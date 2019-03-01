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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Размыть» Тимошенко: Зачем Садовой сливается с Гриценко

23:42 28.02.2019 |

Политика

 Андрій Коваленко / Depo.ua

В последний день зимы, практически за месяц до президентских выборов, внезапно ожила давняя и уже хорошо призабытая история про единого демократического кандидата. На этот раз без Святослава Вакарчука. Сначала Андрей Садовый заявил, что "последние данные социальных опросов станут решающими для решения вопроса относительно единого кандидата от демократических сил на президентских выборах". И дал понять своим постом на "Фейсбук", что сняться с президентской гонки ради высшей цели - выдвижение единого кандидата, который будет способен победить "ставленников олигархов и мародеров при власти" в принципе готов. Впоследствии Анатолий Гриценко объявил, что сегодня он встретится с Андреем Садовым. Мол, "настало время принимать решения" и "объединить усилия".

Если верить многим последним соцопросам, то с рейтингом у Анатолия Гриценко ситуация намного лучше, чем у Андрея Садового. Гриценко приближается к 7%, а при попадании во второй тур якобы победит даже Порошенко с Тимошенко. Для сравнения Андрей Садовый может рассчитывать на показатели в районе 2%. Поэтому и очевидно, что единым демократическим кандидатом должен стать именно Гриценко, если же они с Садовым запланировали своеобразную "ширку".

Как стало известно Depo.ua, Гриценко и Садовый должны объединиться, но к этой "двойки" присоединится еще один кандидат - непроходимый Игорь Смешко. Садовый якобы соглашается на такой союз при условии, что Гриценко пойдет на парламентские выборы на базе "Самопомочі", а не собственной "Гражданской позиции". Последняя по многим соцопросам относительно парламентских выборов может преодолеть 5% проходной барьер и рейтинги политсилы Гриценко не очень отличаются от его президентских показателей - 7% и более. "Самопомощь" Андрея Садового стоит на грани. Если верить соцопросам, партия может рассчитывать сегодня на 5,8%. А это уже рискованно.

Параллельно с этими событиями Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко подали заявления на выход из фракции БПП. Очевидно, что они присоединятся к проекту демократического кандидата Гриценко. В этом нет никакой сенсации, потому Найем, Залищук и Лещенко присутствовали во время выдвижения Гриценко кандидатом в президенты. Мустафа же даже призвал Садового, Гриценко и Вакарчука выдвинуть единого кандидата уже тогда. После того, как Вакарчук решил не участвовать в гонке, договариваться между собой осталось Садовом и Гриценко. В теории, к ним мог присоединиться кандидат от "Силы людей" Дмитрий Гнап, но после скандала с "деньгами на армию", в которую тот попал, партия отвернулась от него и Гнап в целом стал слишком токсичным персоной.

Теперь стоит поговорить о цели самого объединения предварительно тройки "Гриценко-Садовый-Смешко". Оно стало возможным благодаря нескольким важным моментам. Во-первых, Андрей Садовый, мощная Фейсбук и "какао-кампания" которого хоть и выглядит довольно интересной, но очевидно не гарантирует ему успеха на президентских выборах, задумался о парламентской кампании.

Бесспорно, с самого начала было понятно, что Садовый рассматривает президентские гонки через призму старта в парламентских гонках. Но над ним замаячила весьма рискованная перспектива. Если Садовый по результатам выборов президента получил бы два или меньше процента голосов, то это стало бы настоящим ударом по шансам "Самопомочі" пройти в парламент. Партии, которая по соцопросам и так на грани проходного барьера. Избиратель получил бы сигнал, что дела у Садового плохи. Снятие с президентской гонки в пользу Гриценко дарит Садовом второе дыхание. Во-первых, таким образом он демонстрирует жертвенность ради благой цели борьбы с "олигархическим злом". Во-вторых, избиратель не увидит результат Садового, а проценты Гриценко будут ассоциироваться с его политсилой, особенно если полковник и "Гражданская позиция" сольются с "Самопоміччю" на парламентских выборах.

