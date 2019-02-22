Убийца беспилотников. На что способна украинская антидроновая винтовка

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Использование российскими военными летом 2014 года, а позднее и гибридными формированиями в ходе боев на Донбассе беспилотников как для разведки, так и для корректировки артиллерийского огня в значительной степени предопределило их успешные действия против ВСУ.

В ходе боевых действий россияне применяли весь спектр своей беспилотной авиации - это примерно до 10 типов и образцов: прежде всего "Орлан-10", "Груша", "Застава", "Стрекоза", "Форпост", "Тахион". Эти армейские аппараты (преимущественно израилськой конструкции) способны передавать сигнал на расстояние до 120 км и применяются подготовленными расчетами в составе, как правило, разведывательных комплексов - несколько летательных аппаратов (от двух до четырех), а также средства запуска и перевозки.

Беспилотники очень активно использовались прежде всего для разведки и корректировки огня российской артиллерии - как ствольной, так и реактивной. Отметим, что в ходе боевых действий на Донбассе российской стороной не применялись ударные беспилотники ввиду отсутствия их как класса в российской армии.

Поэтому с лета 2014 года началось и негласное соревнование наших систем ПВО и РЭБ против российских расчетов беспилотников. Причем происходило это с переменным успехом, так как до начала войны на Донбассе отработанных методик противодействия такого рода угрозе у наших военных просто не было.

И вот за последние годы наша военная промышленность выдала сразу несколько образцов оружия против беспилотников. Причем некоторые из них уже перешли на этап государственных и войсковых испытаний.

15 февраля на одном из полигонов в Черниговской области была представлена специальная антидроновая винтовка отечественной разработки и производства.





По словам разработчиков, "этот комплекс для борьбы с БПЛА и дронами гражданского и военного назначения выполнен в форме стрелкового оружия. Он имеет направленное действие, блокирует все виды дронов - перекрывает сигналы телеметрии, GPS-навигации и управления. Зона гарантированного перекрытия в зависимости от модификаций, составляет от одного до шести километров".

Основной принцип такой "пушки" - подавление систем управления аппарата электромагнитным излучением. Ведь почти вся подобная техника управляется оператором, а команды передаются по радиоканалу. Таким образом, подавление канала управления средствами радиоэлектронной борьбы способно, как минимум, помешать выполнению задачи, а как максимум - уничтожить аппарат после потери управления.

Интересно, что на случай обрыва канала связи с оператором наиболее современные БПЛА имеют соответствующий режим работы. При потере сигнала от пульта автоматика возвращает беспилотник в заданный район, где тот может произвести посадку. В таком случае система управления игнорирует все сигналы, а перемещение в указанную зону осуществляется при помощи спутниковой навигации. Используя систему GPS или ГЛОНАСС, летательный аппарат может определить собственное положение в пространстве, направление и дальность до оператора или аэродрома и вернуться к нему. Чтобы не допустить "эвакуацию" беспилотника, средства радиоэлектронной борьбы должны подавлять не только канал управления, но и сигналы навигационной системы.

И хотя по понятным причинам военные не засветили название фирмы, однако с большой долей вероятности это "Укрспецтехника". Ведь еще на выставке "Оружие и безопасность - 2017" фирма представляла подобное радиоэлектронное ружье для борьбы с БПЛА. Правда, на тот момент его характеристики были похуже - так, дальность действия составляла всего 2 км, а автономность 8 часов. На тот момент производители утверждали, что круговые антенны устройства позволяют создать некий "купол" защиты от БПЛА над любым объектом радиусом до 5 км.

В целом можно сказать, что такое мобильное оружие имеет право на существование как одно из средств прикрытия, например, взводного опорного пункта на нулевом рубеже линии соприкосновения.

В то же время подобная СВЧ-пушка имеет и ряд недостатков. Так, у нее слишком ограничена дальность действия - лишь в зоне прямой видимости цели. Другой минус - малая "скорострельность": на нейтрализацию одного дрона может потребоваться несколько минут. За которые дрон вполне может выполнить свое предназначение - а в случае ударного варианта это может быть критическим.

При этом за рубежом подобные аппараты уже давно состоят на вооружении и считаются не слишком эффективными в полевых условиях. Разработчики вплотную занимаются другими направлениями.

Так последним веянием является так называемый метод "spoofing attack": передача беспилотнику ложных навигационных данных и перехват управления устройством.

И еще. Американская компания Raytheon еще несколько лет назад занялась разработкой лазерного оружия, которое, в том числе, можно будет применять и против дронов. Уже работающий образец подобного оружия представил Китай на последней по времени международной выставке вооружений IDEX-2019.

Однако самым радикальным способом радиоэлектронной борьбы с мультикоптерами и дронами самолетного типа западные эксперты относят подавление их бортовой электроники мощным микроволновым излучением, буквально выжигающим электронные платы в приборах управления.

Таким образом, тщательный анализ уроков применения беспилотных летательных аппаратов в ходе боевых действий на Донбассе и средств борьбы с ними требует переосмысления подходов к поддержанию национальной безопасности Украины.

Эти моменты обязательно должны быть учтены для кардинальной перестройки всего сектора безопасности и обороны государства, приведения ее в соответствие к новым вызовам и угрозам.