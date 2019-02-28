С апреля в Украине запустят систему электронных рецептов

Денис Вергун / UBR.ua

С апреля 2019 года Национальная службы здоровья Украины (НСЗУ) начнет курировать госпрограмму «Доступные лекарства». Такое решение Кабмин утвердил на своем заседании 27 февраля. Уже со следующего месяца с аптеками начнут заключать договоры, а с 1 апреля по всей стране запустят систему электронных рецептов, и НСЗУ начнет выплачивать аптекам деньги за программные лекарства.

К лету новую методику планируют оттестировать и запустить в полную силу. Напомним, программа «Доступные лекарства» начала работать с 1 апреля 2017-го. За этот период было выдано больше 33 млн. рецептов на более 1,7 млрд. грн.

Изменения для пациентов

Как рассказали в Минздраве, передача программы «Доступные лекарства» под ведомство НСЗУ позволит украинцам получать рецептурные лекарства в любой аптеке, у которой есть договор с Нацслужбой здоровья, без привязки к месту, где выдали рецепт. Но больному нужно обязательно подписать декларацию со своим лечащим врачом, который и будет выдавать электронные рецепты пациентам.

«Выписывать рецепты будет выбранный вами семейный врач или терапевт. У 26 млн. людей на сегодня есть декларация со доктором. Именно он будет выдавать рецепты через электронную систему здравоохранения», - рассказал замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

С апреля медпрепараты по программе реимбурсации (компенсации стоимости) «Доступные лекарства» получить можно будет исключительно по электронному рецепту.

Как получить лекарства

Как рассказали в одной из крупных сетевых украинских аптек, сейчас рынок активно готовится к внедрению новой методики. Проходят окончательные технические согласования с Нацслужбой здоровья. Согласно данным МОЗ, на сегодняшний день порядка 6 тыс. аптек (каждая третья) подключена к программе «Доступные лекарства). Чиновники надеются, что к новой системе их подключится в этом году еще больше. Главным образом, за счет сельских аптек и уменьшения бюрократической волокиты. Компенсации за выданные лекарства также обещают не задерживать.

Как же пациент будет получать лекарства:

* Больной по записи приходит на прием к семейному врачу, терапевту или педиатру, с которым подписана декларация (без нее воспользоваться программой «Доступные лекарства» не выйдет).

* После приема лечащий врач оформит е-рецепт на компьютере.

* Обязательно нужно сверить номер мобильного телефона пациента, прикрепленный к декларации (врач назовет код мобильного оператора и последние цифры номера). По sms больному придет код рецепта.

* После сверки врач зарегистрирует рецепт в электронной системе.

* Пациенту придет sms с уникальным номером рецепта и кодом подтверждения для получения лекарств в аптеке (формат сообщения: «Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код подтверждения: ХХХХ»).

* Если у больного нет мобильного телефона, врач может распечатать врачебное заключение с номером е-рецепта.

* В любой аптеке нужно будет назвать полученный номер. Продавец сверит его в своей системе.

* Пациент называет четырехзначный код подтверждения, после чего продавец выдает лекарства.

* Если нужного медпрепарата не окажется в наличии, можно попробовать отыскать его в других аптеках.

Перебои с интернетом и связью

По данным Миндздрава, уже более 90% украинских медучреждений первичного уровня (там, где и выписывают рецепты) имеют возможность работать по новой методике. Причем речь идет как о сельских больницах и амбулаториях, так и городских. «У каждой есть хотя бы один компьютер на учреждение», - говорит Павел Ковтонюк. Правда чиновники добавляют, что проблемы в глубинке все же возможны. С ними будут работать отдельно.

Как подметил в беседе с UBR.ua глава Украинской федерации работодателей здравоохранения Владимир Симоненко, технические проблемы возможны, в первую очередь из-за перебоев с интерном и мобильной связью. Особенно, это касается все тех же сел и наиболее отдаленных поселений.

«Тем не менее, оборудование закуплено и подавляющее число больниц готово к переходу на электронные рецепты. Какие-то технические нюансы возможны на этапе запуска. Летом уже можно будет говорить о конкретных результатах внедрения обновленной системы», - подметил Симоненко.

Вместе с тем эксперт отмечает, что полностью побороть теневой рынок выдачи рецептов у чиновников вряд ли получится. Их как покупали, так и будут покупать. Лазейки найдут. Но таких случаев все же должно стать меньше», - резюмировал Симоненко.