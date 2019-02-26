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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Большая распродажа. За какие «реформы» Януковича в армии ответит Замана

19:04 26.02.2019 |

Политика

 Вадим ДЕНИСЕНКО / Деловая столица

Украинскую армию при президенте Януковиче разваливали несколько министров и глав Генштаба, но почти все они в России, поэтому отвечать придется оставшемуся в Украине экс-главкому Владимиру Замане.

При верховном главнокомандующем Януковиче армия целенаправленно разваливалась руководством сразу по нескольким направлениям. Для придания уничтожению армии признаков законности, 29 декабря 2012 года СНБО предложил, а Янукович одобрил Стратегический оборонный бюллетень Украины и утвердил Концепцию реформирования и развития Вооруженных сил на период до 2017 года. Их разработали в развитие положений новых редакций Военной доктрины и Стратегии национальной безопасности. Прошло полгода, и 29 мая 2013 правительство одобрило проект Госпрограммы реформирования и развития ВСУ на период до 2017 года, 2 сентября эту программу утвердил своим указом Янукович. Программа, как и решение СНБО по ней - проходили под грифом "совершенно секретно".

Больше всего в "оптимизации" и "реформе" армии отличились министры обороны Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также главнокомандующие ВСУ Игорь Педченко и Владимир Замана. При них произошло резкое сокращение войска, расформирование Объединенного оперативного командования и армейских корпусов.

В частности, и.о министра обороны в 2014 году Игорь Тенюх отмечал, что штатное количество служащих сократили до 160 000, а в 2012 году Лебедев планировал, что до конца 2015 года в ВСУ будут служить 60 000 военных.

Согласен с ним и генерал Виктор Назаров. Он утверждает, что велась работа по уничтожению наиболее боеспособных органов управления ВСУ, так что в Сухопутных войсках кроме двух штабов "Север" и "Юг" больше ничего не осталось. То есть, вся территория страны была разделена на две части,по линии Сумы - Одесса. Причем сначала они назывались "Запад" и "Восток", но в Аппарате СНБО настояли на замене.

 

Как много раз замечали военные специалисты, Оперативное командование "Юг" по своим очертаниям очень напоминало т.н. "Новороссию", а это четко вписывалось в кремлевскую концепцию "нового русского мира".Фактически то, что попало в ОК "Юг", судя по всему, готовилось стать "Вооруженными силами Новороссии", а ОК "Север" должно было остаться в той Украине, которая планировалась агрессором как некое буферное государство со странами НАТО. По такому разделению оперативных командований просматривался не только раздел территории Украины по степени влияния и превалированию сторонников "русского мира" в этих регионах, но и разделение Вооруженных Сил по идеологическому признаку.

Кроме того, в 2011 году было расформировано Объединенное оперативное командование, которое до того просуществовало пять лет и имело опыт управления миротворческими контингентами и, самое главное, реальными войсками. Затем было принято решение о расформировании управления 8-го Армейского корпуса быстрого реагирования, и в сентябре 2013-го там началось постепенное сокращение личного состава.

Аналогичная ситуация была в органах управления Воздушных сил. Там доживали последние дни воздушные командования, которые предполагалось переформатировать в так называемые "центры управления и оповещения".

Павел Лебедев не раз выражал уверенность в том, что 122-тысячной армии Украины вполне хватит, ведь на нее якобы никто не собирается нападать.

"По оценкам экспертов, в ближайшие семь лет территориальной целостности Украины ничто не угрожает. Однако возможны территориальные конфликты, продиктованные экономическими мотивами. Впрочем, мне не хотелось бы называть конкретные государства, способные решить такой конфликт", - говорил министр. Он утверждал, что руководство понимает, в каком окружении находится Украина, и именно исходя из этих оценок было принято решение о численности армии в 122 тыс. человек.

Под государством, способным развязать территориально-экономический конфликт с Украиной, Лебедев имел в виду вовсе не Россию, а Румынию и конфликт по шельфу и острову Змеиный, хотя Украина закрыла эту тему в суде несколькими годами ранее. А об отношениях с Россией и ситуации с Черноморским флотом Лебедев заявил: "Наши отношения строятся на дружбе. И когда россияне поднимают какие-то вопросы, главная условие - чтобы с нашей территории не было какого вооруженного конфликта, если это будет выполняться, то наши отношения так и останутся дружественными ", - говорил министр, и, вероятно, не лукавил - он действительно так думал.

