Утомленные Пушилиным. Сделают ли взрывы в Донецке Кацмана «народным героем»

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.



На минувшей неделе на оккупированной части Донетчины произошло два примечательных события, взаимно связанных между собой, - взрывы в центре Донецка и знаковый арест активного боевика. Так, утром 18 февраля неподалеку от зданий, где ныне располагается российская оккупационная администрация в ОРДО во главе с Пушилиным, прогремело аж три взрыва, правда, без каких-либо существенных последствий, не считая нескольких разбитых стекол в ближайших домах. Первая версия происшествия со стороны местных и российских пропагандистов была сенсационная - "центр Донецка подвергся бомбардировке с дронов", однако почти сразу же выяснилось, что были взорваны три самодельных безоболочных взрывных устройства, обернутых в медную фольгу, причем подальше от реально людного места. И выглядело все это совсем не как "работа украинской ДРГ", а неким простецким предупреждением "властям" от своих же.

На следующий день,19 февраля, стало известно, что "на подвал" забрали не абы кого, а чуть ли не главного некогда "разведчика ДНР" Петрова по кличке Кацман по обвинению в хранении взрывоопасных веществ. И есть все основания полагать, что на этого индивида вполне могут списать "подготовку теракта", к тому же, судя по публичной критике Петровым-Кацманом Пушилина и его камарильи, это вполне может быть правдой. Пока же арестанта таки выпустили на волю дожидаться "суда" в начале марта, видимо, у Петрова все же есть собственная "крыша", защищающая его от грубых пушилинских чисток.

Да и недовольство неисполнением Пушилиным своих "предвыборных обещаний", усиленное недавним "крышепадом", захламлением улиц мусором и стремительным ухудшением экономического положения людей, имеет в ОРДО явные тенденции к росту. При этом данный тренд заметен настолько, что любой подозреваемый в покушении на действующего "главу ДНР" автоматически превращается в глазах жителей "народной республики" практически в "народного героя". Чтобы хоть как-то отвлечь внимание публики от глобального недовольства им любимым в оккупированных районах Донецкой области, Пушилин решил сменить тему, выступив со специальным заявлением по поводу предстоящих в Украине президентских выборов, выразив "готовность к переговорам и возобновлению прямого диалога с Киевом". Плюс все выглядело не личной его пиар-инициативой - подобные выступления и так были загодя запланированы Кремлем для своих ОРДЛО-марионеток.

"Оговорка по Фрейду" Пасечника

Кстати, о предварительной подготовке в Москве спичей для донбасских гауляйтеров свидетельствует факт того, что параллельно с Пушилиным в тот же день в аналогичном стиле прозвучало заявление и главаря российской оккупационной администрации в ОРЛО Пасечника. В нем он также объявил: "Со своей стороны, готов открыто и напрямую разговаривать с Киевом, с любой нынешней и пришедшей на ее смену властью, ради мира на нашей земле, ради наших детей и их будущего".

Но весь этот пафос был в финале, зато начиналось заявление достаточно оригинально - будто такого квазигосударственного образования, как ЛНР, нет и в помине. "Проходящая в Украине президентская кампания в очередной раз показывает, что жителям Луганщины отказывают в праве на определение своей судьбы. Тем из них, кто живет на территории Луганской области, не дают выдвинуть своих кандидатов на выборах, отказывают в праве на защиту, праве быть услышанными", - сумбурно отрапортовал экс-полковник СБУ, а ныне "генерал-майор МГБ ЛНР" Пасечник.

Лозунг "Услышьте Донбасс", конечно, не нов, впрочем, он уже несколько призабыт с весны 2014 г., когда российская оккупация ОРДЛО только начиналась и еще не привела к тысячам своих жертв. И вот теперь данную агитку из нафталина вытащил не лишь бы кто, а сам ФСБ-смотрящий за оккупированной Луганщиной. Тем самым Пасечник, де-факто "оговорившись по Фрейду", дал всем четко понять, что даже для него как "главы ЛНР" и также его московских хозяев данная псевдонародная квазиреспублика является обычным фейком. А Луганская область так и остается Луганской областью, просто отдельные персонажи хотят, чтобы она вечно висела мертвым грузом на теле всей Украины.

Миллионные штрафы за украинские товары

Насколько оккупационные "власти" действительно готовы вести хоть какой-то диалог с Киевом, становится понятно при рассмотрении реальных фактов нынешнего положения вещей в оккупации. Например, на минувшей неделе все ОРДО поразили случаи выписывания обновленным после сбежавшего Тимофеева-Ташкента "минсдохом ДНР" заоблачных штрафов для местных предпринимателей, продающих украинские товары.

Поводом для тотальных "шмонов" маленьких магазинчиков и мест на рынках Донецка и округи стали якобы требования тамошних "налоговиков" отражать в отчетности выдачу зарплаты своим работникам минимум в 10 тыс. руб., что для мелких предпринимателей в ОРДО само по себе более чем неподъемно. Однако на самом деле "минсдохи" просто искали наличие в продаже разнообразных украинских товаров, а тем торговцам, у кого таковые имелись, выписывались штрафы по три миллиона рублей.

Само собой, подобная практика вызвала всеобщее негодование, причем как у продавцов, так и у покупателей. Первые под прессом такой новоиспеченной дани лишаются любых перспектив для своих мелких бизнесов хоть как-то выживать в нынешних условиях, поэтому в очень скором времени на месте большинства местных ларьков и рыночных рядов будет зиять элементарная пустота. А для вторых, и так недовольных завезенными на оккупированный Донбасс низкокачественными российскими продуктами, теперь единственный выход - это выстраиваться в еще большие очереди на КПВВ. Иначе в буквальном смысле можно выкладывать зубы на пустые магазинные полки.