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САП начала расследовать возможные хищения чиновников «Укроборонпрома»
15:57 26.02.2019 |
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного хищения имущества должностными лицами государственного концерна "Укроборонпром".
Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.
"Сегодня внесли информацию в Единый реестр досудебных расследований", - сказал он.
По словам источника, уголовное производство открыто по ст. 191 Уголовного кодекса.
В рамках этого производства также будет проверяться информация о возможной причастности к хищению первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского.
Как сообщали Українські Новини, Президент Петр Порошенко требует от правоохранителей проверить информацию, опубликованную журналистами программы "Наші гроші", относительно хищений должностными лицами "Укроборонпрома".
Внештатный советник Президента, спикер его избирательного штаба Олег Медведев заявил о том, что глава государства приостановил полномочия Гладковского.
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