Равнозначным сокращению войска и его "обезглавливанию" была тотальная распродажа вооружения, военной техники и военного имущества. Цифры впечатляют - за 2010-2014 годы только танков было распродано 477 единиц, для сравнения - в боевом составе Бундесвера на конец 2015 года было всего 225 танков. Другой бронетехники (БМП, БТР) при Януковиче продано 330 единиц, из состава Воздушных сил было продано 94 самолета и БПЛА, 145 вертолетов, стрелкового оружия продано почти 740 000 единиц, ракетно-артиллерийского вооружения продано почти 6 000 единиц, автомобилей - 3 016.

По периодам распродажа армии выглядела так: Михаил Ежель продал военного имущества на 600 млн грн, в т.ч. танки - 340 единиц, БМП / БТР - 191, вертолеты - 51, самолеты, БПЛ, планеры - 31. Дмитрий Саламатин продал на 250 млн грн, в том числе танки - 86, БМП / БТР - 89, вертолеты - 85, самолеты, БПЛ, планеры - 36. Павел Лебедев продал имущества на 217 млн грн, в т.ч. танки - 51, БМП / БТР - 50, вертолеты - 9, самолеты, БПЛ, планеры - 27. Кроме того, за период правления Януковича на 17 предприятиях - участниках концерна "Укроборонпром" "исчезли" 189 автомобилей и бронетанковой техники, разукомплектовали 440 единиц авиационной артиллерийской и другой техники.

Сокрушительный удар по репутации украинской "оборонки" нанесла история с поставками отечественных БТРов в Ирак. Он имел крайне неприятное для Украины завершение: в конце концов Ирак отказался от украинских бронетранспортеров. В феврале 2013 иракская сторона обвинила украинских производителей в срывах срока поставок и низком качестве продукции (Украина поставила в Ирак 88 единиц техники с предусмотренных контрактом 420). В январе 2014 иракская сторона вернула Украине партию из 42 БТР-4, доставленную на базу в городе Таджи под Багдадом, мотивируя это наличием трещин в бронированных корпусах техники.

К сожалению, львиная доля этих "распродаж" были абсолютно легальными, обоснованными соответствующими правительственными решениями, а потому с юридической точки зрения определить состав преступления будет не просто.

Во всем этом "празднике жизни" участвовал арестованный вчера экс-начальник Генштаба в 2012-2014 году Владимир Замана. По сути, его вина состоит в том, что он слепо выполнял приказы высшего руководства, которые вели к снижению обороноспособности армии, и молчал об этом вплоть до своего увольнения Януковичем.

После Майдана он разоткровенничался о том, что происходило 15-18 февраля в Киеве. "Лебедев постоянно требовал ввести в Киев армию, мы категорически отказывались, ссылались на закон. У нас было много разговоров с Лебедевым. Ну, как разговоров ... Еще немного - и поубивали бы друг друга"- утверждает арестованный генерал. Говоря об этом, он упоминает практически всю "верхушку" руководства Украины, которой он "геройски сопротивлялся" в одиночку. В частности, он называет заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова, главу СБУ Александра Якименко, генпрокурора Виктора Пшонку, которые требовали немедленно ввести в столицу войска, а "юридический гений" Портнов даже пытался внести в закон поправки, но Верховная Рада в то время уже не работала.

В итоге 18 февраля Замана якобы отказался применить силу к митингующим на Майдане и положил рапорт об увольнении с должности, чем выиграл время для участников протестов, которые смогли перегруппироваться и получить необходимое подкрепление, в первую очередь дипломатическое.

При этом он утверждает, что прямого приказа от верховного главнокомандующего не было - ни устного, ни письменного - Генштаб получал приказы от Антитеррористического центра, куда входили и представители Минобороны. Как только главком получил приказ задействовать армию в АТО, он якобы отказался его выполнять, поскольку, согласно действующему законодательству, Вооруженные силы не могли быть привлечены "для ограничения прав и свобод граждан". После переведения с должности главкома в СНБО невыполненный Заманой приказ взялся исполнить адмирал Ильин.

В отличие от Ильина, Замана не уехал в Россию после Майдана, а тихо был уволен в запас летом 2014 года, и, видимо, считал, что вопросов у следствия по делу Януковича к нему не будет. Но теперь экс-главкому во всех деталях придется вспомнить, как на его глазах и при непосредственном участии уничтожали армию.
 

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