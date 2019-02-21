Изгнание 250 тыс. «поляков» и «литовцев». Почему «евробляхеры» перестали быть силой

Максим МОРГУНСКИЙ, президент Клуба автомобильных журналистов Украины

В Украине успешно закончился период суперльготной растаможки автомобилей. Подводим итоги первого этапа изгнания "евроблях" из страны и прогноз дальнейшего развития процессов. А заодно разоблачаем некоторые популярные мифы.

22 февраля (или 23-го, в зависимости от того, как считать) в Украине заканчивается 90-дневный период, в течение которого можно было растаможить ввозимые в страну бывшие в употреблении автомобили с уплатой 50%-ного акцизного сбора.

После этого начнется следующий 90-дневный этап, когда правоохранители продолжат не замечать разъезжающие по стране "евробляхи", а их не успевшие воспользоваться льготами владельцы смогут легализовать принадлежащие им автомобили, уплатив акциз в полном объеме.

По завершении второго этапа в конце мая (25-26 числа) стартует сезон охоты: "бляховодов" начнут повсеместно отлавливать и штрафовать в полном объеме, а участвующие в дорожном движении, но нерастаможенные до той поры автомобили, массово начнут заполнять штрафплощадки.

И если полиция проявит достаточный минимум усилий, уже в 2020 г. европейские номера на украинских дорогах будут соответствовать количеству въехавших в страну автотуристов из Европы.

Сработало. Никаких сомнений

Когда в конце ноября определившие порядок льготной растаможки "евроблях" и последующие санкции законы №№ 2611 и 2612 только вступили в силу, могло показаться что они попросту не заработают.

В первые недели их действия за сутки растамаживалось не более двух-трех десятков "евроблях". В декабре счет пошел на сотни, затем - на тысячи. А в конце января - начале февраля в отдельные дни таможенную очистку проходило до 10 тыс. автомобилей с уплатой платежа по коду 093 (минимальный штраф 8500 грн за превышение срока временного ввоза машины в Украину). А всего по данным ГФСУ на 19 февраля таможенную очистку прошло 195 210 таких автомобилей.

Есть все основания предполагать, что к концу льготного периода с уплатой 50%-го акциза растаможено более 200 тыс. бывших "евроблях", владельцы которых превысили сроки их временного ввоза. От их растаможки в бюджет пока что поступило порядка 12 млрд грн, которые правительство сможет использовать на нужды Пенсионного фонда. У пенсионеров есть все основания радоваться, а у автомобилистов - печалиться: если бы растаможка евроблях шла не в режиме популизма, эти бы деньги, согласно закону, должны были бы поступить в Дорожный фонд и быть использованными на восстановление и строительство дорог. В общем порадуемся: если не за дороги, то за пенсионеров.

Вероятно, еще порядка 50 тыс. бывших "евроблях" растаможено в течение льготного периода без уплаты 8,5 тыс. грн штрафа: их владельцы сумели доказать, что сроки временного ввоза они не превысили. Опасения, что очень многие бляхеры не сумеют добыть нужные для осуществления таможенной очистки документы оказались беспочвенными: не мытьем так катанием, вопросы были решены. Свои задачи закон №2611 выполняет.

Попутно пострадавшие

Не все "автоевробляхи" пребывали в статусе "временно ввезенные иностранцем". Традиционно, уже почти два десятка лет жители приграничных регионов ввозили из сопредельных стран в Украину автомобили в режиме "транзит", предполагавшем возможность пребывания в Украине в течение 5 дней машин, которые выезжали из нее через таможню, через которую въехали, или 10 дней, если покидали территорию страны через другую таможню.

Использовались эти автомобили для ежедневно-еженедельных поездок через границу либо на работу за рубежом, либо для транспортировки, как мелких партий разрешенных товаров, так и мелкой контрабанды сигарет, спиртного и автомобильного топлива. Чаще - сразу для решения всех перечисленных задач. Это были преимущественно очень пожилые, много повидавшие и очень дешевые транспортные средства, единственным достоинством которых была способность каким-то чудом передвигаться самостоятельно.

До вступления в силу законов №№ 2611 и 2612 граждане - резиденты Украины проживавшие близ границы могли осуществлять такой транзит свободно и бесплатно. После - только с внесением залога в размере полной стоимости растаможки. Что фактически уравняло возможности жителей приграничья с возможностями остальных граждан Украины и сделало данную схему эксплуатации автомобилей на бляхах абсолютно бессмысленной.

