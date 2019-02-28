Финансовые новости
- |
- 28.02.19
- |
- 02:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
КС обнародовал решение о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении
19:48 27.02.2019 |
Конституционный суд Украины в среду обнародовал решение о признании неконституционной статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).
Соответствующее решение размещено на сайте КС.
"Конституционный суд Украины принял решение в деле по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) статьи 368-2 Уголовного кодекса Украины. Этим решением Суд признал, что не соответствует Конституции Украины (является неконституционной) статья 368-2 Кодекса", - говорится в решении КС.
Суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией Украины.
КС также пришел к выводу, что ст. 368-2 не соответствует "требованиям четкости, точности и однозначности, поэтому противоречит юридической определенности как составляющей принципа верховенства права, закрепленного в статье 8 Конституции Украины".
Суд указал, что конституционные предписания относительно презумпции невиновности и недопустимости привлечения лица к ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких родственников должны применяться в равной степени ко всем лицам. Конституция Украины не допускает сужения или отмены этих гарантий в отношении отдельных категорий лиц.
В решении отмечается, что существенным недостатком законодательного определения незаконного обогащения как преступления является то, что в его основе - неподтверждение доказательствами законности оснований приобретения в собственность активов в значительном размере. Такая конструкция статьи 368-2 позволяет привлечение к уголовной ответственности за незаконное обогащение лица, которое на законных основаниях приобрело активы в собственность, но не имеет подтверждения законности оснований такого приобретения. Отсутствие подтверждения доказательствами законности оснований приобретения активов в собственность в соответствии со ст. 368-2 может рассматриваться как доказательство незаконности приобретения в собственность активов, а действия их владельца - квалифицироваться как незаконное обогащение.
В то же время отсутствие подтверждения доказательствами законности оснований приобретения активов в собственность не означает подтверждения незаконности этих оснований, а следовательно, и доказанности вины лица в незаконном обогащении.
"Таким образом, законодательное определение такого преступления, как незаконное обогащение, позволяет обосновывать обвинение лица в незаконном обогащении на предположениях даже тогда, когда речь идет о лице, которое законно приобрело в собственность определенные активы", - делает вывод КС.
В своем решении Суд подчеркивает, что противодействие коррупции в Украине является задачей исключительного общественного и государственного значения, а криминализация незаконного обогащения - важным юридическим средством реализации государственной политики в этой сфере. Вместе с тем при определении преступлением такого деяния, как незаконное обогащение, нужно обязательно учитывать конституционные положения, устанавливающие принципы юридической ответственности, права и свободы человека и гражданина, а также их гарантии.
"Статья 368-2 Кодекса, признанная неконституционной, утрачивает силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого решения", - отмечается в сообщении на сайте КС.
Решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.
Как сообщалось, 26 февраля источник в КС сообщил, что Суд признал неконституционной статью 368-2 УК Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.
27 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен внести в парламент законопроект о наказании чиновников за незаконное обогащение после обнародования решения КС о признании статьи Уголовного кодекса "незаконное обогащение" неконституционной.
Изменения в ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины касательно незаконного обогащения появились в 2015 году. Соответствующий законопроект №1660-д украинский парламент принял в целом в феврале 2015 года. Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).
В январе 2018 года группа из народных депутатов предприняла попытку декриминализовать статью о незаконном обогащении, зарегистрировав соответствующий законопроект (№7499). Однако инициатива вызвала резонанс, вследствие которого нардепы отозвали проект закона.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ о решении КС: Будут закрыты уголовные производства о незаконном обогащении, возобновление расследований невозможно
|КС обнародовал решение о признании неконституционной статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении
|Скандальная статья: Что у Порошенко будут делать с незаконным обогащением
|Порошенко рассказал, когда внесет в Раду новый закон о незаконном обогащении
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Доплатами по обещаниям. Как Порошенко удачно вписал бедность в предвыборную кампанию
|Во что в Харькове превратят советский танк Т-80
|НБУ обнародовал методологию стресс-тестирования банков
|Четыре импичмента Тимошенко: Кто выживет в войне компроматов
|КС признал неконституционной статью УК о незаконном обогащении - источник
|Большая распродажа. За какие «реформы» Януковича в армии ответит Замана
Это интересно
|Экс-жена собирается отсудить у Фирташа 5 миллиардов евро – СМИ
|SEC просит суд наказать Илона Маска за неисполнение условий соглашения
|Компания ZTE показала уникальный гибрид смартфона и часов Nubia Alpha с гибким дисплеем
|«Вы выиграли квартиру»: В Украине появился новый вид финансового мошенничества
|Samsung делает всё возможное, чтобы экранная складка Galaxy Fold была незаметной
|Qualcomm Quick Charge станет стандартом качества для беспроводной зарядки Qi
|Android-устройства теперь позволяют авторизоваться в приложениях без пароля