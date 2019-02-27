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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Во что в Харькове превратят советский танк Т-80

13:28 27.02.2019 |

Политика

 Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Усилению танкового компонента вооруженных сил Украины в последнее время уделяется немало внимания. Тут и формирование новых танковых бригад резерва со своей штатной бронетехникой, и изменения организационно-штатные - выведение танков из штатов бригад ДШВ и формирование отдельной структуры.

Однако больше всего денег и усилий уделяется модернизации танкового парка. Сначала наконец-то официально подтвердили ранее циркулировавшие в околовоенной среде слухи о массовой модернизации основного боевого танка ВСУ Т-64БВ с новой системой динамической защиты, обновленной электроникой, тепловизорами и прочими необходимыми атрибутами современного танка.

И вот буквально на днях появилась информация о том, что Харьковский бронетанковый завод начал модернизировать имеющиеся танки Т-80УД до уровня Т-84У. При этом указывается, что модернизация будет капитальной - уже известно, что новый танк получит новый двигатель 6ТД-2 мощностью 1200 л.с., новую башню, современную систему динамической защиты (тот же "Щит", как и на Т-64БВ образца 2017 г.).

Ну и, конечно, стандартный для бронетехники ВСУ последнего времени "джентльменский набор" - тепловизионные приборы наблюдения производства фирм "Тримен-Украина" и "UaRpa" для всех членов экипажа, цифровые радиостанции "Лыбидь К-2РБ" и устройство спутниковой навигации типа СН-4215 производства государственного предприятия "Оризон-Навигация".

Это все просто отлично, но тут возникает один вопрос - сколько именно танков собираются модернизировать? Коммерческий директор харьковского завода Александр Столярчук говорит о трехлетнем контракте. Причем совершенно непонятно, сколько именно танков будут модернизировать. Дело в том, что по документам после распада СССР Украине досталось всего 248 танков Т-80, причем только 60 были модификации Т-80УД, остальные - Т-80, Т-80Б и Т-80БВ.

Как и многое другое, на момент начала войны на Донбассе Т-80 на вооружении ВСУ не состояли, а находились в учебных подразделениях (в 169-м учебном центре сухопутных войск "Десна" в Черниговской области, 184-м учебном центре в Яворове Львовской области, НТУ ХПИ (Харьков). Правда, на хранении в той же Рогани было очень много неучтенных машин - типа Т-80УД первых модификаций с ДЗ "Контакт-1".

То есть фактически количество Т-80УД можно оценить как 60-70 машин. Значит фактически "харьковчане" хотят модернизировать по 20 танков в год.

 

И тут, как видится, не все так безоблачно - дело в том, чтобы получить на выходе Т-84 из Т-80УД нужно поменять прежде всего башню. Тут проблем особых возникнуть не должно. Еще в процессе выполнения пакистанского контракта на 320 машин на комбинатах "Днепроспецсталь" г. (г Запорожье) и "Азовсталь" (г. Мариуполь) были отработаны технологии выплавки, прокатки и термической обработки броневых листов на существующем на этих предприятиях оборудовании. А на мощностях концерна "Азовмаш" по конструкторской документации, разработанной ХКБМ им. А. А. Морозова, было освоено изготовление новой сварно-катанной башни с цельноштампованной крышей.

Но сами лекала и собственно линия находились в ХКБМ им. А. А. Морозова, а Харьковский бронетанковый завод (в советское время 115-й танкоремонтный завод) имеет мощности только для проведения капитального ремонта Т-80УД. Даже капитальный ремонт Т-64БМ "Булат" они делать не могут.

А тут сразу они замахиваются на изготовление и установку новой башни. Даже при передаче какой-то части технологий с ХКБМ им. А. А. Морозова это как минимум потребует полной перестройки имеющихся производственных мощностей и массового переобучения персонала. А плюс еще надо будет освоить установку нового двигателя. А все вместе взятое, как показывает печальный опыт предыдущих лет, в украинских реалиях очень непростой процесс, который чисто теоретически может сказаться на качестве продукции.

Но будем надеяться, что процесс, что называется, пойдет и армия получит большую партию Т-84У. Стоит отметить, что танков этого типа на вооружении в ВСУ фактически еще нет - те шесть штук, которые принимали участие в прошлогодних международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge с экипажами 14-й механизированной бригады, все еще не выкуплены у производителя.

И еще один крайне важный момент. Кроме танков армия стала получать и более современное вооружение для них. В прошлом году удалось восстановить несколько сотен противотанковых управляемых ракет 9М112М2 - фактически это более современная модификация стандартной "Кобры" с увеличенной бронепробиваемостью. Пуск ракеты производится из штатной 125-мм пушки танка Т-64БВ образца 2017 г. Кстати, танки Т-80 тоже могут применять такое мощное и точное оружие.

 

Благодаря такому шагу значительно повысилась эффективность парка наших Т-64, которые могут поражать вражеские танки, бронетехнику, а также ДОТы и ДЗОты на дальностях до 4 км, то есть на тех расстояниях, где кумулятивные и подкалиберные снаряды малоэффективны.

Таким образом, можно говорить о том, что после реализации контракта на Т-84У и программы модернизации Т-64БВ отечественные вооруженные силы получат достаточно сбалансированные танковые силы, которые на равных смогут противостоять основному российскому танку Т-72Б3.
 

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