Банкиры не могут раскачать курс доллара на межбанке – мешают покупатели гособлигаций

Денис Вергун / UBR.ua

Торги на межбанке в среду, 27 февраля, завершились снижением курса доллара на 11 копеек до 26,90-26,94 грн./$. Невзирая на то, что с начала недели финансисты ждут крупных вливаний НДС-возмещений и сокращение предложения со стороны экспортеров.

По словам, директора департамента казначейства Пиреус Банка Игоря Якобчука стартовала сессия со вчерашних значений, однако уже к 11 часам котировки достигли коридора 26,98-27,02 грн./$. Ближе к полудню предложение иностранной валюты увеличилось, что привело к дальнейшему снижению котировок.

Официальный курс на завтра Нацбанк установил на отметке 26,9928 грн./$, что на 1 копейку выше сегодняшнего курса.

«Объем свободной ликвидности вырос на 2,4 млрд грн. и достиг 117,3 млрд грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 5,2 млрд грн. и составили 54,2 млрд грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 7,6 млрд грн., до 63,1 млрд», - подметил нам директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

По словам казначеев, курсовая динамика сегодняшнего дня стала отражением общего баланса спроса и предложения с небольшим перевесом второго. При этом поддержку гривне оказал спрос со стороны покупателей минфиновских ОВГЗ. Вчера ведомство разместило бумаг на 4,7 млрд грн., рассчитаться по которым нужно было в течение сегодняшнего дня.

«По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,95-27,05 грн./$», - спрогнозировал Олег Куринной.