Чем украинская «Верба» сильнее российского «Града»

Руслан Рудомський / Depo.ua

Еще в октябре 2016 года мы сообщали, что в Харькове разработали улучшенный аналог советского "Града" - реактивную систему залпового огня (РСЗО) "Верба". Эту боевую машину разработали специалисты харьковского Конструкторского бюро по машиностроению имени Морозова (ХКБМ), ведущего производителя боевой техники Украины, а главный конструктор ХКБМ Геннадий Гращенков сообщил тогда, что система готова на 95%.

В 2017 году начались испытания новой РСЗО "Верба", а 20 февраля 2019 года поступила официальная информация, что начинается ее серийное производство, и в этом же году она начнет поступать на вооружение украинской армии. Производить новую украинскую реактивную систему залпового огня будет ГП "Шепетовский ремонтный завод", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром".

Очевидно, завод-производитель был выбран не случайно, ведь госпредприятие "Шепетовский ремонтный завод" за собственные оборотные средства разработало и провело испытания новой РСЗО БМ-21УМ "Берест", также более эффективной, чем советская БМ-21 "Град".

Давайте вспомним, что такое "Верба" и чем она отличается от "Града".

Итак, "Верба" - это реактивная система залпового огня на базе автомобиля КрАЗ-6322 и боевой части БМ-21 "Град", которая была разработана в 2015 году ХКБМ. Модернизированная система оснащена кабиной на пять мест, а управление огнем, прицеливание и перезарядка осуществляются в автоматическом режиме из кабины без непосредственного вмешательства расчета в ее работу.

Боекомплект этой РСЗО состоит из 40 единиц 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Перезарядка полного комплекта из 40 ракет осуществляется в течение 10 минут механизированным способом. Для этого харьковскими конструкторами разработана транспортно-заряжающая машина.

Масса новой системы достигает почти 20 тонн, и она способна развивать скорость до 85 км/час. Известно также, что "Верба" может иметь и бронированную версию с кабиной от бронеавтомобиля "Раптор" и защитой основных систем автомобиля.

Если сравнивать с "Градом", то "Верба" отличается от своего советского предшественника и российского "коллеги" высоким уровнем автоматизации и размещением на отечественном шасси КрАЗ. Он по сравнению с российским "Уралом" и быстрее на 10 км/ч, и более маневренный, и более вездеходный.

На "Градах" часть боевого расчета находилась на открытых сиденьях за кабиной, а для "Вербы" украинские конструкторы предусмотрели увеличенную кабину, в которой поместится весь экипаж. Здесь же, в кабине, будут находиться радиостанция и все блоки управления. Кстати, также была изменена система связи: вся информация будет передаваться по цифровым каналам в зашифрованном виде.

Автоматизация "Вербы" достигла такого уровня, что экипажу можно будет работать в боевых условиях, не выходя из кабины: приехали, нажали несколько кнопок в кабине, поразили цели противника и поехали. При этом новая система выравнивания и стабилизации платформы позволяет значительно повысить точность огня.

В сравнении с "Градом" РСЗО "Верба" в шесть раз быстрее определяет координаты, в пять раз быстрее наводится, а после стрельбы за считанные секунды может изменить позицию, что позволит избегать прилетов в ответ. Процесс же перезаряжания установки сократился в семь раз. Все это обеспечивает высокую боевую эффективность и мобильность "Вербы" на поле боя.





Что важно: комплекс "Верба" на 80% состоит из отечественных составляющих, а от старого "Града" осталась только пусковая установка и сохранена механическая система управления огнем, которую можно будет задействовать в случае внештатных ситуаций.

Осталось добавить, что Вооруженным силам Украины на передке такое скорострельное и точное средство поражения врага сейчас очень нужно хотя бы для того, чтобы вести огонь на подавление огневых точек террористов, уничтожая вражеские "Грады", которые сеют смерть в мирных украинских городах вблизи линии разграничения.