Брак по расчету. Может ли Тимошенко стать канцлером при президенте Зеленском

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Комбинация выглядит очень сложно реализуемой и может развалиться из-за неуверенности ее бенефициаров в своей способности получить от нее желаемую выгоду.

Топовой темой последней недели февраля стала комбинация под условным названием "передача власти от президента Зеленского канцлеру Тимошенко". Сначала мы опишем суть схемы, затем упомянем ее выгодополучателей, а в конце оценим ее реалистичность.

Три шага до "счастья"

Условность здесь прежде всего в том, что для реализации этой комбинации нужно, чтобы Зеленский победил. Но допустим, что этот пункт выполнен. Тогда следующим пунктом идет внесение в Конституцию изменений, лишающих президента какого-либо влияния на исполнительную власть. Иными словами, преобразующих Украину в чисто парламентскую республику, где президент играет сугубо декоративную роль (зато ему разрешат выступать с творческими отчетами на корпоративах).

Этот пункт может быть реализован уже нынешним составом парламента. За соответствующий законопроект легко наберутся 226 (и даже 300) голосов уже в мае - если во втором туре победит кандидат Зе. И тогда в сентябре, в первые же дни осенней сессии, можно будет окончательно закрепить эти изменения в Конституции 300 голосами (если будет получен положительный вердикт Конституционного суда).

Президент Зе такой закон, конечно, подпишет. После этого настанет очередь третьего, завершающего пункта: парламент изберет канцлера, который в одном лице будет совмещать премьерские полномочия с теми, что были отобраны у президента. Главный претендент на роль канцлера - конечно же, Тимошенко.

Кого это осчастливит

Слухи о комбинации ЗеТ (Зеленский плюс Тимошенко) ходят уже довольно давно. Но теперь она уже обсуждается открыто. Тому послужили сразу несколько поводов.

В частности, сам Зеленский выступил 25 февраля с видеообращением, в котором предложил своим избирателям самостоятельно выбрать претендентов от его команды на главные должности в государстве. "Заходи на ze2019.com или в "Команду Зеленского" - и предлагай, кто, по твоему мнению, должен быть премьер-министром Украины, генеральным прокурором, главой СБУ, министром иностранных дел, министром обороны. Сделаем это вместе", - призвал он.

Перед этим официальный канал "Команда Зеленского" в Telegram провел зондаж мнения симпатиков Зе, запустив 21 февраля голосовалку "насчет такого варианта событий: президент Украины - Зеленский Владимир, премьер-министр - Тимошенко Юлия". Правда, результаты получились стремными: на утро 24 февраля из почти 17 тыс. проголосовавших 41% нажали опцию "не нужно" и еще 33% - "фу, ужас" (и только 5% оценили этот вариант как "супер", 13% - "нормально", 8% - "не знаю"). После этого голосовалку убрали, объявив ее фейком - дескать, вопрос не был согласован с Зеленским.

Почвой для разнообразных домыслов стало также интервью министра внутренних дел, члена политического и военного совета партии "Народный фронт" Арсена Авакова, который откровенно поддержал вышеупомянутую комбинацию (по крайней мере в ее втором пункте). "Считаю, если Зеленский победит на выборах, процесс перехода к парламентской республике будет ускорен. Это же декларирует и Тимошенко", - заявил Аваков "Зеркалу недели". Он не исключил, что необходимые изменения в Конституцию внесет уже нынешний парламент, и подчеркнул: "Даже этот парламент, на мой взгляд, готов поддержать парламентскую республику".

Конечно, сам Зеленский не является бенефициаром обрезания президентских полномочий по самое не могу. Однако в этом могут быть заинтересованы все те, кто не хочет второго срока Петра Порошенко, но с опаской смотрит на перспективу президентства Тимошенко. Это и Игорь Коломойский, и тот же Аваков, и ряд других влиятельных лиц. Для них может быть наиболее выгодным сделать Тимошенко не президентом, а премьером, причем на своих, а не на ее условиях.

Напомним, что лидер "Батьківщини" еще в июне прошлого года выдвинула концепцию "парламентской формы правления канцлерского типа", при которой президент вообще не нужен, а его полномочия отходят канцлеру. Тимошенко собиралась стать президентом и затем провести конституционную реформу через референдум, после чего планировала обеспечить своей партии победу на парламентских выборах - и на правах лидера этой партии стать канцлером.

