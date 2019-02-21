Ответный удар. Как Тимошенко убеждают отказаться от «грязной борьбы»

Денис САРБЕЙ / Деловая столица

Похоже Банковая наконец дала ответ на нагнетаемую Юлией Тимошенко и ее штабом кампанию по обвинению действующего главы государства в подкупе избирателей. И ответ этот оказался для "Батькивщины" весьма чувствительным.

Информационная "бомба" от СБУ появилась на фоне очередных жалоб "Батькивщины" на "репрессии", которыми в партии Тимошенко назвали обыски штабов Тимошенко в регионах и информации о том, что Шестой апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении иска "Батькивщины" о незаконной агитации штабом Порошенко.

К этим неприятным для штаба Тимошенко моментам добавился и брифинг замглавы СБУ Виктора Кононенко, на котором общественность была проинформирована о разоблачении крупной сети по скупке голосов на президентских выборах. В этой преступной организации, по версии СБУ, состояли не только украинцы, но и россияне, что придавала ситуации отчетливый привкус "зрады".





Схему подкупа избирателей в СБУ обрисовали достаточно подробно. В избирательных округах формировались пирамиды в виде руководителя сектора, старшего избирательного участка и десятка людей, которые должны были обеспечивать необходимые голоса на всех избирательных участках.

Деньги на "пирамиды" начали поступать еще до начала кампании, они приходили в иностранной валюте, конвертировались в гривну и раздавались на местах, причем размер оплаты труда "старших" избирательных участков, и членов "десяток" рос пропорционально приближению выборов". Объемы финансирования сети в регионах были четко рассчитаны в соответствии с количеством избирателей, размера округов и численности участковых комиссий. Вся эта информация была проиллюстрирована аудио- и видеозаписями переговоров и передачи немалых сумм денег. Во главе всей преступной структуры по подкупу выборов, по словам Кононенко, стоял некий народный депутат, чью фамилию "сознательно" не назвали, дабы "не привязывать ее ни к какой политической силе".

Однако интрига вокруг таинственного нардепа продержалась недолго. Буквально сразу же после брифинга небезызвестный журналист Андрей Дзиндзя, ссылаясь на некие кулуарные разговоры, назвал фамилии подозреваемых. По его словам, это аж два нардепа от "Батькивщины" - Руслан Богдан и Валерий Дубиль. Полностью интрига улетучилась после того, как СБУ обнародовала доказательства на своем сайте. Там в одном из документов фигурирует имя Руслана Богдана. И хотя зарамать фамилию в документе не составило бы большого труда, в СБУ этого делать не стали, скорее всего сознательно.

Тут нужно напомнить, что разоблачению СБУ предшествовала длительная и достаточно жестка информационная кампания Тимошенко. Практически каждый день Юлия Владимировна повторяла, что Порошенко организовал разветвленную сеть по подкупу избирателей по тысяче гривен за голос. Публично обращалась по этому поводу к министру внутренних дел Арсену Авакову, подписывала с другими кандидатами "Меморандум о честных выборах" и даже подала иск в суд, в удовлетворении которого было отказано.

На Банковой на эти обвинения отвечали симметрично. Дескать, это как раз Тимошенко формирует сети по скупке голосов. И вот теперь, когда в игру вступила СБУ, ответные обвинения БПП выглядят куда менее голословно. Одно дело, когда взаимными уколами и угрозами обмениваются политики, и совсем другое, когда спецслужба демонстрирует доказательства.

Из всей этой истории напрашивается несколько выводов. Во-первых, акция СБУ скорее всего была тщательно спланировано и время для обнародования материалов дела выбрано не случайно. Информация о "сетке" была известна СБУ еще в прошлом году, но обнародовать ее не спешили. На Банковой выждали пока Тимошенко дойдет в своей кампании до высшей точки, каковой стало обращение в суд, чтобы обрушить на нее ответный удар, который оказался заметно сильнее всей кампании Тимошенко. Есть ли у Юлии Владимировны какой-то туз в рукаве, чтобы перекрыть весь этот негатив пока неизвестно, но, судя по тому как долго в "Батькивщине" тянут с ответной реакцией, с этим есть определенные проблемы.

Во-вторых, не назвав официально имя главного организатора сети по подкупу, но четко дав всем понять кто это, на Банковой убивают сразу нескольких зайцев. У Тимошенко пока нет особенных оснований начинать свою любимую песню о политических репрессиях, ведь официально нардепов от "Батькивщины" пока ни в чем не обвиняют. При этом у силовиков пока нет необходимости ввязываться в сложную и неприятную игру с уголовным преследованием депутатов от партии Тимошенко с далеко не гарантированным положительным результатом.

Если бы СБУ четко назвала имена подозреваемых нардепов, то пришлось бы делать следующий шаг - выдвигать им подозрение, готовить документы на снятие неприкосновенности, собирать под это голоса в парламенте (с последним всегда непросто) и так далее. В то же время, обнародовав нужную фамилию по неофициальным каналам, информационный эффект все равно будет достигнут.

При этом Тимошенко как бы дают понять, что возможности для развития наступления у Банковой далеко не исчерпаны и если она все же решит воевать до победного конца, то исход войны может сложиться далеко не в ее пользу. Похоже Юлию Владимировну пока убеждают снизить градус риторики и не переводить избирательную кампанию в формат войны на уничтожение, и тогда вся эта некрасивая история может несколько забыться в вихре предвыборной борьбы. Следующий ход за Тимошенко, и то, каким он будет во многом предопределит характер последних избирательных месяцев.