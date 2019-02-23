Курс доллара на межбанке за рабочую неделю с 18 февраля просел на 22 копейки

Елена Лысенко / UBR.ua

Валютчики перед выходными снова чуть-чуть опустили курс доллара: по итогам торгов на межбанке 22 февраля, он потерял 4 копейки, и закрепился в рамках 27,0-27,02 грн./$, сообщилначальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Совокупно за неделю «американец» потерял 22 копейки.

Безналичная торговля шла не очень активно. Финансисты отмечали снижения и спроса, и предложения валюты.

«Сегодняшний сценарий торгов был похож на вчерашний, с поправкой на малообъемный пятничный рынок: утреннее превышение предложения над спросом привело к снижению котировок, затем баланс выровнялся, стабилизировав котировки чуть выше психологического индикатора 27 грн./$», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Казначеи рассказывали, что Нацбанк выкупал валюту по 27,0 грн./$, но, говорят, приобрел совсем небольшой объем - до $5 млн.

Благодаря межбанку немного уменьшилась стоимость наличного доллара.

«Наличный рынок открылся котировками 27,05-27,10 грн./$, к середине дня они снизились до 27,04-27,05 грн./$», - рассказал Куринной.

На следующей неделе финансисты ждут крупных выплат бизнесу по возмещениям НДС, и именно к этому привязывают свои прогнозы по курсу. Обычно экспортеры резко сокращают валютные продажи, как только им на счета поступает крупная масса гривны.

«Думаю, в понедельник безналичная торговля начнется в рамках 27,0-27,05 грн./$. А дальнейшее движение будет зависеть от выплат Госказначейства по НДС. Если поступит информация о крупных (миллиардных) перечислениях, доллар может дорожать. И может двигаться вниз, если на рынок не будет давить гривневая ликвидность», - считает Гриненко.

Олег Куринной ждет 25 февраля валютную торговлю в рамках 27,00-27,10 грн./$.