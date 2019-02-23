Тяжелый перелом. Выйдут ли украинцы на Третий майдан за «Юлиными тысячами»

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

В президентской кампании кандидата Юлии Тимошенко сейчас тяжелый переломный момент.

О тяжести перелома можно судить по тому, какое средство Юлия Владимировна придумала для исправления ситуации. 22 февраля она собрала пресс-конференцию и объявила на всю Украину, что в случае победы на выборах вернет вкладчикам Сбербанка СССР все их сбережения.

Трехкратный кандидат в президенты Тимошенко напомнила, что во времена своего премьерства она начала возвращать вкладчикам Сбербанка СССР их сбережения (так называемую "Юлину тысячу"). "Хочу сказать, что после того, как мы выиграем президентские выборы, все, что нам не дали тогда вернуть людям, мы вернем все до последней копейки. И более того, еще и проиндексируем то, что у людей нечестно забрали".

Номинальную стоимость этого обещания прикинуть нетрудно. Украина имеет обязательства перед вкладчиками Сбербанка СССР на 107,65 млрд грн. Такие данные содержались в оборотно-сальдовом балансе Ощадбанка по состоянию на 1 сентября 2017 г. Если индексировать на инфляцию за последние девять лет (2010-2018), когда Тимошенко не была премьером, то эта сумма должна превратиться в более чем 307 млрд грн. Это более четверти (27,6%) всех расходов госбюджета Украины на 2019 г. Не слабый такой "подкуп избирателей" (конечно, формально это никакой не подкуп, а всего лишь предвыборное обещание) за счет госбюджета.

Но это только номинальная стоимость. Реальная же цена будет намного выше, причем заплатить ее придется всем гражданам и экономике в целом. В эту цену войдет прекращение сотрудничества с МВФ, который, конечно, не захочет финансировать подобные прожекты. Деньги придется черпать из валютных резервов НБУ, а когда они исчерпаются - занимать на внешних рынках в твердой валюте под высокие проценты. Гривня, естественно, обесценится, цены подскочат вместе с долларом - и "Юлины тысячи" проедятся счастливыми получателями столь же быстро, как в свое время "Юлина тысяча". При этом государству (то есть всем нам) придется жестко экономить на всех других статьях госрасходов - на армии, на строительстве дорог и т.д.

Впрочем, не будем больше о страшном для нас и вернемся к тому, что пугает Тимошенко. Ради чего она, собственно, решила реинкарнировать "Юлины тысячи", да еще и с трехкратной индексацией?

На самом деле в предвыборной кампании Юлии Владимировны случился даже не один тяжелый перелом, а сразу два. И на оба она, как смогла, отреагировала на той же пресс-конференции.

Во-первых, это перелом по фамилии Зеленский. Он означает, что Тимошенко вообще может не попасть во второй тур президентских выборов. И Юлия Владимировна эту опасность осознала очень четко. Отвечая на вопрос о своем отношении к Зеленскому, она выдала целую тираду о том, как опасно избирать этого кандидата, и назвала его "экспериментом, который несовместим с жизнью Украины". Кстати, еще недавно Юлия Тимошенко подписывала на канале Игоря Коломойского меморандум о честных выборах с другими кандидатами, в частности с Зеленским (тот, правда, подпись поставил позже и заочно), и тогда она ничего плохого в участии комика в президентских выборах не говорила.

Во-вторых, это перелом в пиар-войне вокруг темы фальсификации выборов. И заодно перелом в "схватке силовиков". Традиционно фальсификация выборов считается прерогативой власти. Но 21 февраля Генпрокуратура объявила, что под ее процессуальным руководством в различных регионах Украины сотрудниками ГБР и СБУ проведено более 50 санкционированных судами обысков, в ходе которых изъяты наличные средства в иностранной и национальной валюте, а также черновые записи, свидетельствующие о преступной деятельности с целью массового подкупа избирателей и фальсификации результатов президентских выборов. ГПУ специально подчеркнула, что обыски были санкционированы судом.

Вскоре всплыли фамилии народных депутатов из фракции "Батьківщини", якобы фигурирующих в этом деле: Руслан Богдан и Валерий Дубиль. Тимошенко встала за них горой: "Это честные люди, они борются вместе со мной, чтобы эта система рухнула. И если кто-то прикоснулся к их имени, мы пойдем в суд и будем отстаивать, чтобы их имя не замешивали в этих политических мясорубках".

Также она заявила, что все это - "провокация" СБУ и генпрокурора Юрия Луценко. И выдвинула встречное обвинение, насчитав якобы целых пять схем подкупа избирателей штабом Петра Порошенко. Одна даже намекнула на третий Майдан, анонсировав, что может возникнуть ситуация, когда "украинцам придется снова защищать свой выбор".

Однако документальных подтверждений своим обвинениям в адрес штаба Порошенко она не привела. Правда, 21 февраля, как раз тогда, когда СБУ и ГБР проводили более 50 обысков в структурах, вроде бы связанных с "Батьківщиною", Нацполиция провела один обыск в Сумах в структуре, вроде бы связанной с БПП. Но никаких документов, изобличающих подготовку фальсификаций, полицейским найти не удалось. Более того, этот обыск проводился без санкции суда, что стало основанием для прокуратуры возбудить уголовное дело против сотрудников Нацполиции. А задержанные деятели БПП были отпущены.

Можно сколько угодно говорить о том, что на этих выборах различными схемами пользуются любые штабы. Но конкретно для штаба Тимошенко полсотни обысков оказались очень серьезным ударом. Достаточно представить себе, что чувствуют сейчас тысячи людей, которые думали подзаработать на Тимошенко и после второго тура отдохнуть где-то за морем. А вместо этого оказались перед перспективой отдохнуть в СИЗО.

Короче, энтузиазм в пирамидальных структурах "Батьківщини" резко убавился. А тут еще и Зеленский, из-за которого второй тур может пройти вообще без Тимошенко - а значит, и заработать на нем не получится.

Вот Тимошенко и решила поднять ставки, обратившись с деловым предложением прямо к народу. Мол, я вам - "Юлины тысячи", а вы мне - президентство.