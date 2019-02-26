Промпроизводство в Украине в январе-2019 снизилось на 3,3% к январю-2018

Промышленное производство в Украине в январе 2019 году снизилось на 3,3% по сравнению с январем 2018 года, тогда как в январе прошлого года был зафиксирован его рост на 4,3%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе-2019 к январю-2018 сократилось на 2,9%.

Госстат указывает, что по отношению к последнему месяцу прошлого года промышленное производство в первом месяце этого года упало на 13,8%, однако с учетом сезонного фактора - всего на 0,5%.

В перерабатывающей промышленности в январе-2019 к январю-2018 падение составило 5,5%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 1,6%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха зафиксирован рост на 1,3%.

Производство важнейших видов промышленной продукции в Украине за январь 2019 года

ед изм произведено за январь 2019г. январь 2019г к декабрю 2018г. % январь 2019г к январю 2018г. % Добывающая промышленность Уголь каменный млн тонн 2.4 94.0 117.5 Нефть сырая тыс тонн 142 102.5 104.1 Газовый конденсат природный. полученный из месторождений газа природного тыс тонн 62.5 102.3 106.8 Газ природный сжиженный или в газообразном состоянии млрд куб м 1.8 98.5 104.1 Руды железные неагломерированные млн тонн 13.1 100.1 93.1 Концентраты железорудные неагломерированные млн тонн 5.3 104.2 97.9 Концентраты железорудные агломерированные млн тонн 4.6 101.5 94.9 Известняк. флюс известняковый и прочий известняковый камень для изготовления извести и цемента млн тонн 0.4 84.5 95.1 Пески природные млн тонн 0.4 44.4 52.6 Гранулы. щебень (камень дробленый). крошка и порошок галька. гравий млн тонн 2.2 59.1 68.3 Соль и хлорид натрия чистый. вода морская тыс тонн 303 130.2 199.4 Перерабатывающая промышленность Мясо крупного рогатого скота свежее или охлажденное тыс тонн 4.1 94.1 102.1 Свинина свежая или охлажденная тыс тонн 14.7 83.3 93.5 Мясо крупного рогатого скота мороженное тыс тонн 1.0 51.1 124.1 Свинина мороженная тыс тонн 0.6 163.6 108.3 Куры. цыплята (тушки). свежие или охлажденные тыс тонн 19.6 94.7 90.0 Куры. цыплята (части тушек). свежие или охлажденные тыс тонн 32.3 89.8 118.6 Куры. цыплята (тушки). мороженные тыс тонн 10.9 115.6 91.8 Колбасные изделия тыс тонн 17.8 91.5 95.3 Смеси соков фруктовых и овощных тыс.тонн 12.8 82.0 77.2 Овощи консервированные натуральные тыс тонн 1.0 60.8 107.2 Масло подсолнечное нерафинированное тыс тонн 484 90.2 109.5 Маргарины и жиры пищевые тыс тонн 10.8 84.3 89.4 Молоко и сливки жирностью не более1% тыс тонн 35.2 100.9 115.5 Молоко и сливки жирностью более1% тыс тонн 43.3 102.0 109.7 Масло сливочное жирностью не более 85% тыс тонн 6.1 92.3 91.7 Cыр свежий неферментированный. включая творожную сыворотку и кисломолочный сыр тыс тонн 5.9 99.2 105.1 Йогурт и другие ферментированные или сквашенное молоко и сливки тыс тонн 10.7 111.2 113.7 Мука тыс тонн 120 83.6 85.2 Хлеб и хлебобулочные изделия тыс тонн 74.6 93.1 93.2 Печенье тыс тонн 11.1 88.7 87.1 Конфеты шоколадные (кроме шоколада в брикетах. пластинах. плитах) тыс тонн 4.4 73.6 96.8 Кондитерские изделия. из сахара. включая белый шоколад. без содержания какао тыс тонн 4.7 76.3 81.5 Соусы и продукты для приготовления соусов тыс тонн 10.2 66.9 102.1 Спрэды и смеси жировые с содержанием массовой доли жира от 50% до 85% тыс тонн 2.7 