Гриценко же в этой истории также имеет дивиденды. Первый - это доступ к медиа Садового. "24 канал" является неплохим ресурсом. Особенно для Гриценко, у которого нет собственного ТВ-проекта. Второй - избиратели Садового, которые должны за него проголосовать, добавив ему несколько процентов, которые и позволят по расчетам пройти во второй тур. Именно проход туда есть главной задачей Гриценко, учитывая его низкий антирейтинг. Потому что во втором туре он может победить Тимошенко и Порошенко, кроме Зеленского - так свидетельствуют соцопросы.

Какова роль в этой истории Смешко? Его стоит рассматривать через призму электорального поля, на котором планирует играть "единый демократический кандидат". Говоря о Гриценко, он может откусить электорат как у Порошенко, так и Тимошенко с Зеленским. Но если говорить о Порошенко, то президент идет на выборы на трех китах "Армия, язык и вера". Помимо этого он является сторонником "мира с Россией путем победы". Гриценко же является одним из плеяды так называемых "миротворцев", как Юлия Тимошенко. И хотя он говорит о завершении войны на Донбассе в течение своего одного президентского срока, его трудно назвать ястребом, как Порошенко. Более того, у него нет козырей "веры", а также "языка". Гриценко как и Зеленский является своеобразным противопоставлением старым политикам - Тимошенко и Порошенко. Но ниша электората Тимошенко , которую он может подобрать, гораздо большая, чем в случае с Порошенко. Электорат Гриценко - это люди 40+, в основном из Западной Украины. Также козырем Гриценко будет своеобразная поддержка антикоррупционеров, которым он обещает поддержку на посту президента. У Тимошенко как-то тактично забывают антикоррупционные органы и она для них является своеобразной угрозой.

Как рассказывал политолог Валентин Гладких, на этих выборах главной задачей Садового и Гриценко является размывание электората Тимошенко. Если же они объединятся, то размывать будет Гриценко. И такими действиями он вполне может вытолкнуть Тимошенко из второго тура. Игорь Смешко в этой истории выглядит своеобразным доказательством - один из крупных критиков Юлии Владимировны на ТВ. Он открыто обвинял его в сдаче Украины Путину. Не стоит забывать, что Смешко является генералом СБУ, который возглавлял этот орган с 2003 по 2005 годы. И в теории может иметь какой-то компромат и нужные связи. Интересно также, присоединится к "тройке" кто-то еще.

Если вернуться к Найему, Лещенко и Залищук - антикоррупционного десанта в обойме Гриценко из фракции БПП вышли, но мандаты не сложили. С этим выходом связана показательная история. Залищук и Найем написали заявление о выходе из фракции на имя председателя ВР Андрея Парубия. И теперь БПП может лишить их мандата. Стоит напомнить, что несмотря на признание закона о партийной диктатуре неконституционным соответствующее решение Конституционный суд принимал - нардепов можно лишать мандата. Решение КС не касается так называемого "императивного мандата". Норма о том, что парламентские фракции имеют право забрать мандат у депутата-списочника, который вышел из фракции, Конституционным судом не отменена.

Сергей Лещенко адресовал заявление на имя председателя фракции БПП Артура Герасимова. Его подпись будет означать, что его решением фракции был исключен из нее. От потери мандата у него будет иммунитет. В БПП сейчас планируют договориться с Лещенко, чтобы он переписал собственное заявление. И тогда всех трех "антикоррупционеров" будет ожидать судьба Николая Томенко и Егора Фирсова, которые так же поддерживают Гриценко. Глава избирательного штаба Гриценко Виктор Чумак может быть доволен - ему удалось собрать молодых, перспективных, хоть и мелких. Цель же Найема, Лещенко и Залищук проста - своим решением они якобы сохраняют лицо ради продления собственной политической карьеры. В БПП у них будущего как раз не было.

В завершение истории стоит сказать, что по слухам Гриценко также должен встретиться с Тимошенко. Юлия Владимировна еще раньше хотела разыграть карту объединения. Во время одного своего визита во Львов Тимошенко называла фамилии мужчин, с которыми готова объединиться: Гриценко, Садовый и Вакарчук. Логично - чтобы они не воровали ее электорат. Сегодня же новости об объединении Садового с Гриценко могут разве огорчить Тимошенко, которой и без того непросто дается борьба за попадание во второй тур. А тут еще "единый демократический" откусит часть ее голосов.
 

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