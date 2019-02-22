Помножен на ноль Зеленским. Почему Бойко на парламентских выборах заменит Медведчук

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Союз Бойко с Рабиновичем и Медведчуком был бурным, но не долгим. И теперь он сам и возглавляемый им «Оппоблок» превратились для Кремля в отработанный материал.

На старте избирательной кампании одной из главных интриг считалось, кто выйдет с Петром Порошенко во второй тур: Юлия Тимошенко или Юрий Бойко. Также много говорилось о том, что выход Бойко во второй тур - это для Кремля задача-максимум, ради выполнения которой он не будет жалеть ресурсов.

Но в феврале все это разом сломалось. С одной стороны, шансы Бойко выйти во второй тур помножил на ноль Владимир Зеленский, который прочно обосновался в тройке лидеров и стал серьезной головной болью для Тимошенко. "Слуга народа" сумел переманить значительную часть электората как Тимошенко, так и Бойко, причем для пророссийски настроенных избирателей он стал, по сути, новым кумиром. Им придает задора то, что некоторые социологи прочат Зеленскому не просто выход во второй тур, а даже победу, на которую Бойко не мог рассчитывать при любом раскладе. И многие бывшие сторонники "сине-белых", по инерции собравшиеся было голосовать за Бойко, теперь решили ставить на Зеленского именно как на потенциального победителя.

Со своей стороны, Бойко сдает позиции без боя. Казалось бы, он должен был бы радикально перестроить свою кампанию, чтобы постараться вернуть себе лидерство на пророссийском электоральном поле. Но нет - он продолжает повторять стандартные лозунги (о пенсиях, тарифах, медреформе и т. п.), которые есть у множества других кандидатов, включая Тимошенко и Ляшко. Свои предвыборные поездки Бойко ограничил линией Харьков- Днепр-Запорожье, проводя в восточных областях скучные, никого не зажигающие встречи с группками избирателей и партактивом "Оппоблока". Похоже, он сосредоточился на том, чтобы удержать свой ядерный электорат из числа пенсионеров, ностальгирующих по СССР. И своей задачей-максимум он видит набрать больше, чем другие откровенно пророссийские кандидаты, такие как Александр Вилкул и Евгений Мураев. Возможно, Бойко надеется, что в таком случае возглавляемый им "Оппоблок" станет безальтернативным вариантом на роль кремлевского фаворита на выборах в Верховную Раду осенью этого года.

Однако и со стороны Кремля не видно никакой паники из-за того, что Бойко гарантированно пролетает мимо второго тура. Наоборот, судя по реакции российских пропагандистских ресурсов, в Кремле очень даже позитивно восприняли феномен Зеленского и готовы всячески помогать этому кандидату. Более того, сегодня Зеленский просто находка для Кремля. Дело даже не в готовности "становиться на колени перед Путиным" или принимать любые компромиссы по Донбассу и Крыму, это скорее приятный риторический бонус, а в первую очередь в том, что в случае победы комика на президентских выборах в Украине гарантированно начнется политический бардак, что России, собственно, и нужно.

Что же касается Бойко, то он может оказаться для Кремля отработанным материалом - вместе со всем своим "Оппоблоком". Тем более, что особенной любви к "газовикам" в Кремле не испытывают уже очень давно, и не могут полностью доверять. Так что на парламентских выборах у Кремля будет совсем другой фаворит.

Конечно, можно назвать это досужими домыслами. Но есть один интересный факт в подтверждение этой версии. 25 января ЦИК зарегистрировала доверенным лицом кандидата Бойко в едином общегосударственном избирательном округе председателя партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадима Рабиновича. Рабинович активно участвовал в предвыборной кампании Бойко, а сайт партии Рабиновича и Медведчука (он является главой политсовета партии) активно пиарил этого кандидата. Так было вплоть до 11 февраля - в тот день Рабинович организовал для Бойко предвыборную экскурсию по своему родному Харькову и области. А уже на следующий день звезды в Кремле переменились, Рабинович порвал отношения с Бойко, и тот подал в ЦИК заявление об отзыве Рабиновича из своих доверенных лиц (эта просьба была удовлетворена ЦИК 15 февраля). Вскоре сайт "За життя" в своих новостях вообще перестал упоминать о Бойко и сосредоточился на пиаре Рабиновича и Медведчука.

Вполне вероятно, именно партия Рабиновича-Медведчука будет главным кремлевским политпроектом на осенних выборах в Верховную Раду. И в списке этой партии не найдется места ни для Бойко, ни для прочего балласта из "Оппоблока". Кстати, обратно в союз с ахметовцами (во главе с Вилкулом) их тоже не возьмут.