Капинвестиции в Украине за 2018г выросли на 16,4% - Госстат

Капитальные инвестиции в Украине за 2018 год выросли на 16,4%, тогда как за 2017 год – на 22,1%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно данным Госстата, за 2018 год было освоено 526,3 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, г.Севастополя и зоны ООС).

В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в 2018 году по сравнению с 2017 годом зафиксировано в Донецкой (на 54,6%), Винницкой (на 37,8%), Черкасской (на 32,4%), Днепропетровской (на 29,4%), Черниговской (на 17,7%), Закарпатской (на 17,3%), Волынской (на 12,1%), Киевской (на 9,8%), Харьковской (на 9,3%), Ривненской (на 8,7%), Сумской (на 8,5%) областях и г. Киеве (на 30,6%).

Согласно статистике, капитальные инвестиции за отчетный период уменьшились в Ивано-Франковской (на 15,3%), Николаевской (на 12,6%) и Запорожской (на 12%) областях.

В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций в текущем году зафиксирован в розничной торговле, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (более чем в 2 раза); в сфере искусства, спорта и развлечений (на 85,8%); оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (на 49,1%); компьютерном программировании ( на 49%); в сфере информации и телекоммуникации (на 41,9%); авиационного транспорта (на 35,9%); издательской деятельности, производстве кино- и видеофильмов, телевизионных программ, издании звукозаписи, деятельности в сфере радио и телевизионного вещания (на 34%); оптовой торговле, кроме торговле автотранспортными средствами и мотоциклами (на 32,8%), финансовой и страховой деятельности (на 30,4%); в деятельности по обеспечению пищей и напитками (на 29,8%); рекламной деятельности и исследовании конъюнктуры рынка (на 27,8%);деятельности наземного и трубопроводного транспорта (на 24,3%); промышленности (на 22,2%); на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 21,9%); в лесном хозяйстве и лесозаготовках (на 15,5%); в госуправлении, обороне и обязательном соцстраховании (на 15,3%); в сфере операций с недвижимостью (на 14,4%); в сельском, лесном и рыбном хозяйствах и образовании (на 8,4%).

При этом в сфере административного и вспомогательного обслуживания падение капинвестиций составило 22,2%, в предоставлении других видов услуг – 21,4%, в сфере водного транспорта и строительстве - 15,5% и 13,9% соответственно.

Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 71,3% общего объема.

Весомую долю капитальных инвестиций освоено в машины, оборудование и транспортные средства – 45,2%, в здания и сооружения – 44,2% всех инвестиций

Как сообщалось, капитальные инвестиции в Украине в 2017 году возросли на 22,1%.



Капитальные инвестиции по видам активов за 2018г

Освоено (использовано) капитальных инвестиций, млн грн Освоено (использовано) капитальных инвестиций, % к общему объему Капитальные инвестиции¹ 526341.8 100.0 Инвестиции в материальные активы 491164.7 93.3 жилые здания 53247.0 10.1 нежилые сооружения 77364.5 14.7 инженерные сооружения 102199.5 19.4 машины, оборудование и инвентарь 174156.2 33.1 транспортные средства 63814.4 12.1 земля 1360.5 0.3 долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства 3904.6 0.7 другие материальные активы 15118.0 2.9 инвестиции в нематериальные активы 35177.1 6.7 из них программное обеспечение и базы данных 10719.9 2.0 права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии и т.д. 21744.6 4.1

Данные: Госстат



Капитальные инвестиции по источникам финансирования за 2018г

Освоено капитальных инвестиций млн грн Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему Всего¹ 526341.8 100.0 в т.ч. за счет средств государственного бюджета 21036.7 4.0 средств местных бюджетов 45743.1 8.7 собственных средств предприятий и организаций 375309.1 71.3 кредиты банков и другие займы 35299.8 6.7 средства иностранных инвесторов 1540.2 0.3 средств населения на жилищное строительство 33838.9 6.4 других источников финансирования 13574.0 2.6

Данные: Госстат



Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за 2018г

Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн к 2017г, % Справка: 2017г к 2016г, % Всего¹ 526341.8 116.4 122.1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 65901.1 108.5 130.7 -сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 64905.7 108.4 131.2 Лесное хозяйство и связанные с ними услуги 934.4 115.5 100.0 Рыболовство, рыбоводство 61.0 106.4 153.7 Промышленность 179718.3 122.2 123.4 Строительство 51902.4 86.1 110.5 Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 47597.2 149.1 113.0 Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт 2419.2 102.5 149.0 Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 25848.8 132.8 114.3 Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 19329.2 201.0 102.9 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 44920.5 121.9 142.2 Наземный и трубопроводный транспорт 27893.3 124.3 147.4 водный транспорт 200.3 84.5 105.3 Авиационный транспорт 1571.5 135.9 160.6 Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта 14850.7 117.6 130.4 Почтовая и курьерская деятельность 404.7 94.4 336.7 Временное размещения и организация питания 1903.6 106.7 102.9 -временное размещение 934.6 88.5 116.8 - деятельность и обеспечение пищей и напитками 969.0 129.8 89.5 Информация и телекоммуникации 28644.4 141.9 102.0 Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания 4565.3 134.0 103.5 Телекоммуникации (электросвязь) 21340.0 142.5 102.5 Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг 2739.1 149.0 97.1 Финансовая и страховая деятельность 10763.8 130.4 102.4 Операции с недвижимостью 21264.7 114.4 84.1 Профессиональная, научная и техническая деятельность 9029.6 107.5 132.4 Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений 6285.1 104.0 119.9 Научные достижения и разработки 1440.5 107.8 222.1 Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность 1304.0 127.8 135.5 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 9004.8 77.8 118.7 Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование 40883.5 115.3 144.9 Образование 3849.5 108.4 168.4 Здравоохранение и социальная помощь 7243.8 105.8 189.5 Искусство, спорт, развлечение и отдых 3317.6 185.8 165.9 Предоставление других видов услуг 397.0 78.6 166.6

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и зоны ООС.

Данные: Госстат