Как сказано выше, большинство таких автомобилей очень стары и очень недороги и даже со всеми льготами растаможка обойдется большинству их владельцев в два-три и более раза выше их остаточной стоимости. К тому же увеличивает рисковость мелких трансграничных гешефтов: если их владелец будет пойман на осуществлении контрабандных операций, автомобиль, как средство их осуществления, должен быть конфискованным безоплатно.

Понятно, что одно дело рисковать лишиться машины, за которую отдал 500-1500 евро, и совсем другое, если на нее совокупно потрачено 4000 и более евро. С учетом изложенного, логика действий людей, побросавших свои автомобили в словацкой Убле и в других подобных приграничных поселках на сопредельной территории, становится абсолютно понятной.

Некоторые (самые новые и приличные) из таких "транзитных" автомобилей, вероятно, все же были растаможены в течение января-февраля. Остальные - останутся там, где им и положено пребывать: на автошротах и свалках стран ЕС.

Интрига сохраняется лишь в одном: как быстро участники малого приграничного движения поймут кого им следует благодарить за разрушение многолетних схем, и насколько комфортно после этого будут себя чувствовать в пограничье лидеры Авто Евро Силы и подобных "общественных организаций".

По делам твоим

Не только жители приграничных регионов испытывают сегодня столь горячую благодарность к организаторам схем временного ввоза "евроблях".

В крупных городах бывшие клиенты начали понемногу сдавать правоохранителям своих бывших "благодетелей", ранее бравших от 500 до 1000 евро за пригон "евроблях", а в течение последнего квартала еще по столько же за организацию растаможки.

В частности, например, многие СМИ рассказали о возбуждении уголовного дела против сотрудников одной из таких контор в Харькове. Что именно сподвигло ее клиентов написать заявления в полицию: недовольство тем, что вопреки прежним обещаниям машины все-таки пришлось растамаживать, или не выполнение недавно взятых обязательств - из сообщений не очень понятно. Известно только, что заявителей - около сотни человек.

Конечно, уголовное дело против одной небольшой фирмы - капля в море, по сравнению с масштабами проблемы. Но мы же знаем, что любой путь в тысячу лье начинается с первого шага.

Шара улетела. И не надейтесь

В преддверие окончания льготного периода появились слухи о том, что, льготы вот-вот продлят на следующие три месяца. И что даже уже в Раде зарегистрирован соответствующий законопроект под номером 9522. Так вот, не продлят, не надейтесь.

Во-первых, это просто физически не успеют сделать. Поданный законопроект должен сперва пройти профильный комитет, получить заключения соответствующих экспертов. Потом он должен быть включен в повестку дня. Затем на пленарном заседании он должен быть рассмотрен и принят в первом чтении. Затем - во-втором и в целом. После этого закон подписывает спикер, затем он направляется президенту, у которого есть 10 дней с момента получения, чтобы его подписать или вернуть в парламент с замечаниями. И наконец, чтобы документ вступил в силу, его нужно опубликовать. Обычно (если речь не идет о супернеотложных законах, принятие которых, к тому же, политически мотивировано) на всю эту процедуру уходит более трех месяцев. То есть дольше, чем осталось до окончания периода без штрафов и прочих наказаний. Поэтому за него даже браться не станут. Тем более в момент выбора президента и подготовки к выборам в парламент.

Во-вторых, в продлении льгот попросту нет особого экономического смысла. За три льготных месяца практически все владельцы, действительно желавшие их легализовать в Украине, с этой задачей справились. По тем или иным причинам (например - из-за проблем с документами) желавших, но не успевших заскочить в последний вагон - меньшинство. Критическую протестную массу они не образуют. Просто заплатят акциз в полном объеме. Тем более, что для владельцев относительно новых машин с нормальными моторами удорожание растаможки будет может и неприятным, но не слишком уж критичным. Например, собственнику пятилетней машины с двухлитровым бензиновым мотором после 22 февраля придется заплатить 500 евро акциза вместо 250. С меньшим мотором - разница еще меньше. С дизелем - разница будет в полтора раза больше. Совсем не смертельно, по большому счету. С другой стороны, не будем забывать, что новые правила написаны для всех. И что акцизы "по-новому и со льготами" платят и те, кто ввозит в страну свежеприобретенные бывшие в употреблении автомобили из ЕС и США.

А еще вспомним огромное количество предложений автомобилей с американских аукционов в Интернете и сообщения о длинных, как пишут коллеги, 15-километровых очередях с внешней стороны границы из желающих растаможить автомобили именно в феврале. С учетом того, что многим "старым" евробляхерам нет особой необходимости пересекать границу, чтобы легализовать свое транспортное средство, можно предположить, что речь идет именно о новых автопереселенцах из Европы. По данным ГФС, таких, за время действия льготного акциза, заехало более 70 тысяч.

