Портников – Зеленскому: Прокурором или главой СБУ будет не тот, кто нравится кандидату или его виртуальным поклонникам

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский может оказаться вместе с экс-президентом Виктором Януковичем в Ростове, если попытается назначать премьера, обсудив его кандидатуру со сторонниками. Об этом написал 25 февраля политический обозреватель Виталий Портников на своей странице в Facebook.

"Зеленский... предлагает многочисленным поклонникам вместе с ним решить, кто будет премьер-министром Украины, председателем СБУ, генеральным прокурором Украины, министрами обороны и иностранных дел. Я хочу рассмешить комика. Украинская Конституция предусматривает, что глава правительства предлагается парламентским большинством. Его назначение зависит не от желаний сторонников Зеленского, а от того, какие партии создадут между собой парламентскую коалицию", - напомнил политический обозреватель.

Портников отметил, что для назначения премьера Зеленскому нужно победить не только на президентских, но и на парламентских выборах.

"Если же такой победы не будет, придется согласовывать с депутатами и все другие назначения. И генеральным прокурором или председателем СБУ будет не тот, кто нравится кандидату или его виртуальным поклонникам, а тот, за кого проголосует Верховная Рада", - подытожил он.

25 февраля Зеленский предложил избирателям поучаствовать в выборе претендентов на ключевые должности в государстве. Он призвал украинцев заходить на сайт его команды и предлагать, кто должен быть премьер-министром Украины, генеральным прокурором, главой Службы безопасности Украины, министром иностранных дел, министром обороны.