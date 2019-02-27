Четыре импичмента Тимошенко: Кто выживет в войне компроматов

Андрій Коваленко, Ігор Петренко / Depo.ua

Чем меньше дней остается до выборов президента Украины, тем больше скандальных историй заполняет информационное пространство.

Журналисты Bihus.info "Наши деньги" опубликовали сюжет с масштабным расследованием, результатом которого является разоблачение "масштабной схемы хищений в оборонке". У Бигуса утверждают, что сын уже экс-заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского (сегодня приостановил полномочия в СНБО) Игорь, которому на тот момент было 22 года, вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.

Но штука даже не в схеме - журналисты 1,5 года назад уже обнародовали ее. А в свежих данных: осенью 2018 года они якобы получили анонимное письмо с архивом переписок фигурантов аферы.

Расследователи утверждают, что бизнесом на государственных закупках, кроме уже упомянутого Игоря Гладковского, занимался также его друг Виталий Жуков, который "оформляет документы, заносит откаты". Он работал в "Укроборонпроме", откуда уволился в 2014 году, перейдя в частный сектор. Третий организатор схемы - Андрей Рогоза, который якобы является специалистом по контрабанде.

Сама история является громкой потому, что Игорь Гладковский якобы решал вопросы наивысшего уровня через своего отца Олега Гладковского, который в свою очередь является другом и партнером Петра Порошенко. И эти люди "обворовывали" армию, которая является гордостью Порошенко и частью его предвыборной стратегии. И за которую он был готов даже "руки отрубить". У Гладковского и в "Укроборонпроме" уже объявили о готовности судиться с журналистами программы "Наши деньги".

И во вторник, 26-го февраля, следствием расследования Bihus.info стала череда событий. Одна из главных конкуренток Петра Порошенко на выборах - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко решила использовать резонанс и в Верховной Раде с трибуны обвинила президента в госизмене. А также объявила о начале процедуры импичмента. После этого она призвала к созданию ВСК ВР по изучению материалов журналистского расследования о злоупотреблениях во время закупок в армии и даже подписала в прямом эфире соответствующее постановление, которое будут вносить в Раду.

Идею создания ВСК поддержал и главный радикал Олег Ляшко.

А вот глава фракции БПП Артур Герасимов назвал заявление Тимошенко об импичменте "лживым" и таким, что не может быть воплощено в жизнь. К слову, Артур Герасимов на самом деле близок к инстине.

Для Юлии Тимошенко идея с импичментом не новая. В свое время Тимошенко вместе с комитетом "За честные выборы" выступала за импичмент президенту Леониду Кучме. В 2008-м году СМИ активно писали о том, что БЮТ вместе с Партией регионов разрабатывали проект закона, который позволит объявить импичмент тогдашнему президенту Виктору Ющенко. Хотя впоследствии, в 2009-м году сама Тимошенко уже выступала против этого (годы всем известной "Ширки"). В 2010-м году Тимошенко уже готовила импичмент Януковичу.

Но ни одна из этих инициатив не воплотилась в жизнь и не воплотится в этот раз. Потому реализовать авантюру с импичментом пока невозможно.

Коллаж - Sviatoslav Batov

В 111 статье Конституции Украины предусмотрена процедура отстранения президента от власти.

Она длительная: сначала народным депутатам нужно инициировать этот вопрос простым большинством голосов. Если Юлия Тимошенко их даже найдет, что маловероятно, ведь сейчас все ожидают результатов выборов, на этом еще не конец.

Далее депутаты должны создать специальную временную следственную комиссию для расследования фактов "государственной измены или другого преступления" (именно так Конституция формулирует возможные основания для импичмента), совершенного президентом. При этом в состав такой комиссии должны входить специальный прокурор и специальные следователи.

Однако у нас нет закона о специальных временных следственных комиссиях, в котором бы прописали функции специального прокурора и специальных следователей. С таким законом в свое время носился Олег Ляшко, но до повестки дня парламента не донес.

После того, как специальная временная следственная комиссия проведет расследование, ее отчет должен рассмотреть парламент. И не простым, а конституционным большинством в 300 голосов официально обвинить президента в совершении преступления. Но и это еще не все.

