Порошенко рассказал, когда внесет в Раду новый закон о незаконном обогащении

Президент Петр Порошенко заявил, что внесет в Верховную раду новый законопроект по статье Уголовного кодекса о незаконном обогащении после обнародования Конституционным судом Украины решения об отмене данной статьи. Об этом он сказал в ходе Совета регионального развития Запорожской области, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко подчеркнул, что не собирается прибегать к политическому давлению на суд, но он будет действовать как президент.

"Вчера пошла информация, что есть решение КСУ по отмене статьи Уголовного кодекса за незаконное обогащение. Оно только ожидается, его еще никто не видел, но оно уже получило негативную реакцию в соцсетях, и эта негативная реакция в соцсетях мне понятна. Хочу подчеркнуть, что я никогда, как президент, не комментирую судебных решений. Во-первых, это отдельная ветвь власти, во-вторых, я отнюдь не хочу, чтобы это воспринималось как политическое давление на суд, его не было и не будет. Но как президент и государственный деятель я имею право действовать", - сказал глава государства.

Он отметил, что после публикации решения КСУ немедленно даст поручение с учетом выводов суда подготовить законопроект о наказании для чиновников за незаконное обогащение.

"Суд делает свою работу, а я - свою. Я являюсь одним из авторов антикоррупционного законодательства, антикоррупционное законодательство является целостным и невозможно выхватывать отдельные фрагменты из него. Поэтому я хочу успокоить и сказать, как только решение будет обнародовано, как только мы с ним ознакомимся - немедленно дам поручение срочно с учетом выводов КСУ подготовить и внести в ВРУ, я определю его как неотложный, законопроект о предусмотрении наказания для чиновников за незаконное обогащение. Редакция статьи будет выписана так, что и комар носа не подточит", - заявил президент.

Напомним, КСУ во вторник в ходе закрытого заседания признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.