Нацбанк развернул курс доллара на межбанке

Денис Вергун / UBR.ua

Торги на межбанке в четверг, 28 февраля, завершились снижением курса доллара на 3 копейки до 26,87-26,885 грн./$. Хотя в течение дня котировки опускались гораздо ниже и даже едва не пробили отметку 26,80 грн./$. От полного провала доллар спас Нацбанк, который вышел скупать валюту в резервы.

«Котировки демонстрировали разнонаправленное движение: утреннее снижение до дневного минимума 26,81-26,83 грн./$ после вмешательства в торги НБУ сменилось возвратом до 26,87-26,89 грн./$, к завершению сессии котировки составили 26,87-26,885 грн./$», - рассказал о ходе торгов директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Официальный курс на завтра Нацбанк установил на уровне 26,8592 грн./$, что на 13 копеек ниже сегодняшнего курса.

«Объем свободной ликвидности вырос на 2,8 млрд грн. и составил 120,1 млрд грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 2,2 млрд грн. до 52 млрд грн., а объем ликвидности, мобилизованной Нацбанком через депозитные сертификаты, вырос на 4,9 млрд грн. и составил 68 млрд грн.», - добавил Куринной.

Наличный рынок открылся вчерашними котировками 26,88-26,94 грн./$, однако к середине они снизились до 26,85-26,89 грн./$. По словам казначеев, факторами влияния на курсы валют сегодня стало завершение финансового месяца, финализация участниками рынка своих расчетов, фиксация банками валютных позиций.

Излишки доллара при этом Нацбанк скупал по курсу 26,87 грн./$, что и стало курсовым индикатором перехода зимних торгов в весенние. «По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,90-27,00 грн. грн./$», - спрогнозировал Куринной.