84.4 147.2 Продукты молокосодержащие тыс тонн 9.5 88.9 86.0 Коньяки. бренды тыс дал 159 61.9 153.9 Водка с содержанием спирта менее 45.4% тыс дал 658 59.9 87.1 Ликеры и другие спиртные напитки тыс дал 562 95.7 93.4 Пиво солодовое. кроме пива безалкогольного и пива с содержанием алкоголя менее 0.5% млн дал 8.8 75.5 96.3 Воды натуральные минеральные негазированные млн дал 3.9 94.9 142.2 газированные млн дал 5.4 94.6 122.7 Напитки безалкогольные млн дал 10.0 109.5 122.3 Сигареты. содержащие табак. или смеси табака с заменителями табака млрд шт 2.7 31.5 53.1 Пряжа хлопчатобумажная Тонн 131 87.9 122.4 Ткани шерстяные. хлопчатобумажные. из нитей синтетических и искусственных тыс кв м 5204 99.4 91.4 Одеяла и пледы дорожные тыс шт 197 97.9 143.4 Белье постельное тыс шт 136 93.1 107.8 Материалы нетканые и изделия из материалов нетканых. кроме одежды тонн 646 72.9 76.4 Пальто. полупальто. плащи. накидки мужские и мальчиковые тыс шт 16.4 107.2 121.5 Костюмы и комплекты мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 19.4 86.6 75.8 Пиджаки. блейзеры мужские и мальчиковые кроме трикотажных тыс шт 59.6 89.0 95.1 Пальто и плащи женские и девичьи тыс шт 36.7 106.7 109.6 Пиджаки и блейзеры женские. девичьи (кроме трикотажных) тыс шт 145 106.2 104.9 Платья (кроме трикотажных) тыс шт 161 134.4 136.9 Трикотаж бельевой тыс шт 337 70.5 63.7 Колготки из синтетических волокон тыс пар 1385 67.7 105.2 Изделия чулочно-носочные трикотажные машинного или ручного вязания тыс пар 2808 77.8 82.9 Плиты древесностружечные необработанные тыс куб м условн 14.8 94.8 109.9 Фанера клееная. панели фанерованные тыс куб м 109 96.0 96.6 Паркет деревянный щитовой тыс кв м 27.2 94.8 83.7 Бумага бытового и санитарно-гигиенического назначения тыс тонн 10.7 96.7 117.4 Бумага и картон гофрированные. в рулонах или листах тыс тонн 9.5 78.8 97.1 Коробки. ящики из гофрированной бумаги и картона тыс тонн 32.8 82.8 101.8 Коробки и ящики. складные. из бумаги или картона негофрированных тыс тонн 7.4 89.7 80.8 Бумага туалетная тыс.тонн 8.5 93.9 103.7 Обои и изделия из бумаги для покрытия стен; бумага прозрачная для окон тыс.тонн 1.4 67.7 46.7 Кокс и полукокс из каменного угля млн тонн 0.9 96.9 93.9 Мазуты топочные тяжелые тыс тонн 5.7 95.0 116.3 Масла и смазки нефтяные. дистилляты и нефтяные тыс тонн 8.1 52.3 165.3 Пропан и бутан сжиженные тыс тонн 30.5 104.8 104.8 Серная кислота тыс тонн 38.5 91.7 126.4 Спирт этиловый неденатурированный 80% млн далл 0.1 10.5 30.4 Краски и лаки на основе акриловых или виниловых полимеров тыс тонн 2.7 74.1 77.5 Краски и лаки. включая эмали на основе полиэфиров тыс тонн 1.5 62.9 91.3 Мыло. вещества и средства поверхностно-активные органические для туалетных целей тыс тонн 0.5 89.2 51.1 Препараты лекарственные: содержащие др. антибиотики тонн 112 103.5 136.8 гормональные. не содержащие антибиотики тонн 7.1 77.6 78.3 другие содержащие смешанные и несмешанные продукты тыс тонн 3.4 89.7 102.5 Плиты. листы. пленка. фольга и ленты пластмассовые неармированные или некомбинированные с др. материалами тыс тонн 5.1 83.9 99.7 Плиты и плитки керамические млн кв м 3.9 95.3 99.0 Кирпич неогнеупорный керамический строительный тыс. куб м 63.5 49.2 80.1 Портландцемент. цемент глиноземистый. цемент безклинкерный шлаковый и цементы гидравлические подобные тыс тонн 273 77.0 79.6 Известь негашеная. гашеная и гидравлическая тыс тонн 188 89.5 96.2 Блоки и кирпич из цемента. искусственного