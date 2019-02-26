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Порошенко требует от правоохранителей срочно проверить информацию программы «Наши гроши» - Цеголко
14:20 26.02.2019 |
Президент Украины Петр Порошенко требует от правоохранителей проведения срочной проверки информации, изложенной в программе "Наши гроши", а также поддерживает временное отстранение от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олега Гладковского.
"Президент Украины поддержал отстранение Олега Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования. Петр Порошенко требует от правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в журналистской программе "Наши гроши" для опровержения или подтверждения обнародованного", - написал пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко на странице в "Фейсбук" во вторник.
Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.
Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-"прокладки", а одной из таких фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.
И.Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма. Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко также назвала "инсинуацией" факты, обнародованные в расследовании, и заявляет, что его фигуранты подадут в суд на журналистов.
В госконцерне "Укроборонпром" назвали манипулятивным изложение отдельных данных журналистами, указав, что произвольное использование такой информации должно получить юридическую оценку компетентных органов.
О.Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии, а также попросил временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.
Он также категорически отверг обвинения, изложенные в журналистском расследовании.
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