Далее процедура предусматривает направление обвинения парламента в Конституционный суд и в Верховный суд. Оба суда должны согласиться с обвинениями депутатов и вынести соответствующий вердикт.

После этого вопрос снова возвращается к депутатам, чтобы те приняли окончательное решение. И тут еще одна мина: им нужно уже не 300 голосов, а три четверти от конституционного состава Рады. То есть 339. А это уже фантастика.

Не слишком изменит ситуацию и закон об импичменте, на котором во время выборов пиарятся отдельные кандидаты в президенты. Закон должен соответствовать Конституции, то есть, единственное, что он может сделать, это уточнить отдельные моменты в приведенной выше процедуре.

Но, стоит отдельно сказать, что ситуацию с журналистским расследованием Тимошенко пока что использовала довольно удачно и создала вокруг нее резонанс.

С созданием ВСК ВР Тимошенко своего, скорее всего, достигнет. В ВР ей нужно найти 150 голосов за постановление, после чего лидер "Батькивщины" получит отличную площадку для пиара. А учитывая то, что последние недели до выборов в Верховной раде ключевым вопросом будет языковой закон, то ВСК очень нужна Тимошенко именно для создания альтернативного информационного пространства, в котором Порошенко будет выглядеть не государственником, а коррупционером. Ибо от языкового закона выиграет именно президент, и на этой волне он прогнозирует удачно войти в первый тур выборов. Учитывая последние соцопросы, по которым Порошенко отодвинул Тимошенко на третью строчку, ей нужно "топить" его рейтинг.

Параллельно с темой "разворовывания оборонки" продолжается война относительно подкупа избирателей. Сегодня БПП потребовал извинений от главы МВД Арсена Авакова за обвинения в создании "сетки", тот отказался их приносить. Зато Герасимов и Тимошенко в стенах парламента обменялись взаимными обвинениями по этому поводу. Так или иначе, эта тема не является преимуществом одной из сторон, потому что взаимные обвинения в подкупах избирателей играют как против Тимошенко, так и против Порошенко.

Впрочем, вторым важным моментом стала именно реакция Петра Порошенко и Олега Гладковского на расследование Bihus.info. Гладковский решил приостановить полномочия в СНБО. Порошенко тактически принял это решение. А также призвал правоохранительные органы проверить информацию, изложенную журналистами, ради опровержения или подтверждения ее. В НАБУ уже пообещали проверить факты расследования Bihus.info.

Именно от реакции Порошенко на скандал с "хищениями в "оборонке" зависит, каким образом он войдет 31-го марта в финальный круг президентской гонки. Приостановление полномочий Гладковского, смещение ситуации в круг ответственности правоохранительных органов, а также личная даже показательная готовность откровенно разобраться в деле может не дать конкурентам разжечь пламя ненависти к главе государства. Тем более, что всем понятно - до выборов расследовать это коррупционное дело, если оно действительно такое, невозможно.

Безусловно, в случае создания ВСК по инициативе Тимошенко и Ляшко, из нее будут выходить разного рода громкие заявления, как это было в случае ВСК по убийству Гандзюк. также интересно, как поведет себя Олег Ляшко, которого связывают с олигархом Ринатом Ахметовым. Последний очень комфортно чувствует себя при нынешней власти и вряд ли будет педалировать движение против Порошенко.

Так или иначе, после последних событий (подкуп избирателей и "коррупционный скандал") уже окончательно ясно, кто является союзником Тимошенко. И президент может видеть ситуацию и принимать продуманные решения.

Отдельно будут подогревать интерес к теме разного рода активисты. Например, сегодня Нацдружины уже приедут под дом Олега Гладковского. Можно спрогнозировать, что они активизируются в марте еще и под АП. Параллельно с этим движение "Кто заказал Катю Гандзюк" сегодня устроит пикет под Банковой из-за якобы блокады Порошенко отчета ВСК по убийству активистки - эту тему также не стоит забывать.

Но единственное, что сегодня может сделать президент - демонстрировать, что за армию он "готов рубить руки" и в дальнейшем. Всячески в пределах полномочий стимулировать расследование. А что будет после выборов - это уже совсем другая история.