Рейтинги выборов: Как Порошенко делает с Тимошенко «третью непроходную»

Ігор Петренко / Depo.ua

Последние социологические опросы показали несколько интересных тенденций. Главная: начались изменения внутри тройки политиков, которые реально претендуют на победу.

По данным свежего социологического исследования (проведенного с 7 по 14 февраля Центром им. Александра Разумкова), тройка безусловных лидеров избирательной гонки остается неизменной. Определяясь, за кого проголосовать, украинцы будут выбирать преимущественно из тройки: либо за руководителя "Студии квартал 95" Владимира Зеленского, либо за действующего главу государства Петра Порошенко, либо за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко.

Среди всех респондентов за Зеленского хотят проголосовать 17,5%, а среди тех, кто точно намерен участвовать в выборах, - 19%. Примерно равные шансы выйти во второй тур выборов имеют Порошенко (13,1% всех опрошенных и 16,8% тех, кто придет на участки) и Тимошенко (соответственно 11,5% и 13,8%).

Конкуренты заметно отстали. За лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко намерены проголосовать 5,9% всех респондентов и 7,3% тех, кто придет на выборы, за бывшего руководителя фракции "Оппоблока", а ныне самовыдвиженца и фактического представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко, - 6,3% и 7,1% соответственно. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко имеет 4,3% и 4,8% поддержки соответственно. Каждый из остальных кандидатов набирает менее 3%.

Итак, Петр Порошенко постепенно отодвигает Юлию Тимошенко на третье, непроходное место. Еще в январе 2019 года опрос социологической группы "Рейтинг" назвал лидером президентского рейтинга Зеленского (19% тех, кто определился и намерен голосовать), 18,2% опрошенных поддержали Тимошенко, тогда как действующего президента - 15,1%. Уже тогда специалисты группы "Рейтинг" отметили рост рейтинга как Зеленского, так и Порошенко и в противовес им - небольшое снижение уровня поддержки Тимошенко.

Предыдущее, декабрьское, исследование этой же группы, проведенное по заказу Международного республиканского института, демонстрировало другие данные: 16% имели намерение поддержать Тимошенко, по 11% - Порошенко и Зеленского.

Лидировал представитель "Квартала 95" и по данным опроса, который провели в январе 2019 года специалисты Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", Киевского международного института социологии (КМИС) и Центра Разумкова. Из числа готовых к походу на участки избирателей, которые определились со своим кандидатом, 23% поддерживают Зеленского. Порошенко тут тоже второй с 16,4%, а за Тимошенко - 15,7% опрошенных.

В рамках того опроса 20,5% респондентов заявили, что президентом будет избран Петр Порошенко, почти 20% верят в победу Юлии Тимошенко, а в виктории Зеленского убеждены 10,8% опрошенных.

Какие козыри принес действующему гаранту этот промежуточный результат? Первое - получение украинской церковью томоса об автокефалии и тур президента по регионам с этим документом. Кто бы из критиков не обвинял в архаичности посыла относительно религии, который транслирует команда Порошенко, но этот фактор, очевидно, все-таки сработал, к чему добавилась возможность для людей на местах лично пообщаться с главой государства. Условно говоря, пожать ему руку. Специалисты по выборам говорят, что это работает.

Следующий аргумент президента, который он предъявил в это время, - внесение парламентом по инициативе Порошенко изменений в Конституцию относительно перспективы членства Украины в НАТО и Евросоюзе. Несмотря на внешнюю декларативность этих вещей, они стали верным сигналом патриотически настроенному избирателю. Ведь среди тройки лидеров только Петр Порошенко дает своему электорату четкие месседжи о том, куда стратегически будет двигаться страна в следующее пятилетие. В то же время, похоже, против главы государства не сработали заявления сразу нескольких его оппонентов о подготовке фальсификации результатов голосования.

В дальнейшем Порошенко также будет что предъявить украинцам. По открытой информации, на часть избирателей ожидает повышение пенсий и выплата субсидий "живыми" деньгами. Оппоненты намекают на предвыборную технологию, но дело в том, что у нас много избирателей, которые привыкли - раз выборы, значит что-то дают. И почему бы это что-то с благодарностью не принять.

Чем можно объяснить снижение рейтингов Тимошенко? Против нее сыграл ранний старт в агитационной кампании. Еще летом прошлого года она выложила много своих козырей, которые конкурентам удалось нивелировать благодаря активизации их кампаний и более свежим информповодам. Сейчас ЮВТ пытается закрепить сказанное ранее повторами, но у избирателя память короткая. Он требует новых тезисов. Про дешевый газ и Будапештский формат переговоров все уже слышали, новая Конституция для рядового избирателя - вещь далекая и непонятная, а поэтому как технология эта тема может оказаться провальной. К тому же, избирателя может раздражать чрезмерное количество явно недешевых билбордов кандидата. Поэтому если Тимошенко срочно не найдет новую "изюминку" кампании, ее падение продолжится.

Кроме того, Юлия Владимировна допустила несколько смысловых ошибок. Ее заявление в Днипре насчет "засланной в Украину Западом для проведения экспериментов" и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун отвернула от нее немало активистов, пусть и присутствующих, главным образом, в "Фейсбуке", однако способных косвенно влиять на формирование повестки дня общества. Еще одна ее ошибка - непрозрачность источников финансирования избирательной кампании. Порошенко можно сколько угодно обвинять, что он богат. Но Юля, согласно декларации, -"малоимущая". А на политическую рекламу тратят чуть ли не одинаково. Эти расходы не могут не привлечь к себе внимание дотошного избирателя.

Сложно лидеру "Батькивщины" избавиться и от приклеенного к ней ярлыка пророссийского кандидата. Наконец, свои маленькие кусочки откусывают от ее рейтинга технические кандидаты. И не только полный тезка.

Зато рост электоральных показателей Зеленского может быть вызван, прежде всего, его постоянным присутствием на одном из самых рейтинговых телеканалов и нешаблонной рекламой в социальных сетях и на внешних носителях. Относительно последнего у независимых наблюдателей есть вопросы: можно ли считать рекламу третьего сезона сериала "Слуга народа" агитацией за кандидата, который в этом сериале играет главную роль? У лидера "Квартала" считают такие вопросы давлением власти.

В пользу Владимира Зеленского работает и негативная настроенность многих избирателей относительно привычных политических деятелей, лица которых не меняются годами. Также его неконкретность с ключевыми для страны вопросами войны и мира и отсутствием четкого определения врага Украины способствует тому, что Зеленский забирает часть городского "ватного" электората у Тимошенко и Бойко. Особенно на фоне некреативной кампании последнего и его конкурента Александра Вилкула.

И главное - в отличие от конкурентов за голоса востока и юга, Зеленский ведет не традиционную, то есть унылую избирательную кампанию, а своего рода продолжение шоу. Это нравится части украинцев.

Но в целом в избирательной кампании еще далеко не все решено. Электорат Зеленского - неустойчивый, избиратель Тимошенко живет преимущественно в селах и райцентрах, куда социологи не доходят. Электорат Порошенко устойчив, однако до 31 марта могут прилететь "черные лебеди", способные существенно изменить повестку дня.