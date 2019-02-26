Президент Петр Порошенко подписал закон о запрете участия наблюдателей из России на выборах в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент подписал закон, который запрещает представителям страны-агрессора быть наблюдателями на выборах в Украине", - сказано в нем.

Законом вносятся изменения в законы "О выборах Президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах" и определяет, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть гражданин (подданный) государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Этот запрет также касается лиц, предложения по которым инициированы или внесены государством, признанным Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Как сообщали Українськi Новини, 7 февраля Рада запретила участие наблюдателей из России на выборах в Украине.