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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Антидот от Зеленского. Как сыграет на парламентских выборах «джокер» Вакарчук

11:08 01.03.2019 |

Политика

 Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Решение Святослава Вакарчука не баллотироваться на президентских выборах еще не означает, что о нем можно забыть.

Политическое воскрешение рокера на выборах в Верховную Раду может здорово попутать карты даже триумфатору президентской гонки.

То, как лихо Владимир Зеленский ворвался в украинскую политическую элиту, буквально за пару месяцев запутав все расклады в большой игре за президентское кресло, свидетельствует, помимо прочего, и о том, что запрос на "новые лица" в украинском обществе достиг наивысшей точки за последние годы, и далеко не факт, что Зеленский останется единственным выгодополучателем в этой ситуации.

Немного подзабытый всеми после своего решения не баллотироваться на президентских выборах Святослав Вакарчук вполне способен повторить финт Зеленского, но уже на парламентских выборах, спутав все карты как победителю президентской гонки, так и будущей оппозиции.

Сегодня многие рассматривают как вполне вероятный сценарий, при котором президентские выборы выигрывает Зеленский, а Юлия Тимошенко, заключив некое соглашение с новым президентом, возглавляет исполнительную власть. То ли в качестве премьера, то ли даже в качестве канцлера. Возможность такого и без того сложно реализуемого сценария как раз Вакарчук и способен зарубить на корню.

Ведь на парламентских выборах лидер "Океана Эльзы" при правильно проведенной кампании может оказаться не только анти-Зеленским, но и его улучшенной версией. Вакарчук более опытен как жизненно, так и политически, он явно лучше образован и, в отличие от Зеленского, способен вести дискуссии и общаться с журналистами. Ну и почти невероятно, чтобы Вакарчук вляпался в скандал, связанный с бизнесом в России или стоянием на коленях перед Путиным. Кроме того, Зеленский, даже если и победит, вряд ли сделает это с большим отрывом от конкурентов, и за первые месяцы президентства может растерять достаточно много поддержки.

Таким образом, Вакарчук на парламентских выборах может отобрать часть избирателей у Зеленского, а заодно подобрать тех, кто голосовал за Гриценко, Садового и других более мелких участников выборов. Кроме того, участие Вакарчука может сподвигнуть проголосовать разного рода "протывсихив" и неопределившихся, не нашедших себе кумира на президентских выборах.

В таком случае рок-музыкант может оказаться собственником "золотой акции", необходимой для формирования коалиции. И тогда без лидера "Океана Эльзы" большинство под Тимошенко уже никак не будет получатся. Более того, состав парламента может сформироваться таким образом, что ни у Тимошенко, ни у Зеленского не будет настолько мощной фракции, чтобы претендовать на ключевую роль в коалиции.

Не нужно забывать, что при нынешней Конституции без поддержки большинства в Раде любой президент становится если не символической фигурой, то как минимум не самой главной в стране. И тогда все будет зависеть от желания и возможностей искать компромиссы и объединяться Тимошенко, Коломойскому, который стоит за Зеленским, и Пинчуку, который, как пишут многие СМИ, имеет большое влияние на Вакарчука, что далеко не факт. А у Тимошенко, равно как и у Коломойского, всегда были проблемы с возможностью объединяться в долговременные союзы с кем-либо. К тому же на Вакарчука сильное влияние будет иметь Запад, где явно не слишком хотят серьезного усиления ни Тимошенко, ни Коломойского. Так что коалиция в новом парламенте вполне может сложиться без Тимошенко и без президента Зеленского, что очень осложнит жизнь победителю президентских выборов.

Фактор Вакарчука повлияет на расклад сил в случае избрания на второй срок президента Порошенко. В таком случае Коломойский и Тимошенко будут рассчитывать взять реванш уже на парламентских выборах, чтобы со старта превратить главу государства в "хромую утку". И Вакарчук снова имеет все шансы испортить им игру.

Для Порошенко такой вариант развития событий тоже трудно назвать идеальным. С одной стороны, относительно большая фракция Вакарчука не даст разгуляться явным недругам президента Тимошенко и Зеленскому, с другой - очень маловероятно, что приведенные Вакарчуком депутаты смогут быть надежными партнерами для главы государства.

Тем более что пока никто до конца не понимает, кого может привести в Раду Вакарчук. Это могут быть как совсем "новые лица", так и подобранные после президентских выборов кадры "Самопомочі" (у которой пока не много шансов пройти в парламент во второй раз), Гриценко, "Народного фронта" и т. д., и говорить о возможной степени лояльности фракции Вакарчука к Порошенко пока достаточно сложно.

Что же касается возможной победы Тимошенко, то и здесь может случиться подобная история. Вакарчук, став альтернативой Зеленскому, подрежет крылья Коломойскому, и его "золотая акция" может стать залогом создания противотимошенковского большинства или достаточно сильной оппозиции.

Разумеется, во всех этих раскладах слишком много неизвестных, чтобы с уверенностью что-либо утверждать. Тем не менее главным участникам президентской гонки стоит держать в уме фактор Вакарчука и быть готовыми как-то на него реагировать.
 

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