Дополнительно стимулировать ввоз таких авто, по меньшей мере, не разумно. Особенно в контексте начавшегося изгнания дизелей с улиц европейских городов. Да и не справедливо это по отношению к импортерам и покупателям новых машин.

В-третьих, напомним, с конца мая начинают действовать санкции против евробляхеров. Пойдя сегодня навстречу тем, кто требует продлить льготы, в мае правительство и парламентарии будут иметь проблемы с аргументами против предложения отложить еще на полгодика и введение санкций. А они им надо?

Единственное, на что можно надеяться - так это на то, что те, кто успеет начать процесс растаможки в период действия льгот, смогут его завершить с их использованием. Если повезет.

Вероятный дальнейший сценарий

Попробуем прикинуть, как будут развиваться события в ближайшем будущем и в течение следующего полугодия - 9 месяцев. И спрогнозировать действия разных категорий владельцев евроблях и их последствия для рынка в целом.

Начнем с того что на момент вступления в силу законов №№ 2611 и 2612 в стране, по самым скромным оценкам, было около 400 тыс. евроблях, а по самым смелым, но еще реальным - 640 тыс. Цифры в миллион-полтора, а тем более в три миллиона оставим на совести буйной фантазии их авторов: даже в местах наибольшей плотности обитания евроблях (исключая погранпереходы), они не были каждой второй-третьей машиной на дороге. В общем, будем исходить из полумиллиона фигурантов.

Граждане успевшие растаможить свои автомобили в период действия льгот, а таких, как минимум, тысяч 250, евробляхерами быть перестали. Их личная транспортная проблема на какой-то период решена, с затратами на растаможку они смирились. Их протестный потенциал минимален.

Хуже всего обстановка в приграничных областях: многие, тысяч 100, как минимум, участники малого пограничного движения вынуждено лишились и средства передвижения, и орудия труда (контрабанды) одновременно. Протестный потенциал велик, но, как всегда, есть нюансы. Прежде всего, они территориально удалены от центра и уже лишены машин, на которых можно приехать и организовать заторы в столице. Блокировать таможенные переходы они тоже не станут. Уже пробовали, получили предупреждение с сопредельной стороны в виде обещания вообще не пропускать не только зачинщиков, но и участников и успокоились. Им придется искать новые источники заработка надолго сохранив в сердце "благодарность" к создателям схем временного ввоза и активистам автоевросил всех видов и мастей.

Тысяч 150-200 "евроблях" окажутся на разборках и обвалят стоимость бывших в употреблении автозапчастей до или ниже минимально оправданного уровня. Тем, кто будет сдавать машину на разборку, ужасно повезет, если за нее удастся выручить хотя бы несколько сотен долларов. Тем, кто будет пытаться распродать ее по запчастям самостоятельно, придется запастись немалым терпением или уповать на удачу: предложение будет превышать спрос в разы.

Насколько быстро нерастаможенные бляхи окажутся на свалках и разборках после окончания весны, будет зависеть от того, насколько активно полиция станет их отлавливать и штрафовать. А она обязательно начнет этим заниматься: не закрыв вопрос "евроблях", невозможно заниматься внедрением автоматической фиксации нарушений ПДД, в первую очередь, скоростного режима и правил парковки.

Не исключено, что некоторая часть владельцев "литовских" и "польских" машин попытается решить свою проблему, просто повесив на них "левые" украинские номерные знаки. Благо, изготовить их сегодня технически не слишком сложно. И станут после этого самыми примерными водителями, соблюдающими ПДД со старанием слегка выпившего человека: любая проверка документов полицией будет означать для них, как минимум, прощание со своей ласточкой.

Еще одна категория владельцев "блях" - те, кто завез по несколько десятков автомобилей на еврономерах для эксплуатации их в качестве такси. Эти просто докатают свои автомобили до времени "Ч" и спишут их в утиль. В накладе они точно не останутся, бляхи-такси к концу мая гарантировано окупят себя.

Дольше всего "евробляхи" проживут в максимально удаленных и глухих селах, где они будут ездить исключительно по маршрутам луг - коровник, коровник - поле, лес - подворье, таская за собой прицепы с сеном, удобрениями и дровами. Производителям самобеглых колясок на базе двигателей от бензопил стоит задуматься над будущим своего бизнеса.