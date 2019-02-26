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Минюст зарегистрировал Антикоррупционный суд как юрлицо
17:11 25.02.2019 |
Высший антикоррупционный суд зарегистрирован как юридическое лицо.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной судебной администрации, передают Українськi Новини.
"22 февраля 2019 в соответствии со статьей 147 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей" осуществлена государственная регистрация вновь созданного юридического лица - Высшего антикоррупционного суда, о чем внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", - сказано в нем.
Идентификационный код юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований - 42836259.
Местонахождение юридического лица: г.Киев, ул. Липская, д. 18/5.
Продолжаются другие меры по обеспечению необходимых действий для надлежащего начала работы Высшего антикоррупционного суда.
Как сообщали Українськi Новини, 19 февраля Государственная судебная администрация назначила бывшего прокурора Алексея Жукова временно исполняющим обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда.
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