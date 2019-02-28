НАБУ о решении КС: Будут закрыты уголовные производства о незаконном обогащении, возобновление расследований невозможно

Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении повлечет закрытие всех расследуемых по этой статье уголовных производств, и восстановить соответствующие расследования уже в дальнейшем будет невозможно, заявляют в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

"Решение КС означает, что все уголовные производства в части, касающейся незаконного обогащения этих лиц, будут закрыты. Равно как и дела, которые уже слушаются в суде... Возобновить расследование... в случае возвращения соответствующей статьи в УК будет невозможно, ведь закон не имеет обратной силы. Поэтому приобретенное имущество по умалчиванию будет считаться законным, безотносительно источников его происхождения", - говорится в сообщении, опубликованной на сайте НАБУ в среду.

В Бюро отмечают, что в настоящее время их детективы расследуют факты незаконного обогащения на общую сумму более 500 млн грн в рамках 65 уголовных производств. Среди лиц, происхождение состояний которых вызывает вопрос на предмет законности источников происхождения, немало судей, прокуроров, народных депутатов, бывших и действующих руководителей органов государственной власти.

"Отмена уголовной ответственности за незаконное обогащение, которая является следствием решения КС, открывает должностным лицам возможности для злоупотреблений и предоставляет индульгенцию на совершение ими криминальных коррупционных правонарушений", - отмечается в сообщении.

В Бюро расценивают решение КС как политически мотивируемое и противоречащее обязательствам Украины по ратифицированной Конвенции ООН против коррупции, договоренностям с Международным валютным фондом и Европейским Союзом. Также в НАБУ считают, что решение КС связано с приближающимся началом работы нового Высшего антикоррупционного суда Украины, который "включил своеобразные политические механизмы регуляции".

"Убеждены, что такой ход событий не отвечает общественным интересам и требованиям очистки власти от коррупции. Принятое решение КС - это шаг назад в антикоррупционной борьбе Украины и шаг навстречу реваншу старой системы", - резюмировали в НАБУ.

Как сообщалось, КС по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 УК Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В решении отмечается, что существенным недостатком законодательного определения незаконного обогащения как преступления является то, что в его основе - неподтверждение доказательствами законности оснований приобретения в собственность активов в значительном размере. Такая конструкция статьи 368-2 позволяет привлечение к уголовной ответственности за незаконное обогащение лица, которое на законных основаниях приобрело активы в собственность, но не имеет подтверждения законности оснований такого приобретения.

Решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

В ответ на это президент Украины Петр Порошенко заявил о намерениях внести в парламент неотложный законопроект о наказании чиновников за незаконное обогащение с учетом заключения КС. Президент заверил, что новая редакция статьи будет "выписана так, что и комар носа не подточит".

Изменения в ст.368-2 УК о незаконном обогащении появились в 2015 году. Соответствующий законопроект №1660-д украинский парламент принял в целом в феврале 2015 года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ). В январе 2018 года группа из народных депутатов предприняла попытку декриминализовать статью о незаконном обогащении, зарегистрировав соответствующий законопроект №7499. Однако инициатива вызвала резонанс, вследствие которого нардепы отозвали проект закона.

