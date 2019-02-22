Помножен на ноль Зеленским. Почему Бойко на парламентских выборах заменит Медведчук

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Помножен на ноль Зеленским. Почему Бойко на парламентских выборах заменит Медведчук

09:21 22.02.2019 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Союз Бойко с Рабиновичем и Медведчуком был бурным, но не долгим. И теперь он сам и возглавляемый им «Оппоблок» превратились для Кремля в отработанный материал.

На старте избирательной кампании одной из главных интриг считалось, кто выйдет с Петром Порошенко во второй тур: Юлия Тимошенко или Юрий Бойко. Также много говорилось о том, что выход Бойко во второй тур - это для Кремля задача-максимум, ради выполнения которой он не будет жалеть ресурсов.

Но в феврале все это разом сломалось. С одной стороны, шансы Бойко выйти во второй тур помножил на ноль Владимир Зеленский, который прочно обосновался в тройке лидеров и стал серьезной головной болью для Тимошенко. "Слуга народа" сумел переманить значительную часть электората как Тимошенко, так и Бойко, причем для пророссийски настроенных избирателей он стал, по сути, новым кумиром. Им придает задора то, что некоторые социологи прочат Зеленскому не просто выход во второй тур, а даже победу, на которую Бойко не мог рассчитывать при любом раскладе. И многие бывшие сторонники "сине-белых", по инерции собравшиеся было голосовать за Бойко, теперь решили ставить на Зеленского именно как на потенциального победителя.

Со своей стороны, Бойко сдает позиции без боя. Казалось бы, он должен был бы радикально перестроить свою кампанию, чтобы постараться вернуть себе лидерство на пророссийском электоральном поле. Но нет - он продолжает повторять стандартные лозунги (о пенсиях, тарифах, медреформе и т. п.), которые есть у множества других кандидатов, включая Тимошенко и Ляшко. Свои предвыборные поездки Бойко ограничил линией Харьков- Днепр-Запорожье, проводя в восточных областях скучные, никого не зажигающие встречи с группками избирателей и партактивом "Оппоблока". Похоже, он сосредоточился на том, чтобы удержать свой ядерный электорат из числа пенсионеров, ностальгирующих по СССР. И своей задачей-максимум он видит набрать больше, чем другие откровенно пророссийские кандидаты, такие как Александр Вилкул и Евгений Мураев. Возможно, Бойко надеется, что в таком случае возглавляемый им "Оппоблок" станет безальтернативным вариантом на роль кремлевского фаворита на выборах в Верховную Раду осенью этого года.

Однако и со стороны Кремля не видно никакой паники из-за того, что Бойко гарантированно пролетает мимо второго тура. Наоборот, судя по реакции российских пропагандистских ресурсов, в Кремле очень даже позитивно восприняли феномен Зеленского и готовы всячески помогать этому кандидату. Более того, сегодня Зеленский просто находка для Кремля. Дело даже не в готовности "становиться на колени перед Путиным" или принимать любые компромиссы по Донбассу и Крыму, это скорее приятный риторический бонус, а в первую очередь в том, что в случае победы комика на президентских выборах в Украине гарантированно начнется политический бардак, что России, собственно, и нужно.

Что же касается Бойко, то он может оказаться для Кремля отработанным материалом - вместе со всем своим "Оппоблоком". Тем более, что особенной любви к "газовикам" в Кремле не испытывают уже очень давно, и не могут полностью доверять. Так что на парламентских выборах у Кремля будет совсем другой фаворит.

Конечно, можно назвать это досужими домыслами. Но есть один интересный факт в подтверждение этой версии. 25 января ЦИК зарегистрировала доверенным лицом кандидата Бойко в едином общегосударственном избирательном округе председателя партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадима Рабиновича. Рабинович активно участвовал в предвыборной кампании Бойко, а сайт партии Рабиновича и Медведчука (он является главой политсовета партии) активно пиарил этого кандидата. Так было вплоть до 11 февраля - в тот день Рабинович организовал для Бойко предвыборную экскурсию по своему родному Харькову и области. А уже на следующий день звезды в Кремле переменились, Рабинович порвал отношения с Бойко, и тот подал в ЦИК заявление об отзыве Рабиновича из своих доверенных лиц (эта просьба была удовлетворена ЦИК 15 февраля). Вскоре сайт "За життя" в своих новостях вообще перестал упоминать о Бойко и сосредоточился на пиаре Рабиновича и Медведчука.

Вполне вероятно, именно партия Рабиновича-Медведчука будет главным кремлевским политпроектом на осенних выборах в Верховную Раду. И в списке этой партии не найдется места ни для Бойко, ни для прочего балласта из "Оппоблока". Кстати, обратно в союз с ахметовцами (во главе с Вилкулом) их тоже не возьмут.
 

ПО РУБРИКАМ

11:46 В 2018 доля безналичных расчетов платежными картами увеличилась на 5,8 п.п. до 45,1%

11:28 Курсы валют по карточным операциям на 22.02.19

10:09 НБУ продал 21 февраля банкам депозитные сертификаты на 8 млрд гривен

09:56 20 февраля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $30,3 млн до $295,1 млн

09:52 Остатки средств на корсчетах банков 22.02.19

09:49 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 23.02.19

08:32 Золото слабо дешевеет 23 февраля на незначительном укреплении доллара

08:00 Курс доллара стабилизируется к евро и иене 22 февраля после снижения днем ранее

07:48 Биржи АТР 22 февраля меняются разнонаправленно вслед за рынком США и из-за торговой неопределенности

07:44 Индексы США снизились 21 февраля на фоне внутренней статистики

21.02 Нацбанк поддержал доллар 21 февраля. Его курс на межбанке перестал падать

21.02 Apple и Goldman Sachs совместно выпустят кредитную карту, связанную с iPhone

21.02 Mastercard опровергает повышение абонплаты для украинских банков

21.02 Индекс ПФТС 21 февраля скорректировался вверх

21.02 НБУ инициировал судебные иски к поручителям по кредитам рефинансирования на 37 млрд гривен

• дальше…

11:46 В 2018 доля безналичных расчетов платежными картами увеличилась на 5,8 п.п. до 45,1%

07:54 Нефть дешевеет 22 февраля на данных о рекордно высокой добыче в США

21.02 ЕБА о детенизации рынка труда: нужно модернизировать Трудовой кодекс, а потом браться за ФЛП

21.02 НАБУ поможет Фонду госимущества отсекать российских покупателей

21.02 Оптовые цены СУГ 21 февраля усилили рост

21.02 В 2018 Украина импортировала 10,4 млрд куб. м газа на $3,1 млрд, - Госстат

21.02 Объем заявленных к вводу в 2020-21гг офисных площадей в Киеве составляет 0,4 млн кв. м - Colliers

21.02 Кабмин разрешил вывозить опасные отходы на утилизацию за границу

21.02 Кабмин утвердил предельный объем кредита под частичную гарантию ВБ в $630 млн и предельную ставку - 5,9% годовых

21.02 Цены на нефть 21 февраля растут и находятся на максимумах с ноября, Brent выше $67 за баррель

• дальше…

09:39 Германия пытается помешать США и Британии вооружать Саудовскую Аравию

09:05 В Германии первыми взялись за «Русскую прачечную»

08:24 США намерены оставить в Сирии около 200 военнослужащих

08:20 Bellingcat рассказала, как нашла третьего вероятного отравителя Скрипалей

08:13 Вице-президент Бразилии назвал бессмысленным возможное военное вторжение США в Венесуэлу

08:07 Венесуэла перекрывает границу с Бразилией

21.02 Трамп связал пошлины на авто из ЕС с результатом торговых переговоров

21.02 Президент Казахстана отправил правительство в отставку

21.02 Азербайджан значительно увеличит добычу газа

21.02 ЦБ Китая: быстрый рост вексельного финансирования помогает реальной экономике

21.02 Как изменение Газовой директивы ЕС повлияет на «Северный поток-2»

21.02 Fitch поместило рейтинг Великобритании на пересмотр с «негативным» прогнозом

21.02 Правительство Венесуэлы запретило судам покидать порты

21.02 ФРС США будет придерживаться «терпеливой» монетарной политики из-за растущих рисков

20.02 Польша начала строить канал через Вислинскую косу

• дальше…

11:38 У украинцев в апреле будет пять выходных подряд

21.02 Киев занял первую строчку в рейтинге туристических городов Европы для бюджетного путешествия

21.02 Объем заявленных к вводу в 2020-21гг офисных площадей в Киеве составляет 0,4 млн кв. м - Colliers

20.02 На крышах ТРЦ можно будет размещать парковки

20.02 «Дома Войцеховского» арестованы. Что ждет инвесторов?

