07:47 Биржи США завершили торги 28 февраля в минусе

28.02 Нацбанк развернул курс доллара на межбанке

• дальше…

12:57 Лукашенко не исключил введения общей валюты в Союзном государстве

09:54 Трамп хотел, чтобы на саммите в Ханое Ким Чен Ын пошел ва-банк - Госдеп

09:49 Трамп объяснил отсутствие договоренностей на саммите в Ханое нежеланием КНДР пойти на полную денуклеаризацию

09:00 Генпрокуратура Австрии обжаловала выдачу бизнесмена Фирташа властям США

08:58 Суд арестовал два особняка Фирташа в Лондоне по требованию банка ВТБ

08:53 Польша инвестирует в модернизацию своей армии 50 млрд долларов

08:48 Совбез ООН не смог принять резолюцию по Венесуэле

08:45 ЕС считает недостаточной борьбу Google, Facebook и Twitter против фейковых новостей

08:35 К чему может привести эскалация конфликта между Дели и Исламабадом

08:29 В ЕК прогнозируют положительный результат по выплате Украине следующего транша

08:22 Венесуэла фактически узаконила свободную продажу и покупку иностранной валюты

08:16 Экспорт нефти из Венесуэлы упал на 40% после введения санкций США

28.02 Италия создает риск для стран еврозоны – ЕС

28.02 Moody's: рост ВВП стран «большой двадцатки» замедлится в 2019 году до 2,9%

28.02 В Конгресс США внесли резолюцию о санкциях за убийство Немцова

• дальше…

28.02 С апреля в Украине запустят систему электронных рецептов

28.02 В Украине в 2020 году может пройти перепись населения - Госстат

28.02 Тигипко планирует построить на территориях завода Кузня на Рыбальском жилой массив и большой торгово-офисный центр

26.02 Стоимость аренды в Киеве пошла на снижение

26.02 В Украине на крышах невысоких зданий появится детские площадки

26.02 Укравтодор выделил три на­­правления, у которых есть потенциал стать первыми концессионными дорогами Украины

25.02 В ближайшее время на улицы Киева выйдут новые парковочные инспекторы

22.02 Спрос на квартиры в Киеве упал из-за выборов

22.02 В 2018 вакантность торговой недвижимости в Киеве повысилась на 0,8 п.п. до 5,8%, - NAI Ukraine

22.02 У украинцев в апреле будет пять выходных подряд

21.02 Киев занял первую строчку в рейтинге туристических городов Европы для бюджетного путешествия

21.02 Объем заявленных к вводу в 2020-21гг офисных площадей в Киеве составляет 0,4 млн кв. м - Colliers

20.02 На крышах ТРЦ можно будет размещать парковки

20.02 «Дома Войцеховского» арестованы. Что ждет инвесторов?

20.02 Нардеп Ефимов оформил «вертолетную площадку Януковича» на маму

• дальше…

12:06 Зеленский впервые стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

11:08 Антидот от Зеленского. Как сыграет на парламентских выборах «джокер» Вакарчук

28.02 «Размыть» Тимошенко: Зачем Садовой сливается с Гриценко

28.02 Попытка бегства. Куда собрались из БПП Лещенко, Найем и Залищук

28.02 Коломойский пытается вернуть Приват. При чем тут Зеленский?

28.02 Нардепы нашли в «языковом законе» неконституционные поправки

28.02 Порошенко предлагает Раде снова ввести уголовную ответственность за незаконное обогащение

28.02 Тимошенко зарегистрировала законопроект об ответственности за незаконное обогащение чиновников

28.02 Лещенко, Залищук и Найем написали заявления о выходе из фракции БПП в Раде

27.02 НАБУ о решении КС: Будут закрыты уголовные производства о незаконном обогащении, возобновление расследований невозможно

27.02 КС обнародовал решение о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении

27.02 Скандальная статья: Что у Порошенко будут делать с незаконным обогащением

27.02 Порошенко рассказал, когда внесет в Раду новый закон о незаконном обогащении

27.02 В деле о закупках вооружения Генпрокуратура расследует неуплату налогов на 22 млн грн, а НАБУ установит наличие расхищения - Луценко

27.02 «Зе» для «ватников»: Зачем Зеленский заговорил о власти «на крови»

• дальше…

13:18 Google расширяет свою программу улучшения безопасности приложений

09:21 BMW и Daimler будут совместно разрабатывать беспилотные автомобили

08:45 ЕС считает недостаточной борьбу Google, Facebook и Twitter против фейковых новостей

28.02 Новый Mercedes-Benz GLE стал 435-сильным AMG-гибридом

28.02 Дебют Xiaomi Redmi Note 7 Pro: экран Full HD+, 48-Мп камера и батарея на 4000 мА·ч

28.02 Беспилотник Seat оказался электрическим квадрициклом

28.02 Первые спутники системы интернет-доступа OneWeb выведены на орбиту

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

27.02 Кибепреступники зарабатывают свыше $3 млрд в год с помощью соцсетей

27.02 Volkswagen строит завод по глубокой переработке литий-ионных аккумуляторов

27.02 Новый Peugeot 208: трехмерная «приборка» и версия на батарейках

27.02 Porsche Macan следующего поколения станет полностью электрическим

27.02 Zero представила свой самый мощный электробайк, который разгоняется до 200 км/ч

27.02 Intel прекращает партнёрство с китайцами в сфере разработки и распространения модемов 5G

26.02 Китай планирует использовать графен для изготовления солнечных парусов

• дальше…

27.02 Как продолжать работать, если совсем не хочется

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно