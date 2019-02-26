Капинвестиции в Украине за 2018г выросли на 16,4% - Госстат

Согласно данным Госстата, за 2018 год было освоено 526,3 млрд грн капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, г.Севастополя и зоны ООС).
В региональном разрезе наибольшее увеличение капинвестиций в 2018 году по сравнению с 2017 годом зафиксировано в Донецкой (на 54,6%), Винницкой (на 37,8%), Черкасской (на 32,4%), Днепропетровской (на 29,4%), Черниговской (на 17,7%), Закарпатской (на 17,3%), Волынской (на 12,1%), Киевской (на 9,8%), Харьковской (на 9,3%), Ривненской (на 8,7%), Сумской (на 8,5%) областях и г. Киеве (на 30,6%).
Согласно статистике, капитальные инвестиции за отчетный период уменьшились в Ивано-Франковской (на 15,3%), Николаевской (на 12,6%) и Запорожской (на 12%) областях.
В отраслевом разрезе наибольший рост капинвестиций в текущем году зафиксирован в розничной торговле, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (более чем в 2 раза); в сфере искусства, спорта и развлечений (на 85,8%); оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (на 49,1%); компьютерном программировании ( на 49%); в сфере информации и телекоммуникации (на 41,9%); авиационного транспорта (на 35,9%); издательской деятельности, производстве кино- и видеофильмов, телевизионных программ, издании звукозаписи, деятельности в сфере радио и телевизионного вещания (на 34%); оптовой торговле, кроме торговле автотранспортными средствами и мотоциклами (на 32,8%), финансовой и страховой деятельности (на 30,4%); в деятельности по обеспечению пищей и напитками (на 29,8%); рекламной деятельности и исследовании конъюнктуры рынка (на 27,8%);деятельности наземного и трубопроводного транспорта (на 24,3%); промышленности (на 22,2%); на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 21,9%); в лесном хозяйстве и лесозаготовках (на 15,5%); в госуправлении, обороне и обязательном соцстраховании (на 15,3%); в сфере операций с недвижимостью (на 14,4%); в сельском, лесном и рыбном хозяйствах и образовании (на 8,4%).
При этом в сфере административного и вспомогательного обслуживания падение капинвестиций составило 22,2%, в предоставлении других видов услуг – 21,4%, в сфере водного транспорта и строительстве - 15,5% и 13,9% соответственно.
Главным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 71,3% общего объема.
Весомую долю капитальных инвестиций освоено в машины, оборудование и транспортные средства – 45,2%, в здания и сооружения – 44,2% всех инвестиций
Как сообщалось, капитальные инвестиции в Украине в 2017 году возросли на 22,1%.
Капитальные инвестиции по видам активов за 2018г
|Освоено (использовано) капитальных инвестиций, млн грн
|Освоено (использовано) капитальных инвестиций, % к общему объему
|Капитальные инвестиции¹
|526341.8
|100.0
|Инвестиции в материальные активы
|491164.7
|93.3
|жилые здания
|53247.0
|10.1
|нежилые сооружения
|77364.5
|14.7
|инженерные сооружения
|102199.5
|19.4
|машины, оборудование и инвентарь
|174156.2
|33.1
|транспортные средства
|63814.4
|12.1
|земля
|1360.5
|0.3
|долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства
|3904.6
|0.7
|другие материальные активы
|15118.0
|2.9
|инвестиции в нематериальные активы
|35177.1
|6.7
|из них
|программное обеспечение и базы данных
|10719.9
|2.0
|права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности, авторские и смежные права, патенты, лицензии, концессии и т.д.
|21744.6
|4.1
Данные: Госстат
Капитальные инвестиции по источникам финансирования за 2018г
|Освоено капитальных инвестиций млн грн
|Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему
|Всего¹
|526341.8
|100.0
|в т.ч. за счет
|средств государственного бюджета
|21036.7
|4.0
|средств местных бюджетов
|45743.1
|8.7
|собственных средств предприятий и организаций
|375309.1
|71.3
|кредиты банков и другие займы
|35299.8
|6.7
|средства иностранных инвесторов
|1540.2
|0.3
|средств населения на жилищное строительство
|33838.9
|6.4
|других источников финансирования
|13574.0
|2.6
Данные: Госстат
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за 2018г
|Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн
|к 2017г, %
|Справка: 2017г к 2016г, %
|Всего¹
|526341.8
|116.4
|122.1
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|65901.1
|108.5
|130.7
|-сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги
|64905.7
|108.4
|131.2
|Лесное хозяйство и связанные с ними услуги
|934.4
|115.5
|100.0
|Рыболовство, рыбоводство
|61.0
|106.4
|153.7
|Промышленность
|179718.3
|122.2
|123.4
|Строительство
|51902.4
|86.1
|110.5
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|47597.2
|149.1
|113.0
|Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт
|2419.2
|102.5
|149.0
|Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|25848.8
|132.8
|114.3
|Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|19329.2
|201.0
|102.9
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|44920.5
|121.9
|142.2
|Наземный и трубопроводный транспорт
|27893.3
|124.3
|147.4
|водный транспорт
|200.3
|84.5
|105.3
|Авиационный транспорт
|1571.5
|135.9
|160.6
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|14850.7
|117.6
|130.4
|Почтовая и курьерская деятельность
|404.7
|94.4
|336.7
|Временное размещения и организация питания
|1903.6
|106.7
|102.9
|-временное размещение
|934.6
|88.5
|116.8
|- деятельность и обеспечение пищей и напитками
|969.0
|129.8
|89.5
|Информация и телекоммуникации
|28644.4
|141.9
|102.0
|Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания
|4565.3
|134.0
|103.5
|Телекоммуникации (электросвязь)
|21340.0
|142.5
|102.5
|Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг
|2739.1
|149.0
|97.1
|Финансовая и страховая деятельность
|10763.8
|130.4
|102.4
|Операции с недвижимостью
|21264.7
|114.4
|84.1
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|9029.6
|107.5
|132.4
|Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений
|6285.1
|104.0
|119.9
|Научные достижения и разработки
|1440.5
|107.8
|222.1
|Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность
|1304.0
|127.8
|135.5
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|9004.8
|77.8
|118.7
|Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование
|40883.5
|115.3
|144.9
|Образование
|3849.5
|108.4
|168.4
|Здравоохранение и социальная помощь
|7243.8
|105.8
|189.5
|Искусство, спорт, развлечение и отдых
|3317.6
|185.8
|165.9
|Предоставление других видов услуг
|397.0
|78.6
|166.6
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и зоны ООС.
Данные: Госстат