20.02 Нардеп Ефимов оформил «вертолетную площадку Януковича» на маму

20.02 3 года до счастья. Тарас Чорновил о светлом будущем Украины и преградах на пути к нему

18.02 В Киеве суд арестовал 14 домов

18.02 В Украине появится еще один международный аэропорт

15.02 Костюмы «Воронин» больше не шьют в Киеве

14.02 Пассажиры экспресса в «Борисполь», которые опаздывают на самолет, будут проходить упрощенную регистрацию

13.02 В Киеве планируют построить пять новых станций метро

13.02 В Украине в 2018г создали 49 фильмов, начали производство 15 телесериалов - Гройсман

13.02 Концертные залы, клубы и театры хотят обязать устанавливать системы противодымной защиты

12.02 Круизные лайнеры возвращаются в Украину

• дальше…

09:21 Помножен на ноль Зеленским. Почему Бойко на парламентских выборах заменит Медведчук

08:52 Убийца беспилотников. На что способна украинская антидроновая винтовка

21.02 Ответный удар. Как Тимошенко убеждают отказаться от «грязной борьбы»

21.02 Как Порошенко перед выборами поставит Тимошенко и Ляшко в языковой угол

21.02 ИФ: Координировал и финансировал «избирательную пирамиду» народный депутат из фракции «Батькивщина» Валерий Дубиль

21.02 Рейтинги выборов: Как Порошенко делает с Тимошенко «третью непроходную»

20.02 «Борисфен», «Гром» и «Сапсан»: Чем Украина сможет накрыть Москву

20.02 Послы ЕС согласовали продление санкций против России

20.02 «Непереломний» тренд. Що завадило виконати бюджет 2018 року

20.02 Нардеп Ефимов оформил «вертолетную площадку Януковича» на маму

20.02 3 года до счастья. Тарас Чорновил о светлом будущем Украины и преградах на пути к нему

19.02 Туалетная дипломатия. Как Тимошенко получала «скидку» на газ от МВФ

19.02 Кровавая «белая балаклава»: Какой переворот и срыв выборов готовит Россия

19.02 Порошенко одобрил закрепление в Конституции курса на членство в ЕС и НАТО и запрета аренды иностранным государством военных баз

19.02 5 главных премьер. Какое оружие Украина показала на выставке IDEX

• дальше…

10:22 В Германии робот-парфюмер составляет новые ароматы

09:05 В Германии первыми взялись за «Русскую прачечную»

21.02 Какими станут собеседования будущего

21.02 Apple и Goldman Sachs совместно выпустят кредитную карту, связанную с iPhone

21.02 Google запустил YouTubeKids в Украине

21.02 12 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флэш-памяти и не только. Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 представлены официально

21.02 Складной Samsung Galaxy Fold открыл новую категорию смартфонов

20.02 Резервный аккумулятор Xiaomi поддерживает беспроводную зарядку

20.02 Анонсирован Xiaomi Mi 9 - самый красивый и мощный смартфон бренда

20.02 Дебют Vivo V15 Pro: смартфон с камерой-перископом и экраном без рамок

19.02 Количество электромобилей в мире в 2018 году выросло на 64% до 5,6 млн

19.02 Citroen показал «самый маленький» электрокроссовер

19.02 Volkswagen расстанется с неэкологичными поставщиками

19.02 «Русские хакеры» оказались самыми быстрыми в мире

19.02 Toyota Hiace впервые за 15 лет сменила поколение

• дальше…

21.02 Какими станут собеседования будущего

15.02 В долгах как в шелках: как модели падают в долговую яму

14.02 Зачем компаниям учить сотрудников хорошим манерам

14.02 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 2018г вырос на 40%, существенно выросла доля In-stream video - ИнАУ

13.02 Богатые трудоголики обеспечивают рост доходов в США

12.02 Как выглядит в Германии идеальное рабочее место

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно