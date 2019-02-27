Скандальная статья: Что у Порошенко будут делать с незаконным обогащением

Юрій Васильченко / Depo.ua

Вчера стало известно, что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. Это решение вызвало волну возмущения.

Общественные активисты-антикоррупционеры и политики, которые вооружились темой борьбы с коррупцией, встретили решение КС крайне негативно. Причем вину за него сразу повесили на действующую власть и лично на президента.

Основные заявления противников заключения Конституционного суда сводятся к следующим смыслам: уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году по требованию ЕС для выполнения Плана действий по визовой либерализации, поэтому сейчас Украина нарушает взятые на себя обязательства; по этой статье НАБУ расследует около 50 дел, отмена этой статьи ставит крест на этих расследованиях, более того, их фигуранты будут требовать компенсацию за нарушение своих конституционных прав; в перечень авторов обращения в КС (50 депутатов) вошли представители фракций большинства, "Оппоблока" и двух депгрупп - "Воля народа" и "Видродження", созданных из экс-"регионалов", что свидетельствует о единении деятелей старой и новой власти в противодействии борьбе с коррупцией.

В свою очередь, во фракции "Блока Петра Порошенко" парировали: политсила будет инициировать срочную разработку нового законопроекта, который выпишет статью таким образом, чтобы она обязательно была, но полностью соответствовала Конституции. Напомним, судьи КС признали, что положения статьи 368-2 не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а именно: она ​​обязывает подозреваемого доказать законность его состояния. Тогда как законодательство возлагает бремя доказывания исключительно на обвинение.

О том, что названная статья нарушает Основной закон, зашла речь сразу после ее принятия. Критики отмечали три момента - нарушение презумпции невиновности, установление обязанности доказывать свою невиновность в совершении преступления и возможность привлечь лицо к юридической ответственности одного вида дважды за одно и то же деяние. Зато сторонники нормы о наказании для чиновников за незаконное обогащение отмечали, что эта статья не нарушает права граждан: они вправе молчать о происхождении своего состояния, поэтому опровержение наличия законных источников получения актива остается задачей обвинения; следователи и прокуроры, которые расследуют дела о незаконном обогащении, действуют в рамках УПК, поэтому должны соблюдать презумпцию невиновности и запрет дважды привлекать к уголовной ответственности за одно и то же правонарушение. По их мнению, претензии к статье 368-2 - надуманные. К тому же, такая статья действует в законодательстве европейских государств, и там она признана конституционной.

Однако в наших реалиях дела о незаконном обогащении сопровождаются значительной политизацией, на лицо, попавшее под подозрение, вешают ярлык "коррупционера", как ​​только появляется информация о вопросах к такому лицу со стороны НАПК или НАБУ. Занимаются навешиванием ярлыков те же общественные антикоррупционеры, медиа и политические оппоненты. Это не только не способствует установлению истины, но и побуждает подозреваемых отвечать на обвинения, что в конечном итоге приводит к кругообороту пиара вокруг темы коррупции.

Как правильно отмечают эксперты, на Западе антикоррупционные расследования происходят тихо, их ход не разглашается в прессе, о них становится известно на заключительном этапе, когда происходят обыски и задержания, когда у детективов есть доказательная база для передачи дел в суд. У нас же о коррупционных подозрения трубят, как только дело вносится в ЕРДР. А дальше - как в анекдоте про дочь Рабиновича, которой у него нет: пусть "коррупционеры" оправдываются. Учитывая, что у нас привлечь кого-то за клевету непросто, клеймение чиновников вошло в моду. Добавим: пока НАБУ не смогло никого посадить за незаконное обогащение, но подозрения в этом преступлении нанесли серьезный удар по репутации многих чиновников и депутатов. Именно из-за их клеймение с разных трибун.

Кроме, собственно, решения КС, который стал на сторону оппонентов статьи 368-2, есть еще несколько моментов. Первый - началась политическая травля судей Конституционного суда. Их разделили на сорта: четверо хороших, так как были против решения, другие - плохие. Еще раз подчеркнем: единой позиции по этой статье не было ни среди политиков, ни среди юристов.

Второй момент - отдельные кандидаты в президенты сразу использовали событие для собственного предвыборного пиара. К примеру, Анатолий Гриценко рассказал, что он бы сделал: созвал СНБО и его решением прекратил финансирование КС, распустил бы его, лишил "дискредитированных судей" титулов, званий и пенсий, после чего обновил состав суда теми, кто пройдет полиграф. Кому-то подобный популизм понравится. Но если бы Гриценко поступил так, как написал в "Фейсбуке", он сразу стал бы для цивилизованного и законопослушного мира персоной нон-грата.

Третий момент - действительно, появление дискуссионного решения Конституционного суда в разгар избирательной кампании бьет по Петру Порошенко, делает его легкой мишенью для обвинений. Однако, во-первых, это тема правовая, она достаточно сложна для рядового избирателя, длительное время играть на ней не получится, ведь и к самим спикерам антикоррупционного движения у общества достаточно вопросов, они не такие прозрачные, как из себя представляют. А во -вторых, пиар сойдет на нет, как только в парламенте появится обещанный БПП законопроект, в котором статья о незаконном обогащении будет отвечать Конституции. Это тот случай, когда оперативность законодателей имеет решающее значение. Кстати, даже интересно будет посмотреть, кто и как будет торпедировать анонсированный законопроект. Видимо, не ошибемся, если скажем: решение КС, на самом деле, выгодно не только для власти, но и для оппозиции. Потому что она планирует стать властью.

И, последнее - как отреагируют наши западные партнеры. Предположим, что выскажут обеспокоенность и параллельно надежду на то, что ВР вернется к этому вопросу и унормирует его. То есть, в отличие от наших деятелей, из решения КС трагедии там делать не будут.