Утомленные Пушилиным. Сделают ли взрывы в Донецке Кацмана «народным героем»

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Утомленные Пушилиным. Сделают ли взрывы в Донецке Кацмана «народным героем»

07:52 25.02.2019 |

Политика

 Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

На минувшей неделе на оккупированной части Донетчины произошло два примечательных события, взаимно связанных между собой, - взрывы в центре Донецка и знаковый арест активного боевика. Так, утром 18 февраля неподалеку от зданий, где ныне располагается российская оккупационная администрация в ОРДО во главе с Пушилиным, прогремело аж три взрыва, правда, без каких-либо существенных последствий, не считая нескольких разбитых стекол в ближайших домах. Первая версия происшествия со стороны местных и российских пропагандистов была сенсационная - "центр Донецка подвергся бомбардировке с дронов", однако почти сразу же выяснилось, что были взорваны три самодельных безоболочных взрывных устройства, обернутых в медную фольгу, причем подальше от реально людного места. И выглядело все это совсем не как "работа украинской ДРГ", а неким простецким предупреждением "властям" от своих же.

На следующий день,19 февраля, стало известно, что "на подвал" забрали не абы кого, а чуть ли не главного некогда "разведчика ДНР" Петрова по кличке Кацман по обвинению в хранении взрывоопасных веществ. И есть все основания полагать, что на этого индивида вполне могут списать "подготовку теракта", к тому же, судя по публичной критике Петровым-Кацманом Пушилина и его камарильи, это вполне может быть правдой. Пока же арестанта таки выпустили на волю дожидаться "суда" в начале марта, видимо, у Петрова все же есть собственная "крыша", защищающая его от грубых пушилинских чисток.

Да и недовольство неисполнением Пушилиным своих "предвыборных обещаний", усиленное недавним "крышепадом", захламлением улиц мусором и стремительным ухудшением экономического положения людей, имеет в ОРДО явные тенденции к росту. При этом данный тренд заметен настолько, что любой подозреваемый в покушении на действующего "главу ДНР" автоматически превращается в глазах жителей "народной республики" практически в "народного героя". Чтобы хоть как-то отвлечь внимание публики от глобального недовольства им любимым в оккупированных районах Донецкой области, Пушилин решил сменить тему, выступив со специальным заявлением по поводу предстоящих в Украине президентских выборов, выразив "готовность к переговорам и возобновлению прямого диалога с Киевом". Плюс все выглядело не личной его пиар-инициативой - подобные выступления и так были загодя запланированы Кремлем для своих ОРДЛО-марионеток.

"Оговорка по Фрейду" Пасечника

Кстати, о предварительной подготовке в Москве спичей для донбасских гауляйтеров свидетельствует факт того, что параллельно с Пушилиным в тот же день в аналогичном стиле прозвучало заявление и главаря российской оккупационной администрации в ОРЛО Пасечника. В нем он также объявил: "Со своей стороны, готов открыто и напрямую разговаривать с Киевом, с любой нынешней и пришедшей на ее смену властью, ради мира на нашей земле, ради наших детей и их будущего".

Но весь этот пафос был в финале, зато начиналось заявление достаточно оригинально - будто такого квазигосударственного образования, как ЛНР, нет и в помине. "Проходящая в Украине президентская кампания в очередной раз показывает, что жителям Луганщины отказывают в праве на определение своей судьбы. Тем из них, кто живет на территории Луганской области, не дают выдвинуть своих кандидатов на выборах, отказывают в праве на защиту, праве быть услышанными", - сумбурно отрапортовал экс-полковник СБУ, а ныне "генерал-майор МГБ ЛНР" Пасечник.

Лозунг "Услышьте Донбасс", конечно, не нов, впрочем, он уже несколько призабыт с весны 2014 г., когда российская оккупация ОРДЛО только начиналась и еще не привела к тысячам своих жертв. И вот теперь данную агитку из нафталина вытащил не лишь бы кто, а сам ФСБ-смотрящий за оккупированной Луганщиной. Тем самым Пасечник, де-факто "оговорившись по Фрейду", дал всем четко понять, что даже для него как "главы ЛНР" и также его московских хозяев данная псевдонародная квазиреспублика является обычным фейком. А Луганская область так и остается Луганской областью, просто отдельные персонажи хотят, чтобы она вечно висела мертвым грузом на теле всей Украины.