камня или бетона для строительства тыс тонн 88.0 36.3 52.6 Элементы конструкций сборные для строительства из цемента. бетона или искусственного камня тыс тонн 224 65.1 88.6 Растворы бетонные. готовые к использованию млн тонн 0.7 58.6 92.4 Смеси строительные сухие тыс тонн 46.0 42.8 88.0 Изделия из асфальта или аналогичного материала в рулонах млн. кв м 0.5 48.0 124.0 Чугун тыс тонн 1787 97.6 90.7 Полуфабрикаты из стали плоские тыс тонн 835 111.4 104.8 Слитки. формы первичные. полуфабрикаты для производства бесшовных труб тыс тонн 599 97.1 99.99 Проволока из стали тыс тонн 11.1 86.1 77.3 Конструкции сборные строительные из чугуна или стали тыс тонн 3.3 78.5 68.5 Радиаторы центрального отопления без электроподогрева из черных металлов тонн 785 64.6 106.8 Котлы центрального отопления тыс шт 7.9 90.7 74.7 Счетчики электроэнергии. включая калибровочные тыс. шт. 46.7 42.1 123.7 Электродвигатели переменного тока однофазные. мощностью не более 750 Вт тыс. шт. 2.2 58.0 47.2 Электродвигатели переменного тока многофазные. мощностью не более 750 Вт 5.8 96.4 64.5 Трансформаторы электрические млн шт 0.6 77.8 98.0 Аккумуляторы электрические свинцовые для запуска поршневых двигателей внутреннего сгорания тыс.шт 60.8 37.2 36.2 Провод изолированный обмоточный тонн 218 81.3 101.4 Проводники электрические напряжением до 1 кВ тыс км 9.9 106.3 109.2 Проводники изолированные электрич.. напряжением свыше 1 кВ тыс км 667 66.0 153.6 Стиральные машины. сушки тыс.шт 17.9 54.1 71.6 Агрегаты гидравлические тыс.шт 3.3 112.8 134.7 Насосы погружные. одноступенчатые дренажные и канализационные. тыс.шт 1.6 382.4 42.1 Насосы погружные. многоступенчатые тыс.шт 8.1 57.0 121.8 Валы другие (кроме коленчатых и карданных) тыс.шт 3.7 4.1 1.8 Конвейеры и элеваторы шт 266 138.5 152.9 Оборудование холодильное или морозильное и насосы тепловые. кроме оборудования подобного бытового тыс шт 5.5 113.8 42.4 Оборудование и аппаратура для фильтрации и очистки воды тыс шт 8.3 129.2 140.7 Тракторы для сельского и лесного хозяйства шт 128 76.6 120.8 Плуги отвальные шт 94 97.9 235.0 Рыхлители и культиваторы шт 298 141.2 91.7 Бороны дисковые шт 56 63.6 77.8 Сеялки шт 144 55.0 64.6 Станки для обработки дерева шт 38 71.7 69.1 Конвертеры и машины литейные шт 25 80.6 312.5 Валки для прокатных станов шт 536 91.8 109.2 Машины для сортировки. смешивания. дробления шт 60 103.4 53.6 Бетономешалки и смесители шт 14 11.3 7.1 Промышленное оборудование для переработки мяса птицы шт 931 97.2 146.2 Прицепы и полуприцепы (кроме жилых или для туризма) тыс шт 0.7 73.6 45.8 Вагоны грузовые и вагоны-платформы. ж/д или трамвайные. несамоходные шт 892 92.6 112.1 Производство и распределение электроэнергии. газа и воды Электроэнергия млрд кВт-ч 15.7 98.9 103.4 в т.ч. изготовлена: 6.7 95.8 103.5 тепловыми электростанциями и теплоэлектроцентралями 8.1 100.4 111.8 атомными электростанциями 0.7 111.3 55.1 гидроэлектростанциями 0.1 104.4 120.0 ветровыми электростанциями 0.02 145.6 106.5 солнечными электростанциями 6.7 95.8 103.5 Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. г.Севастополя и зоны проведения ООС.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом, при этом в декабре-2018 к декабрю-2017 снижение составило 3,5%.

В целом за минувший год перерабатывающая промышленность выросла на 0,2%, добывающая промышленность и разработка карьеров - на 2,1%, поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 2,8%.