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Порошенко подписал закон о запрете участия наблюдателей из России на выборах в Украине
11:59 26.02.2019 |
Президент Петр Порошенко подписал закон о запрете участия наблюдателей из России на выборах в Украине.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.
"Президент подписал закон, который запрещает представителям страны-агрессора быть наблюдателями на выборах в Украине", - сказано в нем.
Законом вносятся изменения в законы "О выборах Президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах" и определяет, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.
Этот запрет также касается лиц, предложения по которым инициированы или внесены государством, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Как сообщали Українськi Новини, 7 февраля Рада запретила участие наблюдателей из России на выборах в Украине.
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