Комбинация с президентом Зе, по замыслу ее авторов, умерит амбиции Тимошенко. Прежде всего, она не посидит в президентском кресле - туда усадят Зе. Кроме того, не она лично будет инициатором конституционной реформы, а депутаты из разных фракций и групп. Да и проводить эту реформу будет не Тимошенко через референдум, а парламент. Наконец, реформа будет прописана не так, как хочет лидер "Батьківщини", а так, как хотят выгодополучатели комбинации с Зе. В частности, снять канцлера будет очень легко, поэтому он/она будет жестко зависеть от правящей парламентской коалиции и не сможет встать над ней.

Препятствия на пути

Для реализации этой комбинации необходимы согласованные действия всех участников, включая Зе и Тимошенко. Со стороны Зе не должно быть препятствий - для него в общем-то привычно играть не в свою, а в чужую игру. Но совсем другое дело - Тимошенко. По сути, впервые за много-много лет ее превращают из субъекта и, более того, режиссера политических событий в их объект - пешку на чужой шахматной доске, пусть даже эту пешку двигают в ферзи.

Лидер "Батьківщини" рассчитывала с помощью конституционной реформы пересесть из кресла президента в кресло канцлера, чтобы сконцентрировать в своих руках президентские и премьерские полномочия (такого не имел даже Кучма - ни будучи премьером, ни будучи президентом). Вместо этого она получает перспективу стать обычным премьером с тем лишь отличием, что зависеть она будет не от президента и парламента (что, кстати, позволяет лавировать и проводить собственную политику), а исключительно от Верховной Рады. Которая теперь сможет делать все, что захочет, и притом ни за что не отвечать.

Ну и в чисто личностном плане для Тимошенко оскорбительна уже сама идея получить премьерство как подачку от Зе. Показательна реакция Юлии Владимировны, когда на пресс-конференции 22 февраля ее спросили об отношении к Зеленскому и о том, примет ли она его предложение занять должность премьер-министра (если он победит на выборах и выступит с таким предложением). Тимошенко прежде всего красочно и с чувством живописала, как опасно избирать этого кандидата, и назвала его "экспериментом, который несовместим с жизнью Украины". А насчет возможного премьерства ответила сухо и лаконично: мол, делить должности до того, как закончились выборы, очень преждевременно.

Но допустим, что у влиятельных лиц, стоящих за этой комбинацией, нашлись убедительные аргументы для Тимошенко - и все актеры, включая ее, начали тщательно играть свои роли. Этого еще отнюдь не достаточно, чтобы Зе победил во втором туре. Например, сейчас не ясно даже, что хуже для Зе: если Тимошенко перед вторым туром предложит своим симпатикам проигнорировать второй тур или же если она выступит в поддержку Зе. Результат может оказаться обратным ожидаемому: многие симпатики Зе, услышав о союзе между их любимцем и Тимошенко, с горя просто не придут на участки. Вероятность такого варианта усилится еще больше, если симпатики Зе прознают о планах Зе продвинуть Тимошенко на пост премьера. Та голосовалка, о которой упоминалась выше, отчетливо это показала.

Наконец, вся эта комбинация может развалиться из-за неуверенности ее бенефициаров в своей способности получить от нее желаемую выгоду. В самом деле тот же Коломойский может счесть более надежным вариантом провести Зе на пост президента - и оставить его там, ничего не меняя в Конституции. А де-факто (пусть и не де-юре) все управление президентской ветвью власти отдать премьеру, которым может стать вовсе не лидер "Батьківщини", а, скажем, Игорь Палица - верный и к тому же проверенный в деле (на должности главы Одесской ОГА).

С другой стороны, в комбинации ЗеТ совершенно не виден интерес лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка. У которого, нелишне напомнить, есть свои давние и весьма веские причины не любить Тимошенко и не желать ей поста канцлера. Яценюк точно еще слишком молод, чтобы уходить на политическую пенсию. А политик с амбициями всегда предпочитает создавать окно возможностей себе, а не прокладывать рельсы для чужого паровоза. То есть голосование фракции НФ за реализацию описанной выше схемы в нынешнем парламенте представляется очень маловероятным, а без голосов этой фракции схему будет запустить практически невозможно.