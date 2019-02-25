Процесс признания ПЦУ поместными православными церквями - следующая большая интрига в истории с Томосом об автокефалии

Екатерина ЩЕТКИНА / Деловая столица

Признают ли? И кто? И когда? А кто - не? И что, если "не"? Об одном уже можно сказать совершенно точно - это не будет быстро. А также нельзя дать гарантии, что это будет "не больно". В том числе для Украины и ее церкви.

В данное время пока трудно сказать, что ПЦУ кто-то быстро и безоговорочно "признает". Но это не должно обескураживать. Церковь - организация медлительная, перемены принимает подозрительно. А "украинская операция", проведенная Вселенским патриархом, оказалась не просто стремительной, но и весьма радикальной. Поэтому все, о чем сейчас можно говорить, - о перспективах и тех "сигналах" (позитивных или не очень), которые подают ПЦУ поместные церкви.

Среди позитивных сигналов, например, позиция Элладской церкви, которая, не делая громких заявлений, начала сослужить с представителями ПЦУ и поминать ее предстоятеля. Возможно, украинский вопрос еще будет обсуждаться епископами этой церкви в подробностях, но де-факто признание уже состоялось.

Несколько сдержаннее оказалась позиция Кипрской церкви, на которую в Украине возлагали большие надежды. В УПЦ МП решение Синода этой церкви "по Украине" поспешили истолковать как "поражение ПЦУ", поскольку прямого "признания" не случилось. Однако не случился и отказ признавать. На Кипре готовы обсуждать украинский вопрос - в первых строках Синод отметил, что, будучи независимым государством, Украина имеет полное право претендовать на поместную автокефальную церковь. Все прочее - дело техники. Зато в решениях Синода немало "теплых слов" адресовано церковной Москве - от отсутствия на Всеправославном соборе до шантажа Евхаристией.

В адрес ПЦУ, впрочем, также высказано несколько сомнений, которые можно истолковать как "пожелания" и отчасти "авансы". Главный вопрос - церковное единство. Епископы указывают на то, что целью автокефалии было именно единство, но оно так пока и не случилось. Что ж, епископы готовы подождать, пока ситуация с единством прояснится. А если не прояснится - тогда созывать общее собрание и на нем разбираться, как быть дальше. Отдельной строкой был послан намек патриарху Филарету, который продолжает гнуть свою политику в новой церкви вопреки договоренностям и самому здравому смыслу: патриарху напомнили, что его анафема была признана всем православным миром, а что до апелляции, то ее механизмы до конца неясны, а значит, ее в случае чего и пересмотреть можно. Однако касательно "не случившегося единства" акценты расставлены интересным образом: необходимо, мол, защитить должным образом интересы тех русских, которые хотят остаться в единстве с Москвой. "Русские" тут выступают в качестве религиозно-этнического меньшинства, а не "украинской церкви".

Еще интереснее выглядит позиция Румынской православной церкви, которая тоже "не признала", зато выставила список условий, от которых можно начать танцевать.

Скажу сразу для тех, кого коробит такой подход в церковной области, где, по их мнению, "да будет ваше да - да, а ваше нет - нет", то есть никаких торгов быть не может: это не торговля "небесной родиной", а довольно обычный раздел ее земных представительств. Обычно этот раздел происходит одним из двух способов: с помощью дипломатии и с помощью "зеленых человечков". Выбирайте.

Отчасти позиции Румынской и Кипрской ПЦ схожи: они обращают внимание на то обстоятельство, что искомое церковное единство не было достигнуто, обе церкви ни намеком не ставят это в вину ПЦУ, зато отмечают "особую роль" московской "сестры", обе церкви считают, что в случае затягивания конфликта нужно созвать общее собрание всех церквей. Так же как киприоты, румыны высказывают сомнения по поводу хиротоний, совершенных в расколе и под анафемой. Так же как кипрские, румынские епископы указывают на необходимость обеспечить религиозные права "русского этнического населения, которое поддерживает связи с Московским патриархатом".

Но у румын в Украине - свои интересы. И Синод не скрывает этого: больше всего его заботит судьба 127 приходов, которые хотят по-прежнему проводить службы и пользоваться богослужебными книгами на родном языке. Требования румынской стороны выписаны очень четко: епископы хотят получить письменные гарантии власти и руководства ПЦУ о том, что румынские общины смогут и дальше сохранять свою этническую самоидентификацию и связи со своим "зарубежным центром", а также смогут организоваться в Румынский викариат. Кстати отмечено, что Украинский викариат существует в Румынии с 1990 г.

Само то, что о судьбе "своих" приходов РуПЦ собирается договариваться именно со священноначалием ПЦУ, говорит о том, что ее воспринимают как вполне легитимную церковь. Румыны высказывают надежды, что с ПЦУ им будет проще договориться, чем с Московским патриархатом, который в Молдове - как и в Украине - стоит на страже интересов империи.

В общем, интрига проста: относительная "диаспорная" автономия румынских приходов в составе ПЦУ в обмен на голос в пользу украинской церкви. Предложение одновременно заманчивое и колючее. С одной стороны, это возможность "оторвать" от УПЦ МП 127 румынских приходов, которые присоединятся к ПЦУ. Но присоединятся только структурно, а по сути, будут крепить связи с Румынским патриархатом. Это довольно обычная практика. Но, учитывая сепаратистские настроения в этих западноукраинских землячествах, ситуация может оказаться довольно угрожающей.

Впрочем, до сих пор в румынских приходах УПЦ МП сепаратизм и москвофильство поддерживались вовсе не румынской стороной - они находятся под особым контролем и идеологической "накачкой" со стороны Москвы. Это еще один аргумент в пользу того, чтобы вывести эти приходы из-под влияния Москвы.

Впрочем, не Буковиной единой. У ПЦУ есть о чем поговорить с румынским церковным руководством и кроме 127 приходов. Ведь конечная цель румын - Молдавская православная церковь, которая в данное время находящаяся в единстве с Моспатриархатом. Автокефалия ПЦУ - важный прецедент для РумПЦ. Поскольку у них тоже есть спорные канонические территории с Моспатриархатом. То, что было сделано в Украине, может быть повторено в Молдове.

Вопрос о канонической принадлежности Молдовы не дает покоя Румынской ПЦ давно, и конфликты с Моспатриархией и ее местными филиалами возникают постоянно. РумПЦ давно ищет возможность "закрепиться" в Молдове. Была даже создана и какое-то время действовала Бессарабская митрополия РумПЦ, но промосковские власти под давлением Моспатриархии прекратили ее деятельность. Тогда патриарх Румынский поставил вопрос перед Моспатриархией о предоставлении автокефалии Молдавской ПЦ. Но получил, разумеется, категорический отказ.

Помимо прецедента и Буковины у ПЦУ есть еще кое-что, что может заинтересовать румын, - Восточно-Молдавская епархия УПЦ КП. Да, в Молдове тоже есть "наши", и у "наших" есть свои интересы и претензии на Молдавскую "каноническую территорию". На ее часть - Приднестровье, которое во времена оно якобы входило в состав исторической Киевской митрополии.

В Википедии в связи с этим, можно найти указание на то, что Приднестровье является "канонической территорией ПЦУ". Вместе с сотней буковинских приходов и молдавской епархией УПЦ КП складывается неплохой пакет акций.

Любопытно, что румынский Синод особенно интересовался статусом священнослужителей с "сомнительным" рукоположением, которые действуют "на Западе". То есть можно предположить, что интересовала их, главным образом, Молдова и конкретно Восточно-молдавская епархия ПЦУ. Она "чья" и в каком каноническом статусе? Если она входит в число "зарубежных украинских епархий", то, согласно Томосу, она переходит в состав Вселенского патриархата. А значит, появляется новая тема для разговора между Вселенским и Румынским патриархами. В РумПЦ уже давали понять, что их устраивает автокефалия Молдавской ПЦ. Что на это скажет Вселенский патриарх, у которого сейчас "на руках" Украина, а впереди - схватка за Македонию и, возможно, Черногорию. Ему очень нужны союзники...

С точки зрения такой перспективы особенно интересны формулировки Синода касательно украинских приходов, которые остаются в единстве с Москвой. Так же как киприоты, румыны не называют эти приходы "украинской церковью" и акцентируются на их этнической принадлежности. Румыны прямо говорят о церкви МП как о церкви для "этнических русских". Которых в Украине, конечно, "много", но они не представляют собой "украинскую церковь". Эта риторическая уловка также, возможно, еще понадобится румынам - когда дело дойдет до автокефалии церкви Молдовы, за которую Моспатриархия тоже, несомненно, будет "стоять в истине" до последней капли чужой крови.

В отличие от румын, никаких сюрпризов не преподнесли другие бывшие участники соцлагеря: Польская ПЦ, Сербская ПЦ и ПЦ чешских и словацких земель в одну дуду заявляют, что с ПЦУ не смирятся. Симптоматично: эти отказы сформулированы быстро, без долгих раздумий, взвешиваний и предложений "подождать-посмотреть". Польские епископы постарались отделаться округлыми формулировками в том смысле, что мы в принципе "за", но мы "против", что украинская церковь, конечно, "имеет право", но все сделано так ужасно неправильно... Что же до сербов, то у них есть свои болевые точки: Македонская церковь (церковь Охрида) для Сербской ПЦ - как Киевская кафедра для Московской патриархии. "Исток", "крещальная купель", "откуда есть пошла..." и т. д. Вообще-то церковь Охрида для всего славянского православия - "исток" и "откуда есть пошла...". Но от этого потеря Сербской ПЦ только больнее.

До сих пор хранит интригу Грузинская церковь. Слухи о том, "поддержит" или "не поддержит" пока довольно противоречивые. Так же как от болгар, чьи епископские голоса поделились почти пополам, с перевесом в один голос в пользу ПЦУ. Что же до грузин, мы пока питаемся одними только слухами. Официального решения все еще нет.

А потому за сердца грузин имеет смысл побороться. В связи с этим на днях в Грузию отправилась группа наиболее внятных сотрудников Киевской митрополии - управделами митрополит Антоний Паканич и замглавы информационного ведомства УПЦ МП протоиерей Николай Данилевич. Разумеется, в сопровождении олигарха Вадима Новинского - кажется, без него теперь ни одна делегация УПЦ МП шагу ступить не может. С одной стороны, понятно: кто-то должен и дорогу оплатить, и обед в хорошем ресторане. С другой, человек-то занятый - народный депутат, бизнесмен, а мотается по церковной линии, как мелкий порученец. Мог бы просто командировочные выписать.

Что ж, вопросу признания ПЦУ придают огромное значение в Москве. Там вовсе не считают, что "все пропало". Впереди еще не один раунд борьбы за Украину. Хорошо, если в Киевской митрополии ПЦУ это понимают хотя бы в половину так ясно, как в офисе Новинского.