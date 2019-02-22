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Нацбанк поддержал доллар 21 февраля. Его курс на межбанке перестал падать
23:17 21.02.2019 |
Раскачка валютных качелей завершилась 21 февраля совершенно неожиданно - возвратом к исходной точке. Межбанк закрылся в том же курсовом диапазоне, что и днем ранее - 27,02-27,06 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
В активной фазе торгов котировки проваливались до 26,9850 грн./$. Однако под натиском Нацбанка, который сегодня выкупал доллар по 27,0 грн./$ (приобрел до $15 млн.) отскочил наверх.
«Утреннее превышение предложения и соответствующее проседание котировок ниже психологического уровня 27 грн./$ было приостановлено выкупом излишков регулятором, после чего котировки вернулись к стартовым и даже незначительно превысили их на ожиданиях традиционного для последней недели месяца календарного перераспределения сил в сторону увеличения спроса», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
В итоге сначала межбанк вернулся на 27,0 грн./$, а когда к НБУ на покупке доллара присоединились и другие банки - подрос к 27,06 грн./$. Во второй половине дня скупать «американца» вышли крупные финучреждения, которые пополняли свои валютные позиции. Они правильно оценили действия регулятора, и поняли, что ниже доллар уже не опустится.
Вслед за межбанком двигался и курс валют в банковских обменниках.
«Наличный рынок открылся вчерашними котировками 27,00-27,05 грн./$, к середине дня они выросли до 27,02-27,07 грн./$», - уточнил Куринной.
После вечерних покупок валюты банками, финансисты перестали прогнозировать дешевый доллар. Не знают, как появившийся спрос надавит на курс.
«22 февраля межбанк, скорее всего, будет открываться в рамках 27,04-27,09 грн./$. И пока сложно понять, куда двинется курс. Посмотрим каким с утра будет спрос на валюту», - сказал Юрий Гриненко. А Олег Куринной рассчитывает в пятницу на торговлю в рамках 27,05-27,15 грн./$.
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