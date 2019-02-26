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Межбанк завалили долларом - 25 февраля курс упал ниже 27 грн
21:27 25.02.2019 |
25 февраля гривна продолжила укрепляться. Сегодня курс доллара на межбанке опустился ниже отметки в 27 грн. Как рассказал директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной, если еще утром рынок открылся на уровне 27,01-27,05 грн./$, к концу дня котировки дошли до дневного минимума 26,90-26,94 грн./$. И завтра банкиры ждут дальнейшего падения курса американской валюты.
«Справочный курс доллара по состоянию на 12 часов составил 26,9986 грн./$, официальный курс на завтра заявлен на уровне 26,9907 грн./$, что на 3 копейки ниже сегодняшнего курса. Объем свободной ликвидности снизился на 0,3 млрд. грн. и составил 109,5 млрд. грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 0,026 млрд. грн. и составили 55,3 млрд. грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, снизился на 0,3 млрд. грн. и составил 54,2 млрд. грн.», - добавил Куринной.
Котировки на наличном рынке также последовали вниз вслед за межбанком. Если открывался сегодня рынок на уровне 27,01-27,05 грн./$, то к середине дня курс снизился до 26,95-26,99 грн./$.
По словам казначеев, сегодняшние торги прошли под знаком превышения предложения валюты над спросом, несмотря на то, что банкиры не прекращают прогнозировать активизацию импортеров и сокращение валютных продаж со стороны экспортеров - тем в ближайшие дни должны прийти крупные суммы НДС-возмещений. Пока же валюты хватает даже на закупки Нацбанка.
«Выкуп излишков предложения Нацбанком в формате Matching несколько замедлил динамику укрепления гривны, но не остановил ее. Наличный рынок отреагировал симметрично, просев ниже психологической отметки 27 и не создавая предпосылок для спекулятивных переливов. По нашему мнению, завтра торги будут проходить в диапазоне 26,95-27,05 грн./$», - прогнозирует Куринной.
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