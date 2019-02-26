Промпроизводство в Украине в январе-2019 снизилось на 3,3% к январю-2018

|ед изм
|произведено за январь 2019г.
|январь 2019г к декабрю 2018г. %
|январь 2019г к январю 2018г. %
|Добывающая промышленность
|Уголь каменный
|млн тонн
|2.4
|94.0
|117.5
|Нефть сырая
|тыс тонн
|142
|102.5
|104.1
|Газовый конденсат природный. полученный из месторождений газа природного
|тыс тонн
|62.5
|102.3
|106.8
|Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии
|млрд куб м
|1.8
|98.5
|104.1
|Руды железные неагломерированные
|млн тонн
|13.1
|100.1
|93.1
|Концентраты железорудные неагломерированные
|млн тонн
|5.3
|104.2
|97.9
|Концентраты железорудные агломерированные
|млн тонн
|4.6
|101.5
|94.9
|Известняк. флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента
|млн тонн
|0.4
|84.5
|95.1
|Пески природные
|млн тонн
|0.4
|44.4
|52.6
|Гранулы. щебень (камень дробленый). крошка и порошок галька. гравий
|млн тонн
|2.2
|59.1
|68.3
|Соль и хлорид натрия чистый. вода морская
|тыс тонн
|303
|130.2
|199.4
|Перерабатывающая промышленность
|Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное
|тыс тонн
|4.1
|94.1
|102.1
|Свинина свежая или охлажденная
|тыс тонн
|14.7
|83.3
|93.5
|Мясо крупного рогатого скота мороженное
|тыс тонн
|1.0
|51.1
|124.1
|Свинина мороженная
|тыс тонн
|0.6
|163.6
|108.3
|Куры. цыплята (тушки). свежие или охлажденные
|тыс тонн
|19.6
|94.7
|90.0
|Куры. цыплята (части тушек). свежие или охлажденные
|тыс тонн
|32.3
|89.8
|118.6
|Куры. цыплята (тушки). мороженные
|тыс тонн
|10.9
|115.6
|91.8
|Колбасные изделия
|тыс тонн
|17.8
|91.5
|95.3
|Смеси соков фруктовых и овощных
|тыс.тонн
|12.8
|82.0
|77.2
|Овощи консервированные натуральные
|тыс тонн
|1.0
|60.8
|107.2
|Масло подсолнечное нерафинированное
|тыс тонн
|484
|90.2
|109.5
|Маргарины и жиры пищевые
|тыс тонн
|10.8
|84.3
|89.4
|Молоко и сливки жирностью не более1%
|тыс тонн
|35.2
|100.9
|115.5
|Молоко и сливки жирностью более1%
|тыс тонн
|43.3
|102.0
|109.7
|Масло сливочное жирностью не более 85%
|тыс тонн
|6.1
|92.3
|91.7
|Cыр свежий неферментированный. включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр
|тыс тонн
|5.9
|99.2
|105.1
|Йогурт и другие ферментированные или сквашенное молоко и сливки
|тыс тонн
|10.7
|111.2
|113.7
|Мука
|тыс тонн
|120
|83.6
|85.2
|Хлеб и хлебобулочные изделия
|тыс тонн
|74.6
|93.1
|93.2
|Печенье
|тыс тонн
|11.1
|88.7
|87.1
|Конфеты шоколадные (кроме шоколада в брикетах. пластинах. плитах)
|тыс тонн
|4.4
|73.6
|96.8
|Кондитерские изделия. из сахара. включая белый шоколад. без содержания какао
|тыс тонн
|4.7
|76.3
|81.5
|Соусы и продукты для приготовления соусов
|тыс тонн
|10.2
|66.9
|102.1
|Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85%
|тыс тонн
|2.7
|84.4
|147.2
|Продукты молокосодержащие
|тыс тонн
|9.5
|88.9
|86.0
|Коньяки. бренды
|тыс дал
|159
|61.9
|153.9
|Водка с содержанием спирта менее 45.4%
|тыс дал
|658
|59.9
|87.1
|Ликеры и другие спиртные напитки
|тыс дал
|562
|95.7
|93.4
|Пиво солодовое. кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0.5%
|млн дал
|8.8
|75.5
|96.3
|Воды натуральные минеральные
|негазированные
|млн дал
|3.9
|94.9
|142.2
|газированные
|млн дал
|5.4
|94.6
|122.7
|Напитки безалкогольные
|млн дал
|10.0
|109.5
|122.3
|Сигареты. содержащие табак. или смеси табака с заменителями табака
|млрд шт
|2.7
|31.5
|53.1
|Пряжа хлопчатобумажная
|Тонн
|131
|87.9
|122.4
|Ткани шерстяные. хлопчатобумажные. из нитей синтетических и искусственных
|тыс кв м
|5204
|99.4
|91.4
|Одеяла и пледы дорожные
|тыс шт
|197
|97.9
|143.4
|Белье постельное
|тыс шт
|136
|93.1
|107.8
|Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых. кроме одежды
|тонн
|646
|72.9
|76.4
|Пальто. полупальто. плащи. накидки мужские и мальчиковые
|тыс шт
|16.4
|107.2
|121.5
|Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных
|тыс шт
|19.4
|86.6
|75.8
|Пиджаки. блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных
|тыс шт
|59.6
|89.0
|95.1
|Пальто и плащи женские и девичьи
|тыс шт
|36.7
|106.7
|109.6
|Пиджаки и блейзеры женские. девичьи (кроме трикотажных)
|тыс шт
|145
|106.2
|104.9
|Платья (кроме трикотажных)
|тыс шт
|161
|134.4
|136.9
|Трикотаж бельевой
|тыс шт
|337
|70.5
|63.7
|Колготки из синтетических волокон
|тыс пар
|1385
|67.7
|105.2
|Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания
|тыс пар
|2808
|77.8
|82.9
|Плиты древесностружечные необработанные
|тыс куб м условн
|14.8
|94.8
|109.9
|Фанера клееная. панели фанерованные
|тыс куб м
|109
|96.0
|96.6
|Паркет деревянный щитовой
|тыс кв м
|27.2
|94.8
|83.7
|Бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения
|тыс тонн
|10.7
|96.7
|117.4
|Бумага и картон гофрированные. в рулонах или листах
|тыс тонн
|9.5
|78.8
|97.1
|Коробки. ящики из гофрированной бумаги и картона
|тыс тонн
|32.8
|82.8
|101.8
|Коробки и ящики. складные. из бумаги или картона негофрированных
|тыс тонн
|7.4
|89.7
|80.8
|Бумага туалетная
|тыс.тонн
|8.5
|93.9
|103.7
|Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон
|тыс.тонн
|1.4
|67.7
|46.7
|Кокс и полукокс из каменного угля
|млн тонн
|0.9
|96.9
|93.9
|Мазуты топочные тяжелые
|тыс тонн
|5.7
|95.0
|116.3
|Масла и смазки нефтяные. дистилляты и нефтяные
|тыс тонн
|8.1
|52.3
|165.3
|Пропан и бутан сжиженные
|тыс тонн
|30.5
|104.8
|104.8
|Серная кислота
|тыс тонн
|38.5
|91.7
|126.4
|Спирт этиловый неденатурированный 80%
|млн далл
|0.1
|10.5
|30.4
|Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров
|тыс тонн
|2.7
|74.1
|77.5
|Краски и лаки. включая эмали на основе полиэфиров
|тыс тонн
|1.5
|62.9
|91.3
|Мыло. вещества и средства поверхностно-активные органические для туалетных целей
|тыс тонн
|0.5
|89.2
|51.1
|Препараты лекарственные:
|содержащие др. антибиотики
|тонн
|112
|103.5
|136.8
|гормональные. не содержащие антибиотики
|тонн
|7.1
|77.6
|78.3
|другие содержащие смешанные и несмешанные продукты
|тыс тонн
|3.4
|89.7
|102.5
|Плиты. листы. пленка. фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами
|тыс тонн
|5.1
|83.9
|99.7
|Плиты и плитки керамические
|млн кв м
|3.9
|95.3
|99.0
|Кирпич неогнеупорный керамический строительный
|тыс. куб м
|63.5
|49.2
|80.1
|Портландцемент. цемент глиноземистый. цемент безклинкерный шлаковый и цементы гидравлические подобные
|тыс тонн
|273
|77.0
|79.6
|Известь негашеная. гашеная и гидравлическая
|тыс тонн
|188
|89.5
|96.2
|Блоки и кирпич из цемента. искусственного камня или бетона для строительства
|тыс тонн
|88.0
|36.3
|52.6
|Элементы конструкций сборные для строительства из цемента. бетона или искусственного камня
|тыс тонн
|224
|65.1
|88.6
|Растворы бетонные. готовые к использованию
|млн тонн
|0.7
|58.6
|92.4
|Смеси строительные сухие
|тыс тонн
|46.0
|42.8
|88.0
|Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах
|млн. кв м
|0.5
|48.0
|124.0
|Чугун
|тыс тонн
|1787
|97.6
|90.7
|Полуфабрикаты из стали плоские
|тыс тонн
|835
|111.4
|104.8
|Слитки. формы первичные. полуфабрикаты для производства бесшовных труб
|тыс тонн
|599
|97.1
|99.99
|Проволока из стали
|тыс тонн
|11.1
|86.1
|77.3
|Конструкции сборные строительные из чугуна или стали
|тыс тонн
|3.3
|78.5
|68.5
|Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов
|тонн
|785
|64.6
|106.8
|Котлы центрального отопления
|тыс шт
|7.9
|90.7
|74.7
|Счетчики электроэнергии. включая калибровочные
|тыс. шт.
|46.7
|42.1
|123.7
|Электродвигатели переменного тока однофазные. мощностью не более 750 Вт
|тыс. шт.
|2.2
|58.0
|47.2
|Электродвигатели переменного тока многофазные. мощностью не более 750 Вт
|5.8
|96.4
|64.5
|Трансформаторы электрические
|млн шт
|0.6
|77.8
|98.0
|Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания
|тыс.шт
|60.8
|37.2
|36.2
|Провод изолированный обмоточный
|тонн
|218
|81.3
|101.4
|Проводники электрические напряжением до 1 кВ
|тыс км
|9.9
|106.3
|109.2
|Проводники изолированные электрич.. напряжением свыше 1 кВ
|тыс км
|667
|66.0
|153.6
|Стиральные машины. сушки
|тыс.шт
|17.9
|54.1
|71.6
|Агрегаты гидравлические
|тыс.шт
|3.3
|112.8
|134.7
|Насосы погружные. одноступенчатые дренажные и канализационные.
|тыс.шт
|1.6
|382.4
|42.1
|Насосы погружные. многоступенчатые
|тыс.шт
|8.1
|57.0
|121.8
|Валы другие (кроме коленчатых и карданных)
|тыс.шт
|3.7
|4.1
|1.8
|Конвейеры и элеваторы
|шт
|266
|138.5
|152.9
|Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые. кроме оборудования подобного бытового
|тыс шт
|5.5
|113.8
|42.4
|Оборудование и аппаратура для фильтрации и очистки воды
|тыс шт
|8.3
|129.2
|140.7
|Тракторы для сельского и лесного хозяйства
|шт
|128
|76.6
|120.8
|Плуги отвальные
|шт
|94
|97.9
|235.0
|Рыхлители и культиваторы
|шт
|298
|141.2
|91.7
|Бороны дисковые
|шт
|56
|63.6
|77.8
|Сеялки
|шт
|144
|55.0
|64.6
|Станки для обработки дерева
|шт
|38
|71.7
|69.1
|Конвертеры и машины литейные
|шт
|25
|80.6
|312.5
|Валки для прокатных станов
|шт
|536
|91.8
|109.2
|Машины для сортировки. смешивания. дробления
|шт
|60
|103.4
|53.6
|Бетономешалки и смесители
|шт
|14
|11.3
|7.1
|Промышленное оборудование для переработки мяса птицы
|шт
|931
|97.2
|146.2
|Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма)
|тыс шт
|0.7
|73.6
|45.8
|Вагоны грузовые и вагоны-платформы. ж/д или трамвайные. несамоходные
|шт
|892
|92.6
|112.1
|Производство и распределение электроэнергии. газа и воды
|Электроэнергия
|млрд кВт-ч
|15.7
|98.9
|103.4
|в т.ч. изготовлена:
|6.7
|95.8
|103.5
|тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями
|8.1
|100.4
|111.8
|атомными электростанциями
|0.7
|111.3
|55.1
|гидроэлектростанциями
|0.1
|104.4
|120.0
|ветровыми электростанциями
|0.02
|145.6
|106.5
|солнечными электростанциями
|6.7
|95.8
|103.5
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. г.Севастополя и зоны проведения ООС.