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ИФ: Координировал и финансировал «избирательную пирамиду» народный депутат из фракции «Батькивщина» Валерий Дубиль
14:32 21.02.2019 |
Один из народных депутатов Украины является организатором и руководителем так называемой "избирательной пирамиды", которая действовала в разных регионах Украины, сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.
"Созданная организация имеет свою иерархию и распределение обязанностей и состоит из руководителя (он же организатор и основной координатор в пределах всего государства), которым является один из народных депутатов Украины; трех координаторов, ответственных за различные части нашего государства; подчиненных им координаторов регионов, которые в основном отвечают за две области", - рассказал В.Кононенко на брифинге в четверг в Киеве.
По его словам, парламентарий координировал и финансировал эту избирательную пирамиду, но его имя не называется.
В то же время, как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, координировал и финансировал эту избирательную пирамиду народный депутат из фракции "Батькивщина" Валерий Дубиль. В каждой области организация имела своего представителя, и одним из таких лиц был член ВО "Батькивщина" Руслан Богдан.
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