Миллионные штрафы за украинские товары

Насколько оккупационные "власти" действительно готовы вести хоть какой-то диалог с Киевом, становится понятно при рассмотрении реальных фактов нынешнего положения вещей в оккупации. Например, на минувшей неделе все ОРДО поразили случаи выписывания обновленным после сбежавшего Тимофеева-Ташкента "минсдохом ДНР" заоблачных штрафов для местных предпринимателей, продающих украинские товары.

Поводом для тотальных "шмонов" маленьких магазинчиков и мест на рынках Донецка и округи стали якобы требования тамошних "налоговиков" отражать в отчетности выдачу зарплаты своим работникам минимум в 10 тыс. руб., что для мелких предпринимателей в ОРДО само по себе более чем неподъемно. Однако на самом деле "минсдохи" просто искали наличие в продаже разнообразных украинских товаров, а тем торговцам, у кого таковые имелись, выписывались штрафы по три миллиона рублей.

Само собой, подобная практика вызвала всеобщее негодование, причем как у продавцов, так и у покупателей. Первые под прессом такой новоиспеченной дани лишаются любых перспектив для своих мелких бизнесов хоть как-то выживать в нынешних условиях, поэтому в очень скором времени на месте большинства местных ларьков и рыночных рядов будет зиять элементарная пустота. А для вторых, и так недовольных завезенными на оккупированный Донбасс низкокачественными российскими продуктами, теперь единственный выход - это выстраиваться в еще большие очереди на КПВВ. Иначе в буквальном смысле можно выкладывать зубы на пустые магазинные полки.
 

ПО РУБРИКАМ

12:45 Курсы валют по карточным операциям на 25.02.19

12:31 Справочный курс гривни вырос на 1,88 коп. до 26,9986 грн

11:53 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 25.02.19

11:50 Остатки средств на корсчетах банков 25.02.19

11:40 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 22.02.19

11:36 Биржи Китая закрылись ростом более чем на 5% на решении Трампа отсрочить повышение пошлин

10:34 В 2018 НБУ нарастил активы на 2,4% до 1,1 трлн гривен

10:23 НБУ продал 22 февраля банкам депозитные сертификаты на 54,2 млрд гривен

10:15 21 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $0,8 млн до $294,3 млн

07:58 Золото слабо дорожает 25 февраля на незначительном ослаблении доллара

07:44 Доллар 25 февраля слабо меняется к евро и иене после решения США по пошлинам на товары из КНР

07:19 Биржи США закрылись 22 февраля в плюсе на ожидании итогов переговоров с Китаем

22.02 Курс доллара на межбанке за рабочую неделю с 18 февраля просел на 22 копейки

22.02 Индекс ПФТС 22 февраля у вернулся в «красную зону»

22.02 Депозитные ставки для физлиц 22.02.19

• дальше…

11:03 Минюст не намерен отменять дополнительное тестирование нотариусов и обвиняет Нотариальную палату в давлении

10:59 Поступления в госбюджет от растаможки автомобилей с иностранной регистрацией составили 13,6 млрд гривен

10:49 Украина снизила запасы газа в ПХГ на 42% до 10 млрд куб. м с начала сезона отбора газа

10:34 В 2018 НБУ нарастил активы на 2,4% до 1,1 трлн гривен

09:39 Украинцы примут участие в разработке нового беспилотного бомбардировщика

09:37 Украина перестала быть главным поставщиком мигрантов в Россию

09:23 Порошенко раскритиковал налоговую атаку Ревы на малый бизнес

07:58 Золото слабо дорожает 25 февраля на незначительном ослаблении доллара

07:38 Нефть 25 февраля торгуется в районе максимума с осени 2018 г на торговых новостях

22.02 Максимом Нефьодов: Украина сейчас недополучает иностранных инвестиций на душу населения к объему ВВП

• дальше…

11:32 Из-за нехватки продовольствия Северная Корея обратилась за помощью к ООН

11:26 Евросоюз готовит ответные меры на возможные пошлины США

11:11 Трамп предложил должность постпреда в ООН послу США в Канаде

09:37 Украина перестала быть главным поставщиком мигрантов в Россию

08:35 Госсекретарь США: «Дни пребывания Мадуро у власти в Венесуэле сочтены»

08:26 Венесуэльские военные обстреляли грузовики с гумпомощью

08:23 В Кашмире растет угроза военного столкновения между Индией и Пакистаном

08:16 Оппозиция Италии требует от властей ответить на обвинения в связях Сальвини с Кремлем

08:12 Партия Додона лидирует на выборах в Молдавии

08:05 The Guardian сообщила о возможной отсрочке «Брекзита» на два года

07:26 Трамп пообещал отложить введение штрафных пошлин в отношении Китая

22.02 Страны ЕС не достигли компромисса в споре о торговых переговорах с США

22.02 Японский министр извинился перед парламентом за трехминутное опоздание

22.02 Турция разведает на углеводороды акваторию Кипра

22.02 В Китае происходит бум корпоративных заимствований - WSJ

• дальше…

22.02 Спрос на квартиры в Киеве упал из-за выборов

22.02 В 2018 вакантность торговой недвижимости в Киеве повысилась на 0,8 п.п. до 5,8%, - NAI Ukraine

22.02 У украинцев в апреле будет пять выходных подряд

21.02 Киев занял первую строчку в рейтинге туристических городов Европы для бюджетного путешествия

21.02 Объем заявленных к вводу в 2020-21гг офисных площадей в Киеве составляет 0,4 млн кв. м - Colliers

20.02 На крышах ТРЦ можно будет размещать парковки

20.02 «Дома Войцеховского» арестованы. Что ждет инвесторов?

20.02 Нардеп Ефимов оформил «вертолетную площадку Януковича» на маму

20.02 3 года до счастья. Тарас Чорновил о светлом будущем Украины и преградах на пути к нему

18.02 В Киеве суд арестовал 14 домов

18.02 В Украине появится еще один международный аэропорт

15.02 Костюмы «Воронин» больше не шьют в Киеве

14.02 Пассажиры экспресса в «Борисполь», которые опаздывают на самолет, будут проходить упрощенную регистрацию

13.02 В Киеве планируют построить пять новых станций метро

13.02 В Украине в 2018г создали 49 фильмов, начали производство 15 телесериалов - Гройсман

• дальше…

11:03 Минюст не намерен отменять дополнительное тестирование нотариусов и обвиняет Нотариальную палату в давлении

10:38 Экс-глава Генштаба Замана задержан по подозрению в госизмене

09:47 Координатор ООН: Нужно напоминать миру о конфликте в Украине

08:50 Процесс признания ПЦУ поместными православными церквями - следующая большая интрига в истории с Томосом об автокефалии

07:52 Утомленные Пушилиным. Сделают ли взрывы в Донецке Кацмана «народным героем»

22.02 Тяжелый перелом. Выйдут ли украинцы на Третий майдан за «Юлиными тысячами»

22.02 В суд передано дело министра Омеляна, подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации - НАБУ

22.02 Помножен на ноль Зеленским. Почему Бойко на парламентских выборах заменит Медведчук

22.02 Убийца беспилотников. На что способна украинская антидроновая винтовка

21.02 Ответный удар. Как Тимошенко убеждают отказаться от «грязной борьбы»

21.02 Как Порошенко перед выборами поставит Тимошенко и Ляшко в языковой угол

21.02 ИФ: Координировал и финансировал «избирательную пирамиду» народный депутат из фракции «Батькивщина» Валерий Дубиль

21.02 Рейтинги выборов: Как Порошенко делает с Тимошенко «третью непроходную»

20.02 «Борисфен», «Гром» и «Сапсан»: Чем Украина сможет накрыть Москву

20.02 Послы ЕС согласовали продление санкций против России

• дальше…

09:18 Microsoft представила очки смешанной реальности HoloLens 2

22.02 У пользователей Android-версии приложения Nike Adapt возникли трудности с подключением к кроссовкам

22.02 Тесты Xiaomi Mi 9 подтвердили существенный рост времени автономной работы

22.02 В Германии робот-парфюмер составляет новые ароматы

22.02 В Германии первыми взялись за «Русскую прачечную»

21.02 Какими станут собеседования будущего

21.02 Apple и Goldman Sachs совместно выпустят кредитную карту, связанную с iPhone

21.02 Google запустил YouTubeKids в Украине

21.02 12 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флэш-памяти и не только. Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 представлены официально

21.02 Складной Samsung Galaxy Fold открыл новую категорию смартфонов

20.02 Резервный аккумулятор Xiaomi поддерживает беспроводную зарядку

20.02 Анонсирован Xiaomi Mi 9 - самый красивый и мощный смартфон бренда

20.02 Дебют Vivo V15 Pro: смартфон с камерой-перископом и экраном без рамок

19.02 Количество электромобилей в мире в 2018 году выросло на 64% до 5,6 млн

19.02 Citroen показал «самый маленький» электрокроссовер

• дальше…

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно