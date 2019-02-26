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О.Гладковский просит приостановить свои полномочия первого замсекретаря СНБО на период расследования материала о закупках в армии
14:12 26.02.2019 |
Первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке обнародованных в журналистском расследовании Bihus.Info фактов о незаконных сделках при закупках в армии, а также просит временно приостановить его полномочия первого замсекретаря СНБО.
"Чтобы предотвратить любые инсинуации, лично обращаюсь и в Главную военную прокуратуру, и в НАБУ с заявлением как можно скорее проверить все, что изложено в "расследовании", и дать ответы и мне, и всему обществу. На время проверки правоохранительными органами данного вопроса обращаюсь с просьбой приостановить мои полномочия как первого заместителя Секретаря СНБО и председателя Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля. Соответствующие заявления подаю немедленно", - говорится в заявлении О.Гладковского, переданном агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.
Он категорически отвергает обвинения, изложенные в расследовании, и отмечает, что оно, "как и большинство материалов такого жанра, ссылается исключительно на анонимные источники, содержат компиляцию общеизвестных фактов и грязных фейков".
"Это не предоставляет сюжету правдоподобность. В целом категорически отбрасываю все те обвинения, которые прозвучали в так называемом расследовании. Но, поскольку оно вызывало достаточно большой общественный резонанс, мы все заинтересованы в том, чтобы расставить точки над i. Чтобы защитить репутацию людей, которые в чрезвычайно критической ситуации 2014-15 лет решали неотложные, жизненно, критически необходимые проблемы по восстановлению боеспособности армии", - заявляет О.Гладковский.
По его словам, правоохранительные органы расследуют, в т.ч. и по обращениям СНБО, многочисленные сигналы о коррупции и других финансовых нарушениях в оборонном секторе. "Их никто и никогда не прятал в ящик... Там, где есть реальные факты, их следует как можно скорее доводить и передавать в суд", - подчеркивает первый замсекретаря СНБО.
В то же время, О.Гладковский считает, что правоохранители должны изучать не только действия "тех, кто восстанавливал армию, но и тех, кто ее разрушал" до 2014 года. "Речь идет о необоснованном сокращении ВСУ, разворовывании армейских земель, распродаже за бесценок оружия и военной техники, по существу - об уничтожении боеспособности армии накануне российской агрессии. Имена героев, причастных к этому, известны. Это и бывший министр обороны, и председатель парламентского оборонного комитета Анатолий Гриценко, как один из главных торгашей армией. Это и бывшая премьер-министр Юлия Тимошенко, которая подписывала соответствующие правительственные постановления", - заявляет он.
"Именно они и привели к такому критическому состоянию, когда нам в 2014-м году выпало искать нестандартные пути для обеспечения армии оружием и исправной техникой. История все расставит по своим местам", - резюмировал О.Гладковский.
Как сообщалось, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын О.Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.
Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента страны Петра Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.
И.Гладковский заявил, что подаст в суд на авторов фильма. Представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко также назвала инсинуацией факты, обнародованные в расследовании, и заявляет, что его фигуранты подадут в суд на журналистов.
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