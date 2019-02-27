Доплатами по обещаниям. Как Порошенко удачно вписал бедность в предвыборную кампанию

Юрий ВИШНЕВСКИЙ /Деловая столица

Доплату в 1205 грн получат в марте 1,84 млн пенсионеров. Столько же им обещано в апреле, и можно представить, как они проголосуют 31 марта, чтобы эта доплата не сорвалась.

На этих выборах если не все, то почти все кандидаты на президентский пост, ведущие активную кампанию в масс-медиа, стараются перетянуть на свою сторону пенсионеров. При этом у всех одна и та же простецкая политтехнология. Сначала идет рассказ о том, что "в стране миллионы пенсионеров еле сводят концы с концами". А далее непременно следует обещание всех этих пенсионеров обогатить, причем немедленно - чуть ли не первым своим указом после инаугурации.

Эта технология эффективна еще и потому, что ее не может использовать Петр Порошенко. Действительно, на любое его заявление о том, что он собирается обогатить пенсионеров в ближайшем будущем, во время своего второго президентского срока, тут же следовал бы вопрос, а почему он не делает этого прямо сейчас.

У Порошенко было два выхода из этой ситуации. Один - это доходчиво разъяснять, почему повышение пенсий идет не так быстро, как хотелось бы, и что делается для его ускорения. Попытки выступать с такими разъяснениями у президента были, но их не назовешь особенно удачными. Например, на форуме "От Крут до Брюсселя" 29 января он рассказал о "пяти стратегических приоритетах", которые "станут точками прорыва" и "принесут средства для того, чтобы обеспечить ощутимое повышение уровня жизни людей". В эту пятерку он включил агропромышленный комплекс, IT, машиностроение, туризм и логистику. В них, пояснил Порошенко, можно привлечь миллиарды долларов инвестиций, их реализация создаст сотни тысяч рабочих мест, наполнит государственный и местные бюджеты и в конце концов даст возможность повышать зарплаты бюджетникам, пенсии, социальные выплаты. Для пенсионеров это звучало не слишком вдохновляюще. Многие из них сказали бы, что они могут просто не дожить до того счастливого момента, когда вся эта цепочка сработает и даст на выходе чаемое повышение пенсий.

Впрочем, тот спич был произнесен в специфической аудитории и рассчитан скорее на компетентных единомышленников, чем на рядовых пенсионеров. Но у Порошенко имелся и второй выход, гораздо более эффективный с точки зрения предвыборного пиара. Суть его в том, чтобы ублажить, и притом ощутимо, а не на пару десятков гривень, миллионы пенсионеров прямо сейчас, еще до выборов.

Слухи "из надежных источников" о том, что президент "ради пиара придержал до последних перед выборами месяцев определенные экономические шаги", гуляли в соцсетях еще с начала января. Интрига заключалась в том, как сам Порошенко будет объяснять тот факт, что эти шаги - это явно предвыборный трюк.

Ответ мы узнали 25 февраля. До выборов оставалось чуть более месяца - самое время, чтобы успеть не только анонсировать какие-то шаги, но и реализовать их. То есть чтобы деньги успели дойти до своих адресатов еще до первого тура.

Почему не раньше - ответ, казалось бы, очевиден. Любое увеличение пенсий дает пиар-эффект только в первый месяц. Но как только повышенные выплаты получены пару раз, они уже воспринимаются как должное.

По подсчетам Минсоцполитики, с 1 марта пенсии повысятся для 8 млн 110 тыс. пенсионеров, причем не менее чем на 100 грн. Прибавку в размере от 100 до 200 грн получат 3 млн 574 тыс. человек, от более 200 до 500 грн - 2 млн 991 тыс., от более 500 до 800 грн - 931 тыс., свыше 800 грн - 614 тыс. пенсионеров.

Однако команда Порошенко придумала еще более эффективный (с точки зрения пиара) ход, чем просто повышение пенсий. Он коснется 1 млн 845,6 тыс. граждан - тех, кто имеет полный страховой стаж, но при этом получает пенсию не выше 1669,2 грн. Для них прибавка в 100 грн - недостаточно весомый аргумент на выборах. Так вот, эти 1,84 млн получат доплату к пенсии в размере 2410 грн. Такой аргумент уже и вправду очень весомый.

Секрет в том, что эта выплата будет разбита на два транша. Первый в размере 1205 грн обещано выплатить в марте, то есть в аккурат перед первым туром голосования. А второй анонсирован на апрель, можно ожидать его выплату перед вторым туром.

И вот теперь вопрос: какие сомнения будут испытывать эти 1,84 млн пенсионеров 31 марта, в день первого тура? Правильно, они будут опасаться: а вдруг Порошенко не выйдет во второй тур и что тогда случится с анонсированным на апрель вторым траншем в размере 1205 грн? Наверное, многие из них 31 марта проголосуют так, чтобы развеять эти свои опасения.

Ну а сам Порошенко не стал дожидаться, когда его обвинят в подкупе избирателей. Он сам первый же и объявил: "Наши оппоненты говорят, что это подкуп. Да, подкуп. Мы все последующие пять лет в рамках нашей борьбы с бедностью будем подкупать пенсионеров, увеличивая им пенсии; людей труда, увеличивая им зарплаты; семьи многодетных матерей, увеличивая им помощь. Это наша стратегия борьбы с бедностью".

Решения, выглядящие, как подкуп избирателей, наверное, могли бы вызвать осуждение у какой-то части населения. Но когда с любого телевизора и радиоприемника льются раздаваемые другими кандидатами обещания, звучащие, как подкуп, новости о повышении пенсий и доплаты к пенсиям звучат уже по-другому. Пока другие обещают, Порошенко взял и сделал.