Попытка бегства. Куда собрались из БПП Лещенко, Найем и Залищук

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Тройка еврооптимистов в составе Сергея Лещенко, Мустафы Найема и Светланы Залищук решила выйти из фракции БПП за месяц до выборов.

Начал "оптимистический исход" Мустафа Найем, назвав его "формальностью" и заговорив о разных ценностях с БПП. Обвинив экс-коллег в "контрреволюции", вспомнил нардеп и о том, что ему много раз задавали вопрос, почему он до сих пор является членом фракции. "У меня на этот вопрос были ответы, которые, впрочем, мало кому казались убедительными. Теперь можно никого ни в чем не убеждать. Эта страница перевернута", - заявил он.

За Найемом последовала и Светлана Залищук, представив несколько более оригинальную аргументацию, чем Найем. Она считает, что "мандат - это не билет раба", и очень высокого мнения о своих результатах в законотворчестве за четыре года. Причиной же для выхода из фракции якобы стало обнародованное расследование программы "Наші гроші" о хищениях в оборонном секторе. "Дальше не вижу возможности и смысла иметь никакую привязку к этой аббревиатуре. Хищение у солдат - это за гранью человечности", - сказала Залищук.

Замыкающим в тройке оказался Сергей Лещенко, тоже подав заявление на выход из фракции. Собственно, он при каждом удобном случае напоминал, что для выхода из фракции нужно сложить депутатский мандат, а у еврооптимистов еще есть "важные государственные дела в Раде", поэтому следовать примеру Николая Томенко и Егора Фирсова, которых лишили мандатов за "исход", они не будут.

Сейчас, по-видимому, обстоятельства изменились для всей тройки, и явная причина этого - надвигающиеся выборы. Полгода депутатства - не слишком большая ценность по сравнению с будущей политической карьерой. И теперь, похоже, еврооптимисты готовы рискнуть мандатом, но далеко не факт, что его потеряют.

Дело в том, что все трое поступили достаточно хитро и написали заявления на имя председателя фракции БПП Артура Герасимова, для того чтобы тот эти заявления удовлетворил и сам исключил еврооптимистов. В таком случае мандат они не потеряют, ведь чтобы лишиться депутатства депутату-списочнику нужно самому выйти из фракции, а не быть выгнанным решением фракции.

В свою очередь, в БПП на эту уловку не поддались и предложили еврооптимистам писать заявления, как и полагается, на имя главы парламента Андрея Парубия. Тому останется лишь зачитать заявления на заседании, что и запустит механизм лишения троих нардепов мандатов.

Теперь перед еврооптимистами встает дилемма - либо писать-таки новые заявления Парубию и оставаться в результате без мандата, либо оставить все как есть. Дескать, мы заявления написали и себя к фракции больше не относим, а раз нас не выгоняют, то это уже проблемы фракции, а не наши. И, похоже, там решили, мандатами жертвовать. Во всяком случае Найем и Залищук свои заявления на имя Парубия уже переписали.

Как бы то ни было, а налицо попытка еврооптимистов перед президентскими и парламентскими выборами обеспечить себе очередной пиар, что по задумке должно им помочь в продолжении карьеры, уже без привязки к президентской политсиле. Собственно, тройка еврооптимистов уже давно активно пытается такое будущее себе обеспечить.

Не стоит забывать, что Залищук c официальным началом избирательной кампании включилась в нее в качестве советника по международным вопросам кандидата в президенты Анатолия Гриценко, и версии о том, что к ней могут присоединиться другие еврооптимисты, появились еще тогда. Впрочем, то, к какой команде присоединятся Лещенко и Найем, в первую очередь будет зависеть от результатов президентских выборов.

Вполне возможно, что собравшийся объединяться с Андреем Садовым и Игорем Смешко "настоящий полковник" не впечатлит своими результатами. В таком случае у тройки останется несколько вариантов для дальнейших действий.

Первый из них - попробовать раскрутить собственный проект "Дійзнами", правда, времени на это останется крайне мало, да и с ресурсами ситуация не совсем ясна. Вторым вариантом может стать присоединение к эфемерному пока проекту Вакарчука, в котором тот попробует собрать "молодых, перспективных и не запятнанных" (ну или не очень запятнанных, как в случае с нашими героями). Однако пока от Вакарчука не слышали никакой конкретики по поводу планов на парламентские выборы, и далеко не факт, что тот решит связываться с еврооптимистами.

Ну и, в-третьих, нардепы могут попробовать присмотреть себе мажоритарный округ для баллотирования. И здесь стоит вспомнить, что Сергей Лещенко уже больше года окучивает 220-й округ, который "осиротел" после ухода из Рады нардепа от "Народного фронта" Вячеслава Константиновского. Но здесь опять все упирается в банальный вопрос финансирования, ведь, чтобы выиграть столичный округ, Лещенко при отсутствии влиятельных спонсоров пришлось бы продать свою знаменитую квартиру, и то без какой-